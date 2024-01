Na jakou střední školu podat přihlášku? ,Netaktizujte a nechte rozhodnout děti,‘ radí experti

Kam na střední školu? Zásadní rozhodnutí které budou muset už za pár dní udělat čeští deváťáci. Lhůta na podání přihlášky začíná ve čtvrtek 1. a končí v úterý 20. února. Letošní novinkou je, že se žáci můžou přihlásit na tři školy a že to můžou udělat elektronicky. Od nového systému přihlašování si ministerstvo školství slibuje, že pomůže předejít loňskému chaosu kolem odvolávání, kdy někteří rodiče například stáli dlouhé fronty před školami. Seriál Praha 7:00 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud uchazeče vezmou na školu, kterou měl na prvním místě, tak se už nemůže rozmyslet a jít na školu druhém místě | Zdroj: Shutterstock

V posledních letech, kdy základní školy začaly opouštět silnější ročníky a míst na středních školách úměrně tomu nepřibylo, byli uchazeči nuceni taktizovat. Často se tak hlásili na jednu vysněnou školu a na druhou, kde měli jistotu, že je vezmou. Letos to bude jinak.

Žáci se mohou hlásit na tři školy. Jak ministerstvo, tak Cermat, ale i třeba ředitelé škol taktizování nedoporučují.

„Má smysl si minimálně na prvním, ale podle mého názoru i na druhém místě, opravdu dávat školu, na kterou chci jít. Samozřejmě po konzultaci s kariérovým poradcem, jestli je to pro mě vůbec reálné. A teprve jako třetí místo brát nějakou záchranu, a dát si tam školu, která není tolik žádaná. Abych to měl pojištěné a nemusel do druhého kola,“ popisuje pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz programový ředitel organizace Eduin Miroslav Hřebecký.

Hřebecký dodává, že role kariérového poradenství je letos mnohem zásadnější než dřív. Systém prioritizace přihlášek, kdy uchazeč seřadí školy podle toho, kterou by chtěl studovat nejvíc až po tu nejméně preferovanou, tak taky ale zároveň znamená, že už se pak, po zveřejnění výsledků, žák nemůže rozhodovat, kam nakonec nastoupí.

Pokud uchazeče vezmou na školu, kterou měl na prvním místě, tak se už nemůže rozmyslet a jít na školu druhém místě. Zříct se umístění může, ale neznamená to, že se posune do druhé školy v pořadí.

Musel by se do té školy přihlásit v druhém kole přijímacích zkoušek, což už je risk, protože zde místo být nemusí. Cermat očekává, že 80 procent uchazečů se umístí už v prvním kole.

Jak si vybrat?

Lektorka a metodička v oblasti kariérového poradenství Andrea Czirke, která provozuje web Kým čím být radí, že finální rozhodnutí by mělo být na dítěti, rodič by ho neměl nutit. Důležité je podle ní sebepoznání uchazeče.

„Pojmenovat co mě baví ve škole, mimo školu, jaké mám silné stránky. Když dělám něco, co mi dává energii, tak co při tom dělám, jaké dovednosti využívám. Také je nutné trochu popřemýšlet o tom, jak bych chtěla žít, jak si představuji svůj život a jak budu spokojený,“ jmenuje Czirke.

Kdo je bezradný, měl by si tedy určit oblast, která ho zajímá. Pokud školáka například přitahuje zdravotnictví a chce pracovat s lidmi, pak se nabízí se zdravotní sestra nebo lékař. Pokud s lidmi pracovat nechce, mohl by se stát třeba laborantem.

Roli hraje i typ školy. Je třeba se ptát - bude dítěti vyhovovat malá, kde je individuální přístup, nebo velká, kde bude anonymnější? Důležitá je samozřejmě taky otázka dojíždění.

Přehled o všech oborech najdou lidé například na webu infoabsolvent.cz.