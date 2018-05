Pirát Pikal čelí kritice kvůli návrhům na státní vyznamenání. ‚Udělal jsem chybu,‘ říká

Místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal musel v sobotu vysvětlovat návrh na státní vyznamenání. Sklidil kritiku za to, že podpořil návrh na ocenění Karla Sýse. Levicový básník a novinář už od Gustáva Husáka získal předrevoluční titul zasloužilý umělec. Poslanec Pirátské strany tvrdí, že udělal chybu. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že by pro Sýse znovu nehlasoval a část platu možná věnuje projektu Paměť národa, který zaznamenává vzpomínky pamětníků. Rozhovor Praha 18:09 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů | Foto: Pirátská strana/ Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

Poslanci v pátek schválili 28 osobností, které by v říjnu měly dostat od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Byl mezi nimi i básník, spisovatel a levicový novinář Karel Sýs.

„Patří k nejpřednějším a nejoriginálnějším současným českým básníkům,“ píše se mimo jiné v odůvodnění, proč by měl vyznamenání získat. Za návrhem stojí místopředseda Unie českých spisovatelů, básník a autor knížek pro děti Michal Černík a komunistický poslanec Leo Luzar.

Sýs ale také získal v roce 1989 titul zasloužilý umělec. Nyní šéfuje literární příloze Haló novin spojených s KSČM a za komunisty také v roce 2002 kandidoval na Praze 1 do Senátu.

Pro Sýse hlasovali poslanci z KSČM, SPD, ANO, ČSSD a Pirátů. Kromě šéfa strany Ivana Bartoše návrh podpořil i Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny a rovněž předseda podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který jména před poslance přináší.

„Je to ostuda, v tom ranním zmatku jsem neměl čas na přípravu a udělal chybu. Přehlédl jsem, že byl již za svou tvorbu oceněn jako zasloužilý umělec. Spolehl jsem se na spolunavržení od Antonína Staňka na podvýboru. Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl. Jde to za mnou, po*ral jsem to. Navrhněte trest. Omlouvám se všem.“ Vojtěch Pikal (místopředseda sněmovny)

Za to se na něj snesla na sociálních sítích kritika. „Spolehl jsem se na spolunavržení od Antonína Staňka na podvýboru. Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl,“ reagoval Pikal na facebooku. (viz box vpravo)

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz místopředseda sněmovny přiznává, že udělal chybu, když si jména dostatečně neprostudoval.

Na svém facebooku jste napsal, že jste při schvalování osobností navržených na vyznamenání udělal chybu. Mohl byste vysvětlit, o co šlo?

Udělal jsem tu chybu, že jsem si nedostatečně prostudoval osobnosti. Spoléhal jsem se na slova ostatních poslanců z podvýboru. Myslel jsem, že budu mít více času se ten den připravit. Nevěděl jsem, že budu ten den předsedat sněmovně a zaskakovat za předsedu Vondráčka (Radek Vondráček z ANO), kterému náhle odešel hlas.

Máme k dispozici nějaké základní medailony, které obsahují základní shrnutí důvodů udělení vyznamenání. Proti tomuto navržení nikdo pořádně nevystoupil ani na podvýboru, ani na výboru, ani ve sněmovně. A já jsem nedostatečně splnil svou úlohu, abych to zkontroloval.

Podívejte se, kteří poslanci hlasovali pro Karla Sýse Číst článek

Karel Sýs je členem redakce Haló novin spojených s KSČM, v roce 1989 získal od prezidenta Gustáva Husáka titul zasloužilého umělce. Otevřeně hlásí ke KSČM, v minulosti za tuto stranu kandidoval do Senátu. Věděl jste toto všechno, než jste ho podpořil na vyznamenání?

Věděl jsem, že je levicový novinář. Nevěděl jsem, že byl již dříve vyznamenán a že se hlásí ke KSČM. Proletěl jsem seznam díla, který se mi jevil dostatečný.

Jste předsedou podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který jména přináší do sněmovny. Navrhoval jste ostatním členům Pirátské strany, aby pro Karla Sýse hlasovali?

Ne, na klubu jsme to nediskutovali. Nepřikládali jsme tomu nějakou zásadní důležitost vedle toho, jaké tisky byly v tu chvíli připraveny na plénu, ať už se jedná o volební zákony, nebo zákony o referendu, nebo o služební zákon. Byly tam zásadnější věci, které bylo třeba probrat.

Kdybyste věděl, kdo konkrétně je nominovaný Karel Sýs, hlasoval byste pro něj znovu?

Nehlasoval bych pro něj.

A doporučil byste svým kolegům, aby pro něj nehlasovali?

Myslím, že by asi bylo volné hlasování s tím, že bych řekl, že já se zdržím.

Na svém facebooku jste vyzval, aby vám lidé za tuto chybu navrhli trest. Jaký byste si vy sám představoval?

Aktuálně v této souvislosti uvažuji, že větší část svého květnového platu věnuji Paměti národa nebo někomu podobnému. Někdo tam napsal, že si mám něco namemorovat. To mi přijde také docela vhodné - nějaký způsob sebevzdělání.

Budete si tedy něco dostudovávat z oblasti literatury nebo historie?

To je otázka. Historie je nekonečně široká...

‚Letci jen plnili rozkazy‘

Na svém facebooku jste také napsal, že váleční letci „v zásadě jen plnili rozkazy“. Co jste tím konkrétně myslel?

Je navržený válečný letec, který je jeden z 2500 válečných letců. Je otázkou, proč zrovna on je ten, který má být vyznamenán Řádem bílého lva, a proč ne třeba nějací jiní.

„Váleční piloti si jistě ocenění zaslouží, ale otázkou je proč z 2500 čechoslovákú co prošli perutěmi RAF má být oceněn zrovna tento. Samozřejmě jsem pro něj nakonec hlasoval.“ Vojtěch Pikal (místopředseda sněmovny)

Měli jste k dispozici medailonky, proč by měli být tito dva letci (Josef Ocelka a Josef Bernat) navrženi na Řád bílého lva. Sám jste pro ně hlasoval. Proč, když je to podle vás jen jeden z 2500 československých letců?

Protože je to osobnost hodna vyznamenání. Je tam ale otázka, proč nevyznamenáme všechny. Nebo jestli to vyznamenání nemá být jiné. Nebo jen na vojenské úrovni a podobně. Je to ale detailní rozprava, ke které jsme se nikdy nedostali.

Řada diskutujících vás za slova o válečných letcích kritizovala. Jeden z nich napsal, že neví, jestli to mám brát jako zásadní neznalost historie, nebo pohrdání dobrovolným nasazením života v boji proti zlu. Další z diskutujících uvedl, že po okupaci uprchli z okupované země, aby dobrovolně a s nasazením vlastního života bojovali za svobodu a život i vašich předků. Vy to tak nevnímáte?

Vnímám. Jen říkám, že je otázkou, proč vyznamenávat právě tohoto jednoho. Přijde mi to jako nepoměr. Jestli tady budeme každý rok vyznamenávat až do roku 3000 jednoho nebo dva válečné letce nebo jak s tím naložit.

‚Napsat to asi nebyl dobrý krok‘

Napsal jste také, že jste si na seznamu doporučených jmen k vyznamenání mimo jiné kontroloval osobnosti, které „připravovaly násilný puč“ nebo „údajné rasisty“. Koho jste tím myslel?

Nechci šířit obvinění nebo výklady, které se ke mně dostaly.

Napsal jste to ale na sociální síti facebook, kde máte přes 600 přátel...

Popravdě asi nebyl dobrý krok to tam napsat. Měl jsem ten den už asi jít spát.

Neřeknete mi tedy, koho jste tím myslel?

Ne. Ty lidi jsem nakonec na to vyznamenání podpořil a nechci vytahovat nějaké jiné pohledy.