‚Naučí se to robotským systémem.‘ Jednotná přijímací zkouška zvětšuje sociální rozdíly, varují experti

Do přijímacích zkoušek na střední školy zbývá už jen několik dnů, první kolo je naplánované na 13. a 14. dubna. Kvůli populačně silnému ročníku je letos konkurence větší než v přechozích letech. Mnozí rodiče proto dětem zaplatili přípravné kurzy, které stojí tisíce korun. Všechny rodiny si to ale dovolit nemohou. Podle zjištění informačního centra o vzdělávání EDUin tak jednotná přijímací zkouška prohlubuje sociální rozdíly mezi dětmi. Praha 8:02 4. dubna 2023

„Moje dcera se hlásí na gymnázium a pak se hlásí na zdravotnické lyceum,“ říká Zuzana Pokorná. S přípravnými kurzy začala její dcera Barbora už v září. „Jeden je v nepovinný v rámci školy, potom hrazená přípravka, tu už jsme teda vypustili, protože jsme zjistili, že je to příliš časově náročné a efekt nesplňoval naše přípravy,“ popisuje.

„Potom má tedy druhý externí kurz, zkoušky nanečisto, které pak pořádají i jednorázové simulace testů CERMAT, to je dvakrát týdne po 1,5 hodině čeština a matematika. A pak má tedy soukromou učitelku, která dochází jednou týdne,“ pokračuje matka Barbory ve výčtu.

Podle maminky Zuzany vyjde příprava na přijímací zkoušky na 12 až 15 tisíc. S podobnými výdaji počítá i Pavel Špráchal. Jeho dcera před lety neuspěla při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium, v deváté třídě proto nechce přípravu podcenit.

„Teď se hlásí na střední průmyslovou školu stavební, motivaci má obrovskou, takže si i sama dělá testy z minulosti od CERMAT. Víme o tom, že konkurence je obrovská a je potřeba se připravit ještě více než sám. Zvolili jsme proto možnost zkoušky nanečisto dvakrát týdně z matematiky a češtiny a také jsme si ještě připlatili zkoušku testu,“ upřesňuje.

Proti proudu jde žákyně deváté třídy Anna. Ačkoliv jí rodiče nabízeli, že přípravné kurzy zaplatí, připravuje se sama z testů CERMAT z minulých let, které jsou k dispozici zdarma na internetu.

„Mě se prostě nelíbí a nikdy nelíbil ten systém, že děti s bohatými a ambiciózními rodiči chodí na přijímačky nanečisto a naučí se to takovým ‚robotským‘ systémem a mají vysoký počet bodů. Děti, co na to finanční prostředky nemají, tak to nemohou dohnat, i když jsou třeba chytré,“ vysvětluje svůj pohled.

Anna si párkrát zkusila jen testy nanečisto, aby poznala atmosféru zkoušek a práci pod tlakem. „Když se tam jde naživo, tak je to mnohem víc stresující a většinou mají ty žáci tak o deset bodů míň než normálně, než když to píšou doma,“ říká žačka o přijímacích testech.

Znevýhodněné děti

Mnoho rodin si ale nemůže placenou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy dovolit. Podle zjištění informačního centra o vzdělávání EDUin to snižuje jejich šanci na úspěch. Platí to hlavně u žáků ze socioekonomicky slabšího prostředí, vysvětluje analytik EDUinu Jan Zeman.

„Ti znevýhodnění žáci potřebují vyšší stupeň podpory a v tu chvíli se dostáváme na 3000 za předmět a dohromady se tedy můžeme blížit k sedmi až devíti tisícům, pokud bereme, že se musí připravit na češtinu a matematiku,“ poukazuje.

I studie České školní inspekce potvrzují, že pokud se znevýhodněným dětem dostane podpory, mají lepší výsledky, a tím pádem šanci na vyšší vzdělání a lepší práci než jejich rodiče. Na to, že český vzdělávací systém nenabízí rovné příležitosti, často upozorňuje taky společnost PAQ research.

Ministerstvo školství ale změny neplánuje. „Všechny testy jednotné přijímací zkoušky od jejího vzniku jsou zdarma k dispozici na stránkách CERMAT, k dispozici jsou i výčty úlohy, webináře na YouTube a nově také aplikace vytvořená Českou školní inspekcí k nácviku úloh,“ říká jeho mluvčí Aneta Lednová.

Zároveň dodává, že se kvalitu testových úloh snaží CERMAT zlepšovat tak, aby co nejvíc odpovídaly znalostem žáků základních škol.