Prásknout s dveřmi umí každý, říká Hamáček k vládní krizi. Chce jednat, dokud je k tomu prostor

Sociální demokraté zůstávají ve vládě Andreje Babiše (ANO) a dál trvají na tom, aby se ministrem kultury stal jejich místopředseda Michal Šmarda. Šéfovi strany navíc dali pro další jednání volnou ruku. Pokud by chtěl, může kdykoli zavelet k odchodu do opozice. Jaký bude další vývoj? Co se stane, pokud prezident k 1. srpnu nejmenuje? A v jaké situaci by ČSSD odešla z vlády? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda ČSSD Jan Hamáček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:38 16. července 2019

Pane vicepremiére, baví vás ještě celá ta krize okolo ministra kultury?

Samozřejmě, že mě to netěší. Očekával jsem, že pokud ČSSD přijde s tím, co je v politice běžné, tedy vyměnit jednoho člena svého týmu, tak ta výměna proběhne hladce a bez problémů. Koneckonců náš koaliční partner vyměnil celou řadu ministrů a takovéto drama z toho nebylo, ale bohužel se z toho stala vládní krize a plní to stránky sdělovacích prostředků v té takzvané okurkové sezóně. To mě vůbec netěší.

‚Ještě chvilku vydržím‘

Ptám se vás na to proto, že jste ve víkendovém rozhovoru pro deník Právo hovořil o tom, že vám dochází psychické i fyzické síly. A to za situace, kdy se celá kauza ještě není zdaleka vyřešená…

Paní redaktorka se mě ptala na můj pocit a já jsem zvyklý odpovídat férově. Nijak nezastírám, že to je zápřah na nervy i na zdraví, ale pokud se podíváme na pana premiéra, i na něm je vidět, že toho máme plné zuby.

Všichni bychom potřebovali prázdniny, abychom si odpočinuli a nabrali energii. Uvidíme, jak to půjde. Není to o tom, že bych odtud odjížděl sanitkou. Myslím, že ještě chvilku vydržím.

Jak chcete prosadit to, na čem jste se v pondělí dohodli? Tedy, že Michal Šmarda se má stát ministrem kultury.

Jestli dovolíte, já bych to otočil. Proč vlastně proběhlo to předsednictvo? V pátek jsem byl u pana prezidenta a odešel jsem s takovým padesátiprocentním výsledkem. Pan prezident poprvé řekl, že je ochoten pana ministra Staňka odvolat…

Co se změnilo? Proč je najednou ochoten Antonína Staňka odvolat? Vysvětlil vám to nějak?

Za prvé, pan prezident svá stanoviska většinou nevysvětluje, on se prostě rozhoduje. Z toho jednání to byl jeden konkrétní výstup. On řekl: „Ano, já jsem připraven pana Staňka odvolat k 31. 7.“ Já jsem říkal: „Dobře. Jak to bude s jeho nástupcem?“. A on mi řekl, že si počká na stanovisko předsednictva.

Já jsem mu nabídl stanovisko toho nejužšího předsednictva, což je politické grémium, a to bylo jednomyslně pro Michala Šmardu. Prezident znovu řekl, že počká na stanovisko předsednictva. Tak ho má. Předsednictvo potvrdilo to, co jsem říkal panu prezidentovi. Já si pouze mohu klást otázku, proč pan prezident trval na stanovisku předsednictva.

Umíte si představit, že i přes jasný signál, který vyslalo předsednictvo, prezident Michala Šmardu nejmenuje? Že se třeba objeví nějaký další důvod?

Ale já už žádný další důvod nevidím, ani jsem ho od prezidenta neslyšel. Pokud vím, tak pan premiér postupoval podle koaliční smlouvy a Ústavy a odeslal na Hrad žádost o odvolání pana ministra Staňka a současně navrhl na jeho místo pana Šmardu.

To znamená, že tady žádné jiné jméno není. Ani být nemůže, pokud nedojde ke změně nominace ze strany premiéra. On jasně řekl, že žádnou takovou změnu nechystá. My jsme řekli, že žádnou takovou změnu nechystáme. Tady stále platí to, že podle Ústavy premiér navrhl odvolat a nahradit. A ta jména jsou jasná – Staněk a Šmarda.

I pro veřejnost je to čím dál delší příběh, který nemá konce…

Z toho těžko můžeme vinit sociální demokraty. Všude říkám, že postupujeme striktně podle Ústavy a podle koaliční smlouvy, tak postupuje i pan premiér. Jediný problém je, že podle Ústavy nekoná pan prezident - ten říká, že mu Ústava nedává žádnou lhůtu. My trváme na tom, že pokud jsme ve vládě, tak máme právo nominovat své ministry, jinak by to nemělo smysl.

Jak byste mi vysvětlil to, že má pro ČSSD stále smysl si tohle všechno nechat líbit a v koalici zůstávat, když si ani neprosadíte výměnu svého ministra kultury? Ať už je vina na komkoliv z účastníku.

Prásknout s dveřmi umí každý.

Nechceme bouchat do stolu

Tak vy zatím ne.

Pokud by v pondělí nebyla informace o tom, že prezident je ochoten odvolat ministra Staňka, tak to nemělo smysl a velmi pravděpodobně by předsednictvo odhlasovalo odchod z vlády. Můžeme diskutovat, zda je srozumitelné pro občany bourat vládu kvůli ministerstvu kultury. Ale přišlo mi ne úplně pochopitelné říct si: „Tak dobře, posunuli jsme se, pan prezident změnil názor, ale my nebudeme čekat, jak to dopadne a balíme to.“

Ta doba je dlouhá, ale politika je od toho, aby se jednalo. Vím, že se politika změnila, že jsme teď v politice silných gest a rázných prohlášení. To vede dlouhodobě k nějakým konfliktům, ale dobře... Je to teď trend ve světě.

Svého času byla politika o jednání, takže je-li prostor jednat, tak naší povinností je jednat a nedávat ultimáta a bouchat do stolu. Z mého pohledu je klíčové, jak to dopadne z hlediska odvolání a jmenování. A pokud ne, z vlády můžeme odejít vždycky. A jak jste sama řekla, je to teď jednodušší. Stačí, abych to navrhl grémiu, a konec může být velmi rychlý.

Za jaké situace do toho stolu bouchnete a demisi podáte, k čemuž vás oprávnilo předsednictvo strany?

Až seznám, že není žádné jiné řešení a nemá to smysl. To je naprosto jasné.

A to bude kdy? Bude to 1. srpna, když prezident nejmenuje Michala Šmardu?

Paní redaktorko, mám problém odpovídat na ty spekulace kdy, co, jak, apod.

To jsou zásadní otázky v té kauze?

Dobře, ale vždycky jsem bral povinnosti informovat veřejnost o tom, co se stalo. Rozvíjet různé spekulace, co bude, kdyby… Neumím vést jednání v přímém přenosu, neumím jít za partnerem až poté, co mu v mediálním přenosu sdělím, co budu chtít a co udělám, když mi to nesplní.

Vy už jste ten krok učinil. Stanovili jste si termín 30. června a řekli jste, že požadujete, aby ta situace byla vyřešena, což se nestalo.

Odpovídal jsem na otázky novinářů na to, do kdy si přeji mít situaci vyřešenou. Řekl jsem do 30. 6. A co se stane, když vyřešena nebude? Sejde se předsednictvo a poradí se. To se přesně stalo.

A dnes jsme v situaci, kdy chcete mít situaci vyřešenou do 31. 7. a když ne tak se sejde předsednictvo?

Ne, po jednání předsednictva mám mandát vyřešit situaci podle svého uvážení i s radikálním řešením. Ale dokud je prostor jednat, tak bychom měli jednat.

Takhle můžete jednat až do Vánoc, pane vicepremiére.

Dobře, ale je to moje odpovědnost a moje rozhodnutí. Za to rozhodnutí ponesu odpovědnost.

Váš místopředseda Michal Šmarda řekl, že když nebude 31. 7. jmenován ministrem kultury, očekává, že podáte demisi vašich ministrů.

Ano, všichni to očekávají. Já se nějak rozhodnu a bude to moje odpovědnost.

Ale není to tak, že byste teď řekl: 1. srpna podáváme demise, pokud…

Pokud se dozvím, že pan prezident je 3. srpna ochoten jmenovat pana Šmardu, tak mi přijde absurdní 1. srpna bouchat demisemi. Ale já nevím, co bude během následujících čtrnácti dnů a na silácká gesta je dost času. Mně taky vadí, že to trvá dlouho. Znovu říkám, buď budeme vztekle bouchat do stolu, nebo to budeme chtít řešit. Zatím chceme. Až nás to přestane bavit a usoudíme, že to nemá smysl, tak s tím vždycky můžeme bouchnout.

Je ve hře varianta, že byste si s hnutím ANO vyměňovali resorty?

To není na stole, jak jsem pochopil debatu s panem premiérem. Tímto směrem se to neodvíjí.

Dnes jste se během dopoledne s premiérem sešli a bavili o výsledku předsednictva. Řekl vám postup, kterým chce pana Šmardu prosadit na post ministra kultury?

Řekl, že požádá o schůzku u pana prezidenta a také tak učinil.

Vyjádřil se tak, že se cítí v roli zprostředkovatele. To nezní moc bojovně.

Pan premiér k tomu přistupuje docela zvláštně. Nemůžu si stěžovat na to, že neplní koaliční smlouvu, postupuje přesně podle ní. Samozřejmě se snaží z toho nějakým způsobem vyvázat, ale to nejde - je to jeho vláda. Já můžu tu a tam začít někde jednat, ale postupoval jsem podle Ústavy a koaliční smlouvy.

Tím, kdo je za vládu odpovědný, je pan premiér. Nemůže to delegovat na mě. Vyřešil by to nejraději nějakými nulovými náklady, aby se to nějak vyřešilo a nic to nestálo, ale to prostě nepůjde. Řešení vždycky bude něco stát. Buďto to panu premiérovi dojde, nebo se takto prosedíme do 1. 8. No, a pak děj se vůle boží.

Ti, co třesou se žebříkem

Máte v tuto chvíli připravené v rukou demise všech vašich ministrů?

Mám od všech našich ministrů informaci, jak se zachovají a s tím budu pracovat.

Jak se zachová ministr zemědělství Miroslav Toman?

Miroslav Toman, pokud ho k tomu vyzvu, podá demisi.

Slíbil vám, že tento krok učiní? Nevím, jestli stále není členem ČSSD nebo už je.

Tady zase děláme nějaké pátrání, kolik demisí mám v tašce. Vím, jak se ministři zachovají, vím, jak se zachová ministr Toman a žádným děsem mě to nenaplňuje. Asi jste z toho schopná si dovodit, že žádné drama neprobíhá.

Jaká je situace uvnitř ČSSD? Včera jste dostal od předsednictva poměrně silný mandát od členů, kteří se účastnili, ale také se poměrně velká část neúčastnila a už předem zaznívaly kritické hlasy.

Bylo tam 45 lidí z 60. To mi nepřijde jako nízká účast.

Vy jste sám v rozhovoru pro Právo mluvil o těch, kteří vám klepou žebříkem, když češete ovoce.

Ti tam nebyli.

Pan Štěch tam byl.

Nebyl tam například pan Chovanec a další. Já jsem pouze popisoval stav v sociální demokracii a to je objektivní fakt. ČSSD udělala to těžké rozhodnutí a udělala ho nejvíc demokraticky, jak mohla – referendem. Očekával jsem, že bude respektováno, ale od začátku se tu odehrávala ta hra, kterou jsem popsal pro Právo: Stojíme na žebříku a ti, co stojí pod ním, s ním klepou a říkají: „Spadneš.“ To je jak z toho filmu s provazochodcem, taky spadl.

Popravdě řečeno, takto se moc systémově pracovat nedá. Hypoteticky se může stát, že sociální demokracie odejde z vlády a zastánci setrvání ve vládě (pokud to nebude znamenat raketový nárůst preferencí) budou říkat „No vidíte, měli jsme ve vládě zůstat.“ To je cesta do pekla a je to o pudu sebezáchovy každé politické strany a každého politika.

Není to tak trochu o tom, že čekáte na lepší a srozumitelnější záminku pro pád vlády?

Naším cílem při vstupu do vlády nebylo ji zbourat. To nedává smysl. Šli jsme tam proto, abychom prosadili věci, které jsme lidem slíbili, a ono se nám to daří. Říkal jsem to na začátku, bohužel to zaniká v šumu dění. Úspěchů je celá řada. Mě těší slyšet předsedu Hospodářské komory pana Dlouhého, který si stěžuje na to, že tato vláda příliš podléhá sociální demokracii.

Z hlediska programu se nám spousta věcí podařilo. Teď máme turbulence okolo personálií, čeká nás rozpočet a teď jsem měl jednání s primátorem Prahy a jeho poradci ohledně bezpečnosti a vysvětloval jsem jim, že jsou potřeba investice do bezpečnosti – obnovit techniku policie, hasičů. Dnes mám v nadpožadavcích nějakých pět miliard a pokud v době konjunktury nemám peníze na to, abychom zajistili bezpečnost našich občanů, tak je někde problém. Buď ho vyřešíme, anebo nemá smysl v tom angažmá dále pokračovat.

‚Policie funguje tak, jak má.‘

Turbulence kolem vlády se netýkají jen personálií, ale také premiéra Babiše, kolem nějž se točí celá řada kauz. Například dnes mluvčí potvrdila, že policie posunula do další fáze vyšetřování na podezření krácení daní v souvislosti se společností Agrofert a farmou Čapí hnízdo. Co na to říkáte? Počítáte ještě premiérovy kauzy?

Ale to jsou jeho kauzy a jeho problémy.

To jsou kauzy premiéra vlády, ve které jste.

Zase zpátky. Když jsme do vlády vstupovali, říkali jsme, že jedním z důvodů je, aby orgány činné v trestním řízení, zejména policie, pracovaly tak, aby se necítily pod politickým tlakem. Já jsem v situaci, kdy v kauze Čapí hnízdo byla tato očekávání naplněna.

Strávil jsem rok nebo půl roku vysvětlováním každé personální změny v policii, zda to není náhodou motivováno tím, aby se zastavila kauze Čapí hnízdo. Celý ten kolotoč okolo pana Nevtípila, změny na postu policejního prezidenta… Jaká je realita? Policie tu kauzu ukončila a předala státnímu zastupitelství.

Takže jste spokojen s tím, že se vyšetřuje?

Jsem spokojen s tím, že policie funguje tak, jak má. A to bylo to, co jsem sliboval občanům, když jsem do funkce nastupoval. Pokud prošetřuje teď další kauzu a má-li jít ČSSD z vlády, a možná to tak dopadne, tak za chvilku tady bude argument – jak je možné, že na ministerstvu vnitra sedí někdo, koho nominoval Andrej Babiš?

Jak si vysvětlujete to, že na tuto kauzu krácení daní přišel podnět z německé strany už v roce 2014, který dorazil na finanční správu, a nic se s ním nedělo? Bylo to tím, že byl ministrem financí Andrej Babiš?

To si sem posaďte paní ministryni (za ANO Alenu) Schillerovou, ať vám zdokladuje, jak s tím finanční správa naložila. Nemůžu být zodpovědný za fungování finanční správy.

Ptám se na váš názor, jestli si myslíte, že je to tím ovlivněno?

Já bych se zeptal paní Schillerové, ať si zavolá představitele finanční správy a požaduje po nich doklady, jak s podnětem bylo naloženo. To je naprosto legitimní dotaz a jsem přesvědčen, že paní ministryně na to bude schopná odpovědět.

Pořád není jasné, zda bude premiér obžalován v kauze Čapí hnízdo. Pokud by byl postaven před soud, předpokládám, že důvod pro pád vlády to není. Koaliční smlouva počítá až s prvoinstančním odsouzením. Je to tak?

Takto je to formulováno v koaliční smlouvě, takto to odhlasovali naši členové. Otázka je na premiéra, zda má žaludek chodit z jednání vlády před soud. Není to úplně unikátní věc, je to taková italsko-izraelská cesta, protože, pokud vím, tamní premiéři jsou ve stejné situaci a je to na žaludku pana premiéra.

Já se teď spíš ptám na váš žaludek. Jestli zkrátka platí to, že byste v té situaci ve vládě zůstali? Důvod k vypovězení koaliční smlouvy to není?

Podle koaliční smlouvy to důvod není. Je to na politickém rozhodnutí sociální demokracie, nicméně tu otázku jsme řešili před vstupem do vlády.

Role ministra Tomana v auditech

Další problémem jsou evropské auditní zprávy, jejichž návrhy dorazily do Česka před prázdninami. Když dorazila první zpráva týkající se dotací v oblasti kohezní politiky, napsal jste na twitter: „Audit by měl být zveřejněn. Nevidím vůbec žádný důvod, proč by tak nemělo být. Očekávám taky, že ho dostaneme k dispozici…“ Týká se to i auditu zemědělských dotací?

To je moje bezprostřední reakce na ten první audit. Mezitím se ukázalo, že sama Evropská komise těmi podmínkami zveřejnění znemožnila, ale dneska jsme v situaci, kdy si to každý může přečíst, protože to novináři nějakým způsobem ven dostali. To je vaše práce a v tomto směru asi dobře odvedená…

Rozumím, ale ptám se na to, proč tajíte ten druhý audit?

Netajím ho. Poté jsem ověřoval věci v Bruselu, mluvil jsem s některými komisaři. Potvrdili mi, že ten dokument je neveřejný a že Evropská komise nemá vůli k tomu jakožto autor to zveřejnit. Jde mi o to, aby odpověď byla zpracována profesionálně, aby to udělali úředníci státní správy bez toho, aby do toho někdo politicky vstupoval.

Ptám se proto, že ten druhý audit se týká vámi nominovaného ministra zemědělství Miroslava Tomana. Jeho jméno by tam podle informací, které pronikly na veřejnost, mělo být zmíněno. Není to důvod, proč ten audit tajíte?

Ne, velmi pečlivě jsem poslouchal tiskovou konferenci ministerstva zemědělství a bylo jasně řečeno, že tam není nic, co by ministra Tomana z něčeho vinilo.

To nemůžeme vědět, když ten audit není veřejný.

Naznačujete jakýsi nový trestní čin „být zmíněn v auditu“. Pokud mám informace z druhého auditu, tak tam není nic, co by vinilo ministra Tomana z nějakého pochybení.

Takže pan Toman tam vůbec není zmíněn, že by byl v podezření ze střetu zájmů?

Je tam napsáno jméno Miroslava Tomana, nicméně k tomu se neváže žádné pochybení. Takovéto informace mám z ministerstva zemědělství a nemám důvod tomu nevěřit. Velmi brzo se uvidí, protože odpovědi se odešlou a přijde nám finální verze.

Špatné fungující ÚOHS

Ještě by mě zajímala otázka šéfa antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petra Rafaje. Už není členem ČSSD, ale byl vaším stranickým nominantem v době, kdy byl do funkce vyslán. Budete jeho jméno nějak řešit? Váže se kolem něj řada kauz a vyšetřování.

Pan Rafaj by měl ty věci nějak vysvětlit, to za prvé. Za druhé já jako ministr vnitra nejsem spokojen s tím, jak ÚOHS funguje minimálně ve vztahu k našemu resortu, protože velmi pravděpodobně skončíme u soudu vzhledem k tomu, že nám úřad zastavil tendry na obnovu vozového parku.

Jsem přesvědčen, že jsme měli pravdu a že ÚOHS nepracoval v souladu s tím, co od něj očekávám. Mám celou řadu výhrad. S panem Rafajem jsme mluvili společně s premiérem, závěr schůzky byl, že to má pan Rafaj vysvětlit. Pokud to vysvětlí, velmi pravděpodobně policii, uvidíme, jak to dopadne. Za sebe říkám, mám k fungování ÚOHS velké výhrady, pana Rafaje jsem nenominoval.

Nominoval ho svého času Jiří Paroubek. Ale já se vás neptám jako ministra vnitra, ale jako předsedy ČSSD. Je to jméno spojené s vaší stranou. Měla by vláda jednat o návrhu na odvolání šéfa antimonopolního úřadu?

Pokud to někdo navrhne, tak o tom jednat můžeme.

Navrhnete to?

Za program vlády odpovídá premiér.

Pane vicepremiére, navrhnete to?

Zítra (ve středu) to navrhovat nebudu.

Zítra není vláda.

Pozítří nebo v pondělí, to je jedno. Já to navrhovat nebudu, nechám to prošetřit orgány činnými v trestném řízení. Za sebe říkám, že s fungováním ÚOHS spokojený nejsem a mám pro to celou řadu konkrétních důkazů.