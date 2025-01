Vrchní soud v Praze rozhoduje o odvolání v kauze českého dobrovolníka, který raboval na Ukrajině

Vrchní soud v Praze rozhoduje o odvolání v kauze bývalého českého dobrovolníka v ukrajinské armádě Filipa Simana, který si ve vězení odpykává svůj sedmiletý trest za rabování ve válečné oblasti. Odvolání podal hned po vynesení prvoinstančního verdiktu státní zástupce Martin Bílý, který pro Simana žádal desetileté vězení. Proti verdiktu Městského soudu v Praze se ale odvolal, navzdory mírnému verdiktu, také Siman, který trvá na tom, že je nevinný. Aktualizujeme Praha 12:05 13. 1. 2025 (Aktualizováno: 13:02 13. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Siman má zatím podle prvoinstančního verdiktu strávit ve vězení sedm let | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Filip Siman si vyslechl první odsuzující verdikt na začátku loňského srpna. Podle soudkyně prvoinstančního senátu Hany Krestýnové řízení prokázalo, že Siman vstoupil do dobrovolnických jednotek Ukrajiny bez prezidentova souhlasu a na Ukrajině také v rozporu s mezinárodním humanitárním právem plenil ve válečné zóně a okrádal mrtvé. Dokazovala to zajištěná videa a fotografie, které Siman zveřejnil na sociálních sítích, ale i výslechy svědků.

Z čeho byl Filip Siman obžalovaný Obžaloba viní Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozbrojených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Za první žalovaný trestný čin soud nakonec Simana netrestal, protože jak premiér Petr Fiala (ODS), tak i tehdejší prezident Miloš Zeman dopředu avizovali, že lidem, kteří se v ukrajinské armádě rozhodnou sloužit, garantují beztrestnost formou abolice.

Výše trestu

V případě plenění a okrádání mrtvých pak soudkyně přihlédla k řadě polehčujících okolností. Siman během řízení vyjádřil nad svými činy lítost a omluvil se za ně. Nebyl také dříve trestaný a jeho chování tak prvoinstanční senát chápal spíše jako „selhání v mimořádné situaci“. Roli nakonec hrála i hodnota ukradených věcí, která nebyla vysoká.

Přitěžující okolností naopak bylo to, že se Siman dopustil rabování opakovaně, i proto nakonec snížila trest pod hranici trestní sazby jen mírně – o jeden rok.

S tím ale nesouhlasil od začátku státní zástupce Martin Bílý, který pro iROZHLAS.cz uvedl, že v chování Simana neshledává žádné polehčující okolnosti, které by měly trest snížit pod hranici sazby stanovené na 8-20 let vězení. Naopak se podle něj dopustil Siman trestného činu ze své „ziskuchtivosti“, a ne jen proto, že by chtěl před ostatními „machrovat“, jak uváděla naopak obhajoba. A proto pro bývalého dobrovolníka požadoval desetiletý trest.

Filip Siman přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svědectví spolubojovníků

Siman sám od začátku svou vinu odmítá. Trvá na tom, že nikdy ve válečné oblasti neplenil. Věci, které žaloba označila za ukradené, údajně sbíral a nosil „na štáb“ na základě rozkazu svých ukrajinských nadřízených. Soudu vysvětloval, že například elektronika – on sám byl na jenom z videí, které soud nechal přehrát, zachycený, jak bere z opuštěného bytu například čtečku knih – mohla patřit Rusům, kteří se z oblasti stáhli, a mohla obsahovat zpravodajské informace.

Přesto v závěrečné řeči vyslovil lítost nad tím, že si věci z opuštěných bytů vzal. „Rád bych se ale touto formou omluvil všem, které mé chování pohoršilo nebo pošpinilo,“ řekl na závěr své promluvy.

Ukrajinská armáda zadržela Simana kvůli podezření z rabování v dubnu 2022. Po prvních výsleších ho předala tamní policii, která ho po vlastních výsleších následně propustila. Siman pak odcestoval zpět do Česka. Tím ale pro něj případ neskončil, protože se dostal do hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ta mu před rokem sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací.

Siman je od té doby ve vazbě. Před soudem se vystřídala celá řada svědků – jeho kolegů z jednotky, ale i dalších českých dobrovolníků, kteří na Ukrajině bojovali. Ti, často ve formě spíše nepřímých svědectví, nakonec postupně potvrdili, že Siman na Ukrajině skutečně obžalobou zmiňované věci ukradl. Proti němu svědčila také „právní pomoc“ zaslaná ukrajinskými vyšetřovateli či rozhovory, které Siman absolvoval a kde se k odcizení věcí sám přiznal.