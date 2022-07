Výběr z médií: ministerstvu radí zastánci zbraní a opět se chystá úprava pravidel pro předjíždění cyklistů

V českém tisku se v pátek dočtete, že ministerstvo spravedlnosti si podle Deníku N nechává radit od skupiny zastánců zbraní. Řidiči si budou muset nejspíš znovu zvykat na nová pravidla při předjíždění cyklistů, informují Lidové noviny. A v zimě možná budou na pultech obchodů chybět česká rajčata, píšou Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo radí ministerstvu spravedlnosti? Třeba spolek Liga Libe (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Deník N

Ministerstvo spravedlnosti si nechává radit od skupiny zastánců zbraní. To píše páteční Deník N. Resort totiž dosadil do pracovní skupiny ministra spravedlnosti pro zbraňovou legislativu členy jediného spolku s názvem Liga Libe. Kromě tří zástupců uskupení je posledním členem brněnský politik Stanislav Michalík z ODS. Spolek podle textu lobbuje proti regulaci střelných zbraní.

Lidové noviny

Čeští řidiči si budou muset nejspíš znovu zvykat na nová pravidla při předjíždění cyklistů. To je téma Lidových novin. Sedm měsíců platí novela silničního zákona, která zavedla povinnost objíždět cyklisty ve vzdálenosti aspoň 1,5 metru, dopravní zákon ale čeká podle deníku další změna. Povinný odstup by nově měl platit jen v případě, kdy řidiči překračují rychlost 30 kilometrů za hodinu, vysvětlují Lidové noviny. Pokud změnu schválí Parlament, měla by podle ministerstva dopravy platit od začátku roku 2024.

Hospodářské noviny

Příznivci lokálních potravin budou muset v zimě nejspíš vyřadit z jídelníčku rajčata. Ta tuzemská totiž podle Hospodářských novin v zimě v obchodech pravděpodobně nenajdeme. Farmy totiž kvůli drahé elektřině nebudou svítit ve sklenících, kde se při nízkých teplotách tato zelenina běžně pěstuje.