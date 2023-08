Hádky doma, snížená autorita a výhrůžky. Jak Mynář odůvodňoval trestní oznámení na Stehlíkovou

Bývalý kancléř Vratislav Mynář vedl krátce před koncem svého mandátu spor s exministryní a psychiatričkou Džamilou Stehlíkovou za její výroky z pořadu Máte slovo.

Podal na ni trestní oznámení za křivé nařčení a pomluvu. A to skrze Kancelář prezidenta republiky, která celý spor hradila.

„Asi by nespočítal velké množství SMS a e-mailů, kdy byl velmi vulgárním způsobem osočován z toho, co tam řekla paní Stehlíková. Mnohé z těch zpráv, končily výhrůžkou fyzické likvidace,“ parafrázují policisté Mynářovu výpověď v usnesní o odložení věci, které server iROZHLAS.cz zveřejňuje v plné podobě. Praha 6:00 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář a Pražský hrad | Foto: koláž Český rozhlas

„Všichni se ho bojí, vyhrožuje likvidací,“ nebo „on šel na čínskou ambasádu a zosnoval ten dopis panu Kuberovi (Jaroslav Kubera, zesnulý předseda Senátu, pozn. red.), kde se mu vyhrožovalo smrtí, když pojede na Tchaj Wan.“ A v neposlední řadě také: „Mynář s Nejedlým ovládají Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě, kdy nejenom vynášejí tajné dokumenty do Moskvy.“

Mynář jako jediný poškozený. Trestní oznámení na Stehlíkovou platila exkancléři hradní pokladna Číst článek

Třeba i za tuto sérii výroků v pořadu České televize Máte slovo z 31. března 2022 podal bývalý kancléř Vratislav Mynář trestní oznámení na jejich autorku – exministryni a psychiatričku Džamilu Stehlíkovou.

Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, trestní oznámení podávala za Mynáře advokátní kancelář Nespala, a to zcela na účet Kanceláře prezidenta republiky. Ta za exkancléřův spor zaplatila za šest měsíců asi čtvrt milionu korun.

Přitom prezidentská kancelář nemohla být v celém sporu poškozenou, jak konstatovali policisté i státní zastupitelství, kteří shodně trestní oznámení odmítli. A proto si měl podle názoru právníka Petre Leyera z Transparency International hradit Mynář spor zcela sám.

Server iROZHLAS.cz přináší celé znění usnesení o odložení věci, ve kterém policisté citují výpovědi, jak exkancléř a jeho svědci trestní oznámení na psychiatričku Džamilu Stehlíkovou zdůvodňovali.

Lež, hloupost a nesmysl

Z dokumentu vyplývá, že trestní oznámení Advokátní kancelář Nespala připravovala delší dobu, podala ho totiž až 21. června 2022, tedy téměř tři měsíce po odvysílání zmiňovaného pořadu.

Jako první šel na policii k celé věci podat vysvětlení exkancléř Mynář, který ho absolvoval 24. srpna 2022 v zastoupení Nespalovy advokátní kanceláře, což dokládají přílohy faktur za právní služby, které prezidentská kancelář platila.

Shoda mezi přílohou faktury a policejním dokumentem: v době, kdy byl Vratislav Mynář podávat vysvětlení na policii, zastupovala Nespalova advokátní kancelář KPR při podávání vysvětlení | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Podle policie mu kriminalisté na úvod předložili řadu výroků psychiatričky Stehlíkové k vyjádření a Mynář k nim nešetřil kritikou. „Vůbec si neumí vysvětlit, že se ho někdo bojí a že vyhrožuje likvidací. Nikdy v životě nic takového nedělal a už vůbec ne v souvislosti s tím, co říká paní Stehlíková, protože nic z toho, co říká, se nestalo a jsou to lži,“ parafrázuje policejní dokument Mynářovo vyjádření.

Výroky, které ho spojovaly s dopisem čínské ambasády Jaroslavu Kuberovi, označil za „strašnou lež a nesmysl“.

„Co se týče bodů, že šel na čínskou ambasádu a zosnoval nějaký dopis, tak to je lež a hloupost. Protože pokud by k tomu došlo, je jasné, že by se tím dopustil nějakého trestného činu za účelem působení na úřední osobu. S tímto dotyčným dopisem se seznámil až z médií, nikdy před tím nic takového neviděl,“ zaznamenali policisté Mynářovo tvrzení.

Proč Vratislav Mynář nechal prezidenta podepsat úřední dokument, když už v té době od lékařů věděl, že Miloš Zeman není schopen vykonávat svoje pracovní povinnosti? pic.twitter.com/wo9AKImWNb — 168hodin (@168hodin) October 19, 2021

Tehdejší hradní kancléř také odmítl před policisty to, že by byl „hlavou teroristické organizace navázané na Rusko“ a že s Martinem Nejedlým ovládali exprezidenta Zemana. Také uvedl, že se nikdy neseznamoval s tajnými informacemi, na které nemá oprávnění a už vůbec je nevynášel.

Radiožurnál ovšem v minulosti popsal několik případů, kdy z nevysvětlených důvodů nařídil přímo exkancléř skartaci právě takových tajných dokumentů. A přinesl informaci, že se Mynář účastnil i tajných schůzek, ke kterým neměl oprávnění.

Mynář pak odmítl i další tvrzení Stehlíkové, že by během Zemanovy hospitalizace sám uděloval amnestie či si jinak přisvojil jeho úřad. Označil tento výrok „za křivé obvinění a obrovskou lež“, protože podle legislativního odboru měl podle Mynáře zmiňované amnestie podepsat Zeman ještě před jeho hospitalizací.

Jak Mynáře výroky poškodily?

Policisté se Mynáře také ptali, jak konkrétně ho výroky Džamily Stehlíkové poškodily a zda mu způsobily v osobním a pracovním životě nějaké problémy.

Státní zástupkyně stížnost Hradu zamítla. Případ Stehlíkové a jejího výroku je tak definitivně odložený Číst článek

„Když o Vás nějaké bulvární médium napíše nějakou nepravdu, tak si řeknete dobře, asi je to živí. Ale když v hlavním vysílacím čase veřejnoprávního média někdo tvrdí, že rozvracíte republiku, že vynášíte tajné informace, že jste hlavou teroristické organizace, že obchodujete s amnestií, že z vás udělají téměř vraha člověka, konkrétně pana Kubery, tak to už je rozdíl,“ cituje Mynářovu argumentaci dokument.

Exkancléř také uvedl, že navzdory „relativně šťastnému manželství“ vedla vyjádření Stehlíkové k hádkám s manželkou Alexandrou Mynářovou a celkově špatné atmosféře v domácnosti. V práci se ho pak na jednotlivá tvrzení Stehlíkové měli jeho spolupracovníci dotazovat.

„Kamkoliv přišel – a trvalo to několik měsíců – tak byl dotazován na veškeré body, které se odehrávaly v pořadu 31. 3. 2022. Asi by nespočítal velké množství SMS a e-mailů, kdy byl velmi vulgárním způsobem osočován z toho, co tam řekla paní Stehlíková. Mnohé z těch zpráv končily výhrůžkou fyzické likvidace,“ parafrázuje jeho výpověď v dokumentu policie s odkazem na Mynářem zmiňovaný případ, kdy měl v obálce dostat prázdnou nábojnici.

„Tyto výhrůžky neřešil s policií. Ty SMS a další zprávy ihned mazal, jelikož není masochista. Jako svědky své újmy či dehonestace uvedl manželku Alexandru Mynářovou, Jana Nováka, šéfa sekce administrativní v Kanceláři prezidenta republiky, starostu Osvětiman Aleše Pfeffera,“ popisuje dokument.

Mynář navíc přiznal, že jej v souvislosti s tvrzeními Stehlíkové prověřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Trestní věci mu ale splývají,“ parafrázují Mynáře policisté s tím, že požaduje za výroky Stehlíkové náradu nemajetkové újmy.

Více poškozených neprošlo

Jako první z jeho svědků vypovídal na konci srpna starosta Osvětiman Aleš Pfeffer (SPOZ). Ten označil exkancléře nejen za člena zastupitelstva obce, ale i za dlouholetého přítele. A uvedl, že spolu pořad řešili v době, kdy si Mynář přijel do Osvětiman prohlédnout spáleniště po svém srubu. Za žhářský útok dával vinu médiím, včetně serveru iROZHLAS.cz.

Škoda po požáru Mynářovy hospody se vyšplhala na 25 milionů. Případ dostali krajští kriminalisté Číst článek

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz popisovaly případ dále, a jak vyplynulo z vyšetřování, policii se nepodařilo zjistit, kdo požár srubu způsobil.

„Pamatuje si, že pan Mynář byl z tohoto špatný. Je jasné, že když někdo o někom v televizi řekne, že je vrah, tak to s sebou nese následky. On za sebe může říct, že se ho na to lidé ptali také všude, kam přišel, ať už v zaměstnání starosty, v hospodě nebo u lékaře. V té době se to řešilo a řeší se to dodnes (do 31. 8. 2022, pozn. red.),“ řekl policistům s odkazem na fotbalové utkání mezi Osvětimany a Morkovicemi, kde měli fanoušci soupeře podle starosty využívat výroky Stehlíkové jako urážky vůči Mynářovi a celé obci.

Podle výpovědi starosty nesla nejhůře výroky Mynářova rodina, zejména pak jeho otec. „S panem Mynářem starším se vídá cca dvakrát do měsíce a nepamatuje si, že by byl z nějakých dřívějších výroků na adresu jeho syna nějak špatný, ale nyní po výrocích paní Stehlíkové o tom, že jeho syn způsobil něčí smrt, špatný byl. Nesl to opravdu těžce a stejně tak i jeho manželka,“ parafrázují Pfeffera policisté s tím, že blíže by se mohl vyjádřit k situaci pouze sám Mynář.

Vratislav Mynář: Brífink jsem svolal v reakci na útok ze strany médií i dalších veřejných činitelů. Dosavadní postup kancléře pod mým vedením v hospitalizaci pana prezidenta byl v souladu s platnou legislativou. https://t.co/20LBiiwLYG — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) October 21, 2021

Spory v rodině a důsledky výroků psychiatričky popsala 9. září na policii také Alexandra Mynářová, která si stěžovala zejména na útoky na svých profilech na sociálních sítích Facebook a Instagram, „které využívá k profesní propagaci“. Popsala ale i dopady na soukromý život. Opět zmínila dopis s nábojnicí a časovou souslednost pořadu s tím, když „jim někdo zapálil dům v Osvětimanech“.

A zmínila také dopady na pracovní kariéru, kdy jí do pořadu odmítali přicházet kvůli jejímu manželovi hosté. „Od jednoho z nich výslovně slyšela, že manžel je gauner,“ zmiňuje ve výpovědi Mynářové dokument s tím, že celá situace poškodila také ji. Ostatně i ona sama se pokusila do trestního oznámení připojit jako poškozená s nárokem na náhradu škody – neúspěšně.

Vratislav Mynář je zloděj a vlastizrádce.

Může na mě podat dalších deset trestních oznámení.

Vratislav Mynář je zloděj a vlastizrádce. https://t.co/7GvamPO4yv — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) October 15, 2022

Šéf administrativní sekce Hradu Jan Novák pak popisoval na policii dopady výroků na fungování prezidentské kanceláře. „Vyjádření Džamily Stehlíkové ukazovalo nejen na to, že vedoucí úřadu Vratislav Mynář se mohl dopustit závažné trestné činnosti, ale že dokonce úřad jako takový mohl provádět nezákonné akty,“ řekl s odkazem na tvrzení Stehlíkové o nezákonném nakládání s utajovanými dokumenty, které odmítl.

Stejně tak ale uvedl, že aby se mohl Mynář něčeho podobného dopustit, muselo by mu pomáhat i více pracovníků prezidentské kanceláře.

„Úloha vedoucího KPR je přenášet vůli prezidenta republiky při výkonu jeho ústavního mandátu v podobě konkrétních pracovních úkolů na úředníky KPR. Pokud tedy dochází k podobným výrokům bez předložení důkazů, tak dochází k poškození důvěryhodnosti vedoucího kanceláře,“ popisuje Novák s tím, že situaci proto považuje i za zásah do práce celého úřadu prezidenta.

Jedinou věc, kterou však dokázal uvést na dotaz, jak konkrétně byl úřad poškozený, je, že se změnilo chování pracovníků kanceláře vůči Mynářovi. A že výroky na jeho adresu dopadaly třeba i na zaměstnance kanceláře, kteří pracují s utajovanými dokumenty. „Zaměstnanci KPR jsou obecně zvyklí na nefér výroky novinářů týkající se jejich práce. Tato záležitost svojí újmou tuto standardní situaci zdaleka přesáhla,“ doplnil závěrem.

I Kancelář prezidenta republiky se pokusila připojit jako poškozená. Ani ji ale policisté a státní zastupitelství do trestního oznámení nezahrnuli, právě kvůli zvolené právní kvalifikaci – křivé obvinění a pomluva – které se Stehlíková nemohla dopustit vůči právnické osobě.

Celý dokument Usnesení o odložení trestního oznámení, je k dispozici zde: