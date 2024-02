Vláda bude schvalovat zařazení HHC na seznam zakázaných látek. Přináší to rizika, varuje Vobořil

Vláda by měla příští týden schválit zařazení HHC na seznam zakázaných látek. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale upozorňuje na vysoké tresty za případné držení této látky. Ty by mohly dopadnout i na lidi, kteří HHC používají třeba pro zmírnění projevů Parkinsonovy choroby. Látka je také tématem rodičů, kteří se obracejí na adiktologické poradny. Zajímá je, jak mohou substanci poznat a jak s dětmi o škodlivých účincích mluvit. Praha 13:37 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automat na bonbony s HHC | Zdroj: Český rozhlas

Jak poznám, že moje dítě užívá HHC? Jak látka vypadá? A mám vůbec možnost ji rozeznat? To jsou jedny z nejčastějších otázek se kterými se rodiče obracejí na adiktologické poradny. Podle Anety Zápotocké, ředitelky prevence a vzdělávání organizace Magdalena, zvýšený zájem o HHC ze strany rodičů pozorují zhruba půl roku.

„Rozhodně se bavíme o desítkách až stovkách rodičů. Takže my ten zájem vidíme už dlouhodobě vzrůstající. Jenom bohužel teď už to došlo do těch fází, kdy už máme ty konkrétní případy těch žáků, kde to nedopadá úplně dobře,“ popisuje Zápotocká.

Zájem o HHC vidí už u dětí v pátých třídách základních škol. Rodičům radí, jak s dětmi o HHC mluvit. „Ať v první řadě nejdřív doma zjistí, jaké to jejich dítě má povědomí, jestli vůbec tuší, že teď něco takového je, a když ne, tak jsme v klidu a jenom takzvaně monitorujeme. Pokud ano, pak doporučujeme s nima vést dialog jako se vším jiným. Proč si myslí, že je to tak velké téma? Co ta látka může dělat?“ vysvětluje ředitelka.

Vláda dnes na můj návrh jasně rozhodla: HHC a podobné látky půjdou na seznam návykových látek a tím fakticky skončí jejich prodej a nabízení. Příští týden předložím vládě ke schválení novelu tohoto nařízení vlády.



Regulace zákazem?

Podle ministra zdravotnictví Vlastmila Válka z TOP09 je teď jedinou možností regulace zařazení HHC na seznam návykových látek. A v podstatě ji zakázat.

„Počet dětí, které po konzumaci produktů, které obsahují tuto látku, jsou hospitalizované, tak je narůstající. A proto se vláda po diskuzi rozhodla, že dočasně dáme na seznam návykových látek nebo zakázaných látek HHC, tak abychom zabránili dalšímu riziku,“ vysvětluje ministr.

Podle Anety Zápotocké má ale toto řešení mezeru. „My tomu řešení rozumíme, ale HHC je jenom jedna látka ze spousty, které teď jsou. Tím jak je to uměle vytvořená záležitost – není to nic, co by někde rostlo – tak tam se opravdu mění jenom jedna molekula a v tu chvíli už nám do toho zákona nespadá. Takže to, že se dostane na seznam jedna látka, prostě nic neřeší,“ vysvětluje.

Před riziky zákazu varovala také asociace adiktologů i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ten navíc upozorňuje na vysoké tresty za případné držení zakázané látky. HHC podle něj ale užívají třeba i pacienti s Parkinsonovou nemocí.

„Říkají to pacienti, že to používají místo konopí, protože to je THC a HHC jsou skoro stejné látky. Nakoupí si to tedy na několik měsíců dopředu a když je někdo ‚práskne‘, tak budou u sebe mít velké množství. Mohou z toho potom dostat 3, 5 nebo potom už třeba i 12 let vězení. A třeba ti obchodníci, když to nestihnou zlikvidovat tak klidně můžou dostat 8 až 18 let vězení,“ popisuje.

Příští týden chce proto vládě navrhnout možnost abolice v případě stíhání za HHC. „Budu navrhovat, abychom se třeba domluvili s prezidentem republiky, aby ti lidé, kteří si to nakoupili pro vlastní potřebu a dostanou se do toho trestního soukolí, aby podobně jako třeba u lidí, kteří vstoupili do ukrajinské armády a řeklo se: ‚Dobře, těmto lidem dáváme generální abolici,‘ tak aby to bylo podobně,“ vysvětluje Vobořil. Abolice by tak zastavila jejich případné trestní stíhání.