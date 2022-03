25 let ve vězení. Pardubický soud zpřísnil trest Tomáši Fialovi za dvojnásobnou vraždu seniorů a podvod

Soud v Pardubicích v pátek zpřísnil trest Tomáši Fialovi obžalovanému za dvojnásobnou vraždu seniorů z roku 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku a podvod na 25 let vězení. Původně ho Městský soud v Praze loni v lednu poslal za vraždu a podvod na 23 let do vězení. Soud uložil výjimečný trest, protože šlo o brutální vraždy a podvod. Pro obžalovaného Jiřího Nehybu soud potvrdil za podvod pět let vězení.

Pardubice 11:44 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít