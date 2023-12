Lékaři s vládou uzavřeli příměří. Důvod problémů se tím ale nevyřešil, kritizuje člen NERV Hroboň

Dohoda mezi nespokojenými lékaři, odbory, VZP a ministerstvem zdravotnictví je podepsána. Uhasil se tím jen akutní problém, nebo jde o první krok v rámci systémových změn? Dává potenciál k potřebným reformám zdravotního systému? Pomůže českému zdravotnictví, když se do něj plošně nalijí další miliardy, nebo se tím jen oddaluje skutečné a systémové řešení problémů? Pro a proti Praha 13:12 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda podepsala dohodu s lékaři v pátek (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Lékaři na základě protestu získali tři miliardy. Přesčasy však zůstávají jako na začátku protestu. Podle Pavla Hroboně, lékaře, člena Národní ekonomické rady vlády a někdejšího náměstka ministra zdravotnictví, je dobře, že k dohodě došlo.

„Jednalo se o uzavření příměří, ale žádný principiální důvod problémů v českém zdravotnictví tím vyřešen nebyl,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Účelem dohody bylo zamezit protestu, který se v prosinci začal prakticky odehrávat a potenciálně mohl způsobit mnoho závažných situací. Nicméně souhlasím s tím, že na fungování zdravotnictví a jeho budoucnosti dohoda dlouhodobě vliv nemá,“ míní náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník z KDU-ČSL.

Další změny ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví chce připravit zákon o odměňování zdravotníků, další změnu zákoníku práce a novely, které mají změnit fungování českého zdravotnictví. „Odborná veřejnost stejně jako lékaři už dlouhodobě ví, že změny ve zdravotnictví jsou absolutně nevyhnutelné,“ tvrdí Pláteník.

„Dobře si to uvědomuje i současné vedení ministerstva. Kroky, které jsme poslední dva roky dělali, byly dost pozvolné. Jak signalizuje protest, především mladší části zdravotníků a lékařů, změny musí mít výrazně rychlejší tempo,“ dodává.

„Ministerstvo zdravotnictví před pár týdny poslalo novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění do připomínkového řízení,“ reaguje Hroboň.

„Jde takovým směrem, aby větší zodpovědnost a pravomoci v českém systému měly zdravotní pojišťovny. V systému veřejného zdravotního pojištění máme příliš prvků centrálního řízení ze strany ministerstva zdravotnictví, proto je novela dobrý krok,“ tvrdí.

Dané tři miliardy jdou nemocnicím z rozpočtu VZP. „Ti, kteří reformu připravovali, celý svůj profesní život strávili v situaci, kdy o všem rozhodovalo ministerstvo zdravotnictví, proto návrat k pojišťovenskému systému nedotáhli,“ domnívá se Hroboň.

„Tato dohoda je toho zajímavým příkladem, protože na jednu stranu se ministerstvo snaží dlouhodobě posunout do reálně fungujícího systému veřejného zdravotního pojištění, na stranu druhou je tlačeno do role dohod, které do takového systému vůbec nepatří,“ dodává.

Nutný krok zpět

Podle Pláteníka by systém samosprávných pojišťoven, jaké známe ze Západu, předpokládal minimální zásah státu a větší roli pojišťovny.

„Došlo k dohodě na základě politické objednávky. To, že si vláda svou autoritou vyjednala s pojišťovnou, že tyto zvláštní částky nebo dodatky nabídne, je určitě vzhledem k designu našeho zdravotního systému krok zpět, ač nutný,“ říká.

„Do tohoto by ministerstvo nemělo zasahovat. Měla by to být role zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. Také by se toho neměly zastávat instituce, jako je Česká lékařská komora, která do jisté míry koluje jako odborová organizace,“ míní Hroboň.

„Když se podíváme na historii posledních tří měsíců, na začátku byl oprávněný spontánní protest mladých lékařů, který byl zaměřen zejména proti přesčasům a špatné organizaci systému postgraduálního vzdělávání.“

„Poté se toho chopili odboroví matadoři, nejen komora, ale i samotné odbory, a posunuli to směrem k jednání o odměnách a ty původní požadavky z toho téměř zmizely,“ uzavírá.

