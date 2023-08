‚Má politická chyba.‘ Blažek se omlouvá za schůzku s Nejedlým a chce ji vysvětlit. Fiala jeho odchod nechce

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek je podle premiéra Petra Fialy (oba ODS) připraven vysvětlit v koalici okolnosti svého setkání s proruským lobbistou Martinem Nejedlým. Fiala v pondělí novinářům řekl, že podstatné pro něj je to, že šlo o náhodné setkání, na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná. Praha 13:48 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. „Stalo se a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena,“ uvedl. Dodal, že sám při reakci na kauzu jednal rychle, jasně a srozumitelně.

Koaliční partneři občanských demokratů považují Blažkovo setkání s Nejedlým z minulé středy za přinejmenším nevhodné. Požádali proto o jeho osvětlení na koaliční schůzce. Fiala s Blažkem probral situaci ve čtvrtek, když o schůzce začala informovat média, setkání s lobbistou odsoudil jako nevhodné.

Vysvětlení požadují po Blažkovi i někteří občanští demokraté. Mluvčí ODS Jakub Skyva v pondělí sdělil, že jednání výkonné rady, tedy širšího vedení občanských demokratů, svoláno v současné době není.

Náhodné setkání na 5 hodin

Blažek v pražské restauraci s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana strávil pět hodin. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili.

Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla.

V pondělí pak Blažek zveřejnil omluvu „všem, koho se jeho jednání dotklo“. Uznal, že zůstat s Nejedlým v restauraci pět hodin bylo nevhodné.

„Chci občany ČR a zejména voliče vládních stran ujistit, že moje prozápadní a prodemokratická orientace je integrální součástí všech mých politických i soukromých aktivit. V politice nejde vždy jen o fakta, ale o i symboly. A bylo mou politickou chybou, že právě toto jsem nedocenil,“ uvedl Blažek.

Nejedlý webu Seznam Zprávy před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. „A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ uvedl.

Podle zjištění Deníku N se na Nejedlého oslavu kromě rodiny dostavilo také několik vlivných podnikatelů, někteří další dostali pozvánku a nedorazili. Už před oslavou se Nejedlý setkal s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou, který byl pozvaný i na oslavu, kam ale nedorazil.

Mezi hosty byl ale podle Deníku N slovenský podnikatel Radoslav Baran, který Nejedlého opakovaně navštěvoval na Pražském hradě.