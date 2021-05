Jen jsme šířili vlastenectví a ukazovali dětem zbraně, říká člen Československých vojáků v záloze za mír

Martin Zapletal je bývalý policista a válečný veterán z Kuvajtu či Kosova. Známý je ale tím, že vystrčil zadek na americké vojáky, když projížděli Vyškovem nebo svým antimuslimským vystoupením na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Je také členem paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci za mír, jehož některé členy policie zatkla a obvinila z podpory terorismu na východě Ukrajiny. „Je to nesmysl,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. ROZHOVOR Praha 6:24 9. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít bývalý voják a policista Martin Zapletal | Zdroj: archiv Martina Zapletala

Jak vznikl spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír?

Byl tam nějaký historický vývoj, nejdřív vznikli Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované vedením NATO. Pak tam docházelo k rozkolům, takže jsme se oddělili. Důstojníci, včetně Marka Obrtela, založili skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Pak Marek Obrtel, myslím, že na konci listopadu roku 2015, skončil, protože preferoval domobranu.

Vy jste se ve spolku angažoval jak?

Zúčastnil jsem se několika setkání, takzvaných táborových ohňů. Bylo to prostě setkání lidí, mnohdy jsme se ani neznali, tak jsme se poznávali. Snažili se začlenit i nějací extremisté, neonacisté. Ti byli v podstatě vyčleněni, s těmi jsme nechtěli mít v podstatě nic společného.

V podstatě? Nebo úplně?

Je to o lidech. Já třeba absolutně vůbec. Jestliže má někdo v rámci vojenské historie rád německou druhoválečnou armádu, to je věc jiná. Pokud se ale hlásí k nacistické ideologii, tak s těmi lidmi jsme odmítli mít cokoliv společného.

Mluvíte o tom, co se psalo ve výroční zprávě ministerstva vnitra, tedy o propojení vašeho spolku a extremistickou organizací Národní demokracie?

Co já znám lidi z Národní demokracie, tak to nejsou žádní neonacisté. Žádní klasičtí rasisti, že by mluvili o bílé rase a nic víc.

Co bylo tedy účelem spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír?

Měli jsme myšlenku Svazarmu, přípravy obyvatel na civilní obranu. To, co tady chybělo a bylo to tady za socialismu. Kdy byli lidé od děcka, od školky, přes školu až po podniky připravováni na nenadálé události. A to nejen na válku jako takovou, ale třeba na ekologická ohrožení nebo průmyslové havárie. A samozřejmě podpora vlastenectví, tedy to, co se dneska zase neučí.

Jaká byla ale konkrétní činnost vašeho spolku?

Setkávat se s lidmi, navazovat kontakty a vazby. To ne vždycky fungovalo, protože lidi jsou různí a leckdo má různé představy. A když jsou pak těch lidí stovky, na internetu tisíce, tak to nešlo.

Takže setkávání lidí, kteří mají podobné smýšlení. Ale co bylo vaším cílem? Připravit společnost na hrozby, které by podle vás mohly přijít?

Ano. A to se týká třeba i povodní, aby lidé věděli, jak se mají chovat, setkávat…

Ale jaký byl plán? Jak jste chtěli společnost oslovit?

Snažili jsme se získat stoupence, lidi podobného smýšlení, kteří o tohle mají zájem. Aby oni mohli zase fungovat dál, předávat získané vědomosti svým kamarádům. Aby si vytvořili skupiny ve svých vesničkách a městečkách. Bohužel dneska už víme, že tam byli nasazení lidé, kteří měli za úkol to rozeštvat. A další byli prostě d........

Nasazení kým?

To nikdy neprokážete. Tak jako neprokážu, že se tu na mě chodila ptát BIS, protože je nemám vyfocené ani natočené, ale vím to od sousedů. Tohle byla nějaká zpravodajská hra…

Ale důkazy na to nemáte?

Ne, to nikdy nedokážete.

Navíc máte za sebou tolik akcí, že skoro ani není divu, že se na vás soustředí policie.

Já se na ně taky nezlobím.

Výslech jsem si domluvil

Vraťme se ke spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Měl jste v něm nějakou oficiální roli?

Měl jsem administrativní pozici, jsem v nějaké kontrolní komisi. Aby spolek fungoval tak, jak fungovat má.

Byl jste v souvislosti se zatýkáním na výslechu?

Ještě ne, byl jsem v zahraničí.

A půjdete?

Půjdu. Já jsem si ho v podstatě domluvil sám, protože mi bylo jasné, že mě budou chtít.

Domluvil? Jak to myslíte?

To jsou nějaké možnosti. Jsem bývalý voják a polda, takže nějaké možnosti mám. Domluvil jsem si to tak, aby mi nevyrazili dveře, co mám nové od truhláře. Taky mám doma nezletilou dceru, tak aby z toho neutrpěla psychický šok.

Takže vám šlo o to, aby vás předvolali písemně.

Říkal jsem jim, ať klidně přijdou dva nebo čtyři v kožených kabátech. Akorát ať mi tady nerozsekají dveře beranidlem.

To jste říkal komu?

Tu informaci jsem nějakým způsobem předal.

A máte termín výslechu?

Podle potřeby, jak budou potřebovat.

Chlapi v hospodě

Policie obvinila z podpory terorismu pět lidí, mezi nimi pravoslavného kněze Přemysla Hadravu, bývalého vojáka Ivana Kratochvíla, důchodce Vladimíra Štádlera, elektormechaničku Andreu Krulišovou a vojáka Miloše Ouřeckého. Znáte je?

Ouřeckého neznám, o tom jsem slyšel někdy loni, když vyšel nějaký článek. Ptal jsem se Ivana Kratochvíla, co je to za nesmysl. Říkal, ať to neřeším, že je to hovadina a záměr. Nikdo o něm nikdy neslyšel, nevíme o tom vůbec. A já bych o něm asi měl vědět, jestliže jsem v nějakým kontrolním orgánu.

Podle policie měl spolek vyslat na Ukrajinu Ouřeckého, aby pak v Česku cvičil další bojovníky. Víte o tom něco?

O tom nevím nic. A nevím ani o nikom, kdo by znal nějakého Ouřeckého.

V policejním obvinění to ale stojí.

To záleží na tom, jaké je zadání. A jak to policie zpracuje.

Ale čí zadání? Proč by to policie dělala?

Já nevím.

Tak vidíte. A kromě pana Ouřeckého obviněné znáte?

Ivana samozřejmě, Andreu taky. Laďu Štádlera, s tím jsem se potkal několikrát, to je horolezec a supr chlap.

O výcviku vojáků tedy nic nevíte?

Nevím o tom, že by někdo někoho cvičil. Je pravda, že jsem na nějaká cvičení do Čech jezdil, ale prosím vás, to byl spolek starých chlapů a někdy rodin s dětmi. Byla to spíš přátelská posezení, střílení ze vzduchovky, ukazování děckám. Chlapci i holky jsou rádi, že jim člověk ukáže maketu samopalu se zalitou hlavní a nějaké nože, to je tak všecko. Dělali jsme někdy zastavování vozidel, prohlídky, ukazovali jsme dětem, jak se mají maskovat. To je absurdní, nějaký výcvik teroristů.

V policejní zprávě se píše o tom, že měl Ouřecký následně cvičit bojovníky, aby mohli schopnosti využít v rámci případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice.

To je nesmysl. Vždycky jsme říkali, že je bohužel situace, jaká je. Neexistuje, že bychom vzali samopaly a šli vystřílet parlament.

Nemusí jít o vystřílení parlamentu. Mluvili jste o nějakém převratu?

Řešili jsme, že je ta změna potřeba, to je pravda. Řešili jsme, že to takhle dál nejde. Ale o tom se baví běžně chlapi v hospodách.

To sice ano, ale podle policie měli obvinění, mezi nimi i členové spolku, v plánu napadnout elektrárnu, což měla vymyslet eletromechanička Krulišová. Teď jí hrozí 15 let vězení.

Nejsem elektrikář, vůbec tomu nerozumím. Když potřebuju vyměnit zásuvku, tak na to nehrábnu a pozvu si elektrikáře. Ale je mi jasné, že jakákoliv elektrárna je střežená. A že Andrea, která dělá elektriku, to musí vědět. To je nesmysl, nelze napadnout elektrárnu.

Ta informace pochází od některého ze svědků. Proč by si to někdo vymyslel?

To je otázka. Ale já tomu nevěřím a nikdy jsem o tom neslyšel. S Ivanem Kratochvílem jsme si byli velice blízcí, o něčem takovém bych asi věděl.

V obvinění to ale stojí. Soud uvalil na některé obviněné vazbu, podezření asi bude důvodné. Není to malá akce.

Až se někdy dozvíte, kolik nás fakticky před třemi roky fungovalo a jaké bylo věkové složení… Často chodím o berlích, takových chlapů tam bylo dost. Neměli jsme ani počty, ježíšmarjá.

Říkal jste, že se vás scházely i stovky.

Ne, nás se na jedné akci, a to jsme ještě nebyli ani Českoslovenští vojáci v záloze, sešla stovka, možná sto padesát lidí. Navíc jsme se už několik let nesešli. Na posledním srazu, kde jsem byl, nás bylo asi třicet. Tam mi řekli, ať jim nedělám ostudu. Takže jsem oficiálně skončil, i když jsem ve spolku zůstal, ale jejich jménem jsem už nikde nevystupoval.

Jak je to dlouho?

Asi čtyři léta.

Mám právo se vyjádřit

Obviněným hrozí desítky let za mřížemi. Neříkal jste si během vaší aktivity ve spolku, že by se o vaší činnosti nikdo neměl dozvědět?

Nevím. Ne. Maximálně že to někdo přehnal s alkoholem. Jak jsem říkal, stranili jsme se extremistů, kteří měli nějaké vize. Abychom se chránili, ale taky proto, že ta naše vize byla úplně jiná.

Říkáte, že jste se stranil extremistů, ale sám máte za sebou několik kontroverzních momentů. V roce 2018 vás policie obvinila z podněcování k nenávisti, na náměstí Jiřího z Poděbrad jste řekl, že si lidé mají připravit vidle, cepy, sudlice, aby se mohli bránit proti vlastizrádcům, muslimům a islámu. V ruce jste u toho jeden cep držel. Jste součástí spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, vystrčil jste zadek na americké vojáky, taky jste v roce 2019 protestoval proti pochodu LGBTQ+ lidí v Ostravě, účastníky jste nazval úchyláky. Řada lidí vás vnímá jako extremistu.

To je volba těch, co mě tak vnímají. Já jim to z hlavy nevymažu. Co jsem udělal špatného? Kdybych chtěl na Američany zaútočit, tak na ně z mostu hodím molotov koktejl. Že jsem řekl lidem, ať se připravují? Nevyzýval jsem k útoku. Jsem proti tomu, když se ničí mešity, stejně jako mi strašně vadilo, když v Kosovu ničili pravoslavné chrámy.

Ale chápete, že váš mediální obraz může minimálně zavánět extremismem?

Ne. Mám právo se vyjádřit. A nikde jsem neříkal, že jsou homosexuálové podřadní lidé nebo že by měli být zplynovaní. To už je extremismus.