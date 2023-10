Aktivisté kritizovali Tykačovu elektrárnu přes doménu s jejím názvem. O adresu webu přijdou

Společnost Elektrárna Chvaletice z holdingu Sev.en Energy uspěla v doménovém sporu se spolkem NoLog, který provozoval web kritizující dopady hnědouhelné elektrárny na životní prostředí. Tato stránka měla shodný název jako elektrárna Pavla Tykače a podle vyjádření holdingu ji veřejně poškozovala. Aktivisté ale namítají, že jde o oprávněnou kritiku a že se je firma tímto krokem pouze snaží umlčet. Původní zpráva Praha 5:00 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrárna Chvaletice je častým cílem protestních akcí klimatických aktivistů | Zdroj: ČTK

„7 pro čistý zisk. Vyděláváme na vašem zdraví. Skutečný příběh elektrárny Chvaletice,“ vítá návštěvníky velký nápis na dosud stále funkční webové stránce.

Podle názvu „elektrarnachvaletice.cz“ by vypadalo, že patří stejnojmenné elektrárně spadající do skupiny energofirem Sev.en Pavla Tykače, ve skutečnosti ji ale provozují aktivisté ze spolku NoLog. A hnědouhelnou elektrárnu na severu Čech skrze web od roku 2019 kritizují.

Nyní ale společnost Elektrárna Chvaletice a.s. uspěla s návrhem, aby český správce domény CZ.NIC registraci zrušil, stránka tak v dohledné době na adrese elektrarnachvaletice.cz přestane fungovat (celé rozhodnutí doménového panelu najdete na konci článku).

Víte co je to SLAPP?

Zkratka pro strategické žaloby s cílem umlčet kritiky.



My se teď proti takové žalobě potřebujeme bránit.

Pomůžete nám? https://t.co/QRVXYDrYtv



— NoLog.cz (@nologcz) September 21, 2023

Spolek se zrušení bránil s tím, že v době, kdy si doménu registroval, se elektrárna jmenovala Sev.en EC, a.s. – tedy, měla odlišný název. A na „Elektrárna Chvaletice“ se Tykačova firma přejmenovala až v roce 2021, tedy dva roky poté, co aktivisté doménu zaregistrovali. Argumentovali také tím, že nedělají nic nezákonného – pouze kritizují byznys, který poškozuje životní prostředí.

„Jde o ukázku toho, jak se korporace mohou pomocí strategických žalob snažit umlčovat kritiku veřejnosti,“ napsal serveru iROZHLAS.cz člen výboru spolku Matěj Divecký s tím, že podle něj jde o takzvanou strategickou žalobu (SLAPP, z anglického strategic lawsuits against public participation).

Firma: Chtěli jsme se dohodnout

S tím ale nesouhlasí mluvčí chvaletické elektrárny Petr Dušek. „Stránka obsahuje nepravdivé, nepřesné či zavádějící a dnes už i notně zastaralé informace,“ popsal základ problému serveru iROZHLAS.cz.

1/ Nejvyšší správní soud opětovně vyhověl naší kasační stížnosti a zrušil rozhodnutí krajského soudu v Olomouci. Až rozsudek nabyde právní moci, obnoví se tedy platnost emisní výjimky pro Elektrárnu Chvaletice a krajský soud bude muset rozhodnout znovu v souladu se závěry NSS. — skupina Sev.en (@Sev_EnCZ) August 29, 2023

Navíc se společnost údajně už dříve snažila s aktivisty dohodnout, ale bez úspěchu. „Už dva dny po objevení webu jsme vyvěsili reakci, která útok akceptovala jako satiru a nadsázku a zároveň uváděla na pravou míru zveřejněné dezinformace. Navzdory našemu upozornění však obsah dezinformačního webu zůstal stejný,“ doplnil Dušek s tím, že elektrárna nyní podle něj splňuje naprostou většinu požadavků nové evropské legislativy a nedávno našla i cestu k řešení emisí rtuti.

Právě o množství rtuti, které elektrárna vypouští do okolí, se vede dlouhodobý spor. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, která v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké částky, nyní má ale z limitů výjimku.

Tu sice zpochybnil loni v prosinci Krajský soud v Ostravě, nicméně Nejvyšší správní soud rozsudek letos v srpnu zrušil.

Na jiné doméně

Spor o zrušení domény nerozhodoval soud, ale speciální panel při Hospodářské komoře. Pokud si kdokoli chce doménu s tuzemskou koncovkou „.cz“ pořídit, musí s takovým řešením dle podmínek tuzemského správce domén CZ.NIC souhlasit.

Odebrat Chvaleticím výjimku z emisních limitů nebylo dost podložené, rozhodl Nejvyšší správní soud Číst článek

Jak upozorňuje Pavel Loutocký z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity, při sporech o českou doménu se nezkoumá, jaké informace stránka obsahuje, posuzuje se hlavně shoda její adresy s chráněným označením, v tomto případě šlo o jméno elektrárny.

„To ale neznamená, že by s tím (spolek NoLog, pozn. red.) do budoucna nemohli jít k soudu,“ doplňuje právník s tím, že teprve až soud by mohl zkoumat otázky svobody projevu a „legitimní kritiky“. Na rozdíl od panelu, který nyní o zrušení registrace domény rozhodl, totiž soud není svázaný pravidly CZ.NIC.

A aktivisté si taky podle něj mohou registrovat doménu na adrese jiné nebo s jinou koncovkou, například „.com“. Pravidla jiných doménových jmen totiž kritické stránky chrání více.

To nepřímo potvrzuje i rozhodnutí v aktuálním sporu, když jeho autor Michal Matějka píše, že „...v řízení UDRP (obdobný spor o doménu řízený organizací ICANN, tedy mezinárodní obdoby CZ.NIC, pozn. red.) by tedy Odpůrce (aktivistický spolek NoLog, pozn. red.) zřejmě uspěl.“

Rušením tuzemských domén se justice zabývala už nedávno v mnohem sledovanějším případu – reakci na doporučení vlády správce tuzemské domény CZ.NIC dočasně znepřístupnil několik stránek označených Vojenským zpravodajstvím za dezinformační, kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Městský soud v Praze v této souvislosti napsal, že právo na svobodu projevu nezahrnuje „právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní internetové stránky,“ což později v dalším sporu potvrdil i Nejvyšší správní soud, jehož rozhodnutí nyní přezkoumá soud ústavní.

Expert následně dodává, že „úkolem českého řízení o doménové jméno není posuzovat, zdá má Odpůrce (v tomto případě aktivisté, pozn. red.) právo na kritiku Navrhovatele (elektrárny, pozn. red.),“ jako je tomu v zahraničí. V tuzemsku se posuzuje především to, nakolik je shodný název domény s názvem konkrétní firmy. Ta má totiž podle českých pravidel na takovou doménu primární nárok.

Rozhodnutím speciálního panelu Hospodářské komory, který doménu aktivistů navrhl zrušit, ale celý spor nekončí. Spolek se totiž chce ještě obrátit na soud, který by tedy měl o celé věci rozhodovat. „Nejde nám jen o jednu doménu. Internet je místo pro svobodnou výměnu názorů a my nechceme vytvářet precedent ve kterém mohou miliardáři cenzurovat obsah který se jim nelíbí,“ vysvětluje rozhodnutí člen výboru spolku Divecký.

Celé rozhodnutí doménového panelu si můžete přečíst zde: