‚Jediné, co potřebujeme, jsou vakcíny.‘ Praktičtí lékaři jsou na očkování proti koronaviru připraveni

Praktičtí lékaři jsou připraveni očkovat veřejnost. Zatím nemají vakcíny, ale především nevědí, jestli a kdy jim ministerstvo zdravotnictví úkol svěří. Byť mají v ordinacích stále plno a proud pacientů se nezastaví, jsou schopni si na to vyčlenit čas i personál. A to jak na ve venkově, tak i ve městech. Reportáž Praha 14:39 31. ledna 2021

Krátce po osmé hodině ranní se zdravotní sestra Kristýna Navrátilová podívá na obrazovku u dveří. Sleduje, jak přicházejí lidé do čekárny a odsunuje blikající telefon.

„Ráno mám zvonění vypnuté, pacienti musejí chvíli počkat. Teď nabírám krev, a kdybych pořád telefonovala, nic neudělám,“ popisuje Radiožurnálu.

Postarší pacientka odchází s náplastí na předloktí, sestra posílá jinou ženu k lékařce a mezitím zvedne telefon. Pacient popisuje příznaky a sestra vysvětluje, kde se má objednat na covidový test. „Je to každodenní kolotoč, lidé v tom pořád nemají jasno, zvláště ti starší.“

Do ordinace vchází od pohledu přepadlá žena středního věku. Na začátku ledna prodělala covid s nepříjemným průběhem a jde na kontrolu. „Ještě stále se nemůžu pořádně nadechnout. Dostala jsem antibiotika a jdu se zeptat, co dál. Kdyby byla možnost očkování, nechala bych se okamžitě,“ říká rezolutně. „Už můžu k paní doktorce?,“ ptá se sestry, která dopisuje údaje do karty.

‚Kdy bude očkování?‘

Lékařka Eliška Rožková sedí v druhé místnosti a na monitoru ukazuje, kolik pacientů přišlo předešlý den.

„Je to tak kolem čtyřiceti, plus spousta telefonátů. Většině pacientů volám v ordinační době. Pořád se ptají, kdy bude očkování, píšou mi maily, chodí se ptát osobně. Chtějí být očkovaní u nás, nechtějí se registrovat online, nechtějí chodit do očkovacích center. Řeším to neustále.“

Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Eliška Rožková je praktickou lékařkou deset let. Zpočátku působila v Chrudimi a v Pardubicích, teď už šestým rokem pracuje ve své ordinaci v pražských Strašnicích.

„My jsme počítaly s tím, že si to zorganizujeme. Máme s tím dost zkušeností - vždyť očkujeme proti chřipce. Vyhradíme si se sestřičkou určitý čas na očkování. Jediné, co potřebujeme, jsou vakcíny.“

Zpomalení administrativou

Na očkování je připravený i praktický lékař Michal Dimitrov ve ‚venkovské‘ ordinaci v obci Zruč Senec nedaleko Plzně. Sám už první dávku do ramene dostal. „Jsme v první linii a nemůžeme si dovolit opustit kvůli nemoci své pacienty,“ vysvětluje.

Dimitrov je aktivní člen Sdružení praktických lékařů a tvrdí, že jeho kolegové nemají s očkováním veřejnosti nejmenší problém. „Praktici do toho mají obrovskou chuť.“

Sportovně vyhlížející šedesátník nastoupil do praxe v roce 1984. V té době objížděl automobilem Spartak svůj venkovský rajón a dokázal se sestrou naočkovat například proti tetanu za jeden den i 200 lidí. To je podle něj nyní ale zcela nereálné.

„Žádné počítače nebyly, tak sestra vzala papírovou krabici, naskládala do ní karty a vyrazili jsme. Sestra píchala injekce, já sledoval pacienty, psal a razítkoval karty. Kolik lidí jsme tenkrát naočkovali za hodinu, to by dneska specializované centrum dělalo osm hodin a vyprávěli by, že neví, co dřív,“ líčí lékař a nemyslí to ani jako nadsázku.

Podle něj očkování zpomaluje administrativa, předpisy a nižší ochota veřejnosti k očkování. „Teď ale stejně žádné vakcíny nemáme.“

Dodávky objednaných vakcín do Česka se prozatím zpomalily a očkování první dávkou zastavují i některé nemocnice, aby mohly doočkovat přednostně druhou dávku. Praktičtí lékaři a jejich pacienti si tedy počkají ještě dlouhé týdny nebo měsíce.

V Česku působí zhruba 5000 praktických lékařů.