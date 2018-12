Vydání Nikulina do USA nebylo proti právu, potvrdil Kněžínek. Zeman Pelikánovo rozhodnutí kritizoval

Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států bylo podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) v souladu se zákonem. Ministr to řekl Radiožurnálu. O Nikulinově vydání letos rozhodl Kněžínkův předchůce Robert Pelikán. Jeho krok kritizoval prezident Miloš Zeman. Ústavní soud má na stole ještě poslední Nikulinovu stížnost. O tom, jestli bylo rozhodnutí exministra v pořádku, zatím nerozhodl. Praha 6:00 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Nikulin | Zdroj: čt24

Jevgenij Nikulin byl zadržen v říjnu 2016 v jedné z pražských restaurací. Zatykač na něj vydaly Spojené státy kvůli údajným hackerským útokům, mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Česko pak Američané požádali o jeho vydání.

To samé udělalo i Rusko, a to kvůli údajné internetové krádeži za necelých sto tisíc korun. Po roce a půl soudních pří Nikulina bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán vydal do Spojených států.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž.

Jako důvod uvedl, že je tam Rus stíhaný kvůli závažnějším zločinům. Jeho krok kritizoval prezident Miloš Zeman s tím, že vydání může posloužit k vnitropolitickému boji v USA. Hrad si kvůli rozhodnutí ministra nechal vypracovat analýzu.

„Tato analýza ukazuje, že pan ministr spravedlnosti Pelikán v případě pana Nikulina a jeho vydání nerespektoval zákon. Nějaká kárná žaloba by možná byla na místě, ale odchod z vlády je daleko větším trestem,“ řekl prezident v dubnu televizi Barrandov.

Nikulina poslal do USA jediný list. Podívejte se na Pelikánovo klíčové rozhodnutí Číst článek

Podle práva

Zeman u Pelikána opakovaně lobboval za to, aby Nikulina vydal do Ruska. Pelikán po sporech s prezidentem oznámil, že v další vládě už nebude. Jeho nástupce, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, řekl, že neměl důvod se k rozhodnutí svého předchůdce vracet.

„Tím, že rozhodnutí o vydání Nikulina bylo vydáno i realizováno, je to věc, kterou jsem se v zásadě ani nezabýval. Byla tam i nějaká podání k Ústavnímu soudu, která snad dopadla ve prospěch ministerstva. Já v tom protiprávní postup nespatřuji. Neměl jsem důvod se k tomu rozhodnutí jakkoliv vracet, ale ani jsem nezaznamenal nějakou pochybnost, že by snad bylo protiprávní,“ řekl Radiožurnálu Kněžínek.

Kasační stížnost

Soudy, včetně toho Ústavního, před odletem Nikulina rozhodly, že vydání je přípustné do USA i Ruska.

Na Ústavním soudu leží ještě poslední, čtvrtá, Nikulinova stížnost. Podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové zatím projednaná nebyla. Nikulin ve stížnosti napadá to, že ho Pelikán vydal do Spojených států před definitivní tečkou za jeho neúspěšnou žádostí o azyl, konkrétně šlo o kasační stížnost.

Soud zamítl Nikulinovu kasační stížnost. Jako Rus se v Česku nemohl domáhat ochrany před vydáním do USA Číst článek

Tu Nejvyšší správní soud po vydání Nikulina zamítl. Zároveň ale konstatoval, že odkladný účinek měla. Ke stejnému závěru dospěla i analýza pro Pražský hrad. Ať už bude ale rozhodnutí Ústavního soudu jakékoliv, Nikulin se podle svého právního zástupce Martina Sadílka do Česka nevrátí.

„V případě, že by můj klient neuspěl u Ústavního soudu, předpokládám, že bychom podávali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A pokud by můj klient uspěl, tak by se teoreticky otevřela možnost nějakého odškodnění,“ popsal Sadílek.

S Nikulinem je prý v kontaktu jen prostřednictvím jeho amerických právních zástupců. V Česku Nikulin strávil rok a půl ve vazbě. Ve vězení zůstává i ve Spojených státech.