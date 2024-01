Web pro přihlášení na střední školy zvládl zátěžovou zkoušku. Systém může mít i přesto po spuštění potíže

Ministerstvo školství společně s Cermatem dopoledne představily veřejnosti fungování nového webu pro přihlášení na střední školy DiPSy. Ten v pondělí podle ředitele Cermatu obstál v zatěžkávací zkoušce, když odolal simulovanému hackerskému útoku. Uchazeči o studium na střední školu mají od čtvrtka 1. února 20 dní na to, aby podali přihlášky na maximálně tři školy. Letos poprvé elektronicky. Praha 17:54 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je výhodné, mezi těmi třemi školami vybrat alespoň jednu s maturitou. To je pak uchazeč pozván k jednotné přijímací zkoušce (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V zatěžkávací zkoušce DipSy simulovaný útok úspěšně zastavil a k výpadku nedošlo. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí ale nevylučuje, že to znamená, že by systém po spuštění nemohl mít potíže.

Na jakou střední školu podat přihlášku? ,Netaktizujte a nechte rozhodnout děti,‘ radí experti Číst článek

Podle něj byl systém DiPSy otestován zátěží 100 tisíc přihlášení za hodinu a vydržel. 100 tisíc je zhruba počet všech žáků, kteří se letos budou hlásit na střední školy. Ale to byli jen návštěvníci, kteří se nepřihlašovali přes identitu občana. To je podle Krejčího úzké hrdlo.

„Tyto zátěžové testy se netýkají ani NIA ani základních registrů. Týká se to výhradně systému DiPSy. Takže pokud přijde 100 tisíc zvědavců do systému DiPSy, tak by se nemělo nic stát, ale pokud se 100 tisíc lidí rozhodne najednou použít login přes Identitu občana a tahat data ze základních registrů, tak se s velkou pravděpodobností bude opakovat to, co se stalo minulý týden s eDoklady,“ uvedl Krejčí pro Radiožurnál.

Od čtvrtka můžou uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Co se oproti loňsku změní? Číst článek

I elektronická identita by ale už teď měla být na nápor uživatelů lépe připravena. Jak řekl ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, elektronická identita občana se na zájem rodičů budoucích středoškoláků připravila tím, že zvýšila kapacity. „Takzvaně se vyztužila a první den se počítá s 40 tisíci uživateli v systému DiPSy,

Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN apeloval, aby lidé systém využívali rovnoměrně. Podle něj není nutné spěchat, ale ani není dobré všechno nechávat na poslední chvíli.

„Nejde o žádný závod, nerozhoduje čas a datum podání přihlášky, nijak to neovlivňuje šanci na přijetí. Máme k dispozici 20 dnů. Není potřeba hned v první minutě se pokusit podat přihlášku a také bych nespoléhal na posledních deset vteřin,“ uvedl ministr Bek.

S ředitelem CERMATu Miroslavem Krejčím jsme novinářům představili Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na SŠ. Pro veřejnost bude spuštěn ve čtvrtek, přihlášky bude možné podávat do 20. února. Rád bych připomněl, že nejde o klikací soutěž a čas ani datum… pic.twitter.com/MVL4Um1URg — Mikuláš Bek (@MikulasBek) January 30, 2024

Miroslav Krejčí v úterý také oznámil, že systém se pro rodiče spouští ve čtvrtek mezi půlnocí a druhou ranní. Cermat záměrně neříká přesný čas, aby se lidé nezačali hromadně přihlašovat.

Jak podat přihlášku

Samotné vyplnění složité není. Lidé se do systému mohou přihlásit pomocí elektronické identity občana, podobně jako třeba do datové schránky. Údaje o zákonném zástupci i jeho potomkovi se do formuláře automaticky načtou z registru obyvatel.

Kdo elektronickou identitu nemá, tak údaje o sobě a svém dítěti v systému vypíše sám. Vybere školy a na e-mail mu pak přijde dokument, který musí vytisknout a fyzicky doručit na zvolené školy.

Cermat chystá spuštění systému elektronických přihlášek. Pro vyplnění bude stačit bankovní identita Číst článek

Podle ministerstva školství je vhodné zvolit mezi třemi školami alespoň jednu s maturitou. To je pak uchazeč pozván k jednotné přijímací zkoušce. Když se hlásí jen na učiliště, tak státní zkoušky nedělá. Upozornil na to vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jan Mareš.

„Doporučujeme, aby žáci, pokud mají chuť, zvolili jednu ze škol i s maturitním výstupem, aby měli možnost skládat jednotnou přijímací zkoušku, neboť ta je také podmínkou v případě vstupu do druhého kola přijímacího řízení,“ vysvětlil Mareš.

Pokud se k přihláškám přikládají nějaké přílohy – typicky úspěchy dítěte v olympiádách nebo potvrzení o zdravotní způsobilosti – stačí je naskenovat nebo i jen vyfotit mobilem a nahrát do systému.

Jak ale upozorňuje Jan Mareš, škola, na kterou se žák hlásí, si poté může vyžádat předložení originálu či ověřené kopie dokumentu.