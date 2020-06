‚Jako střelit se do nohy.‘ Brazílie maskuje data o koronaviru, pandemie je mezitím stále na vzestupu

Covid-19 se v Brazílii nezadržitelně šíří, každým dnem tak počty nakažených a obětí dál přibývají, vláda přesto přistoupila k dalšímu z řady kontroverzních kroků – přestala zveřejňovat souhrnná data o koronaviru. „Dovršila tím stav chaosu, kdy zvládání situace není nijak centrálně řízeno,“ říká pro iROZHLAS.cz Markéta Pilátová, která se po letech života v Brazílii letos vrátila do Česka. Jaká je situace v zemi, která se stala ohniskem pandemie? Analýza Brasilia 7:18 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Brazílii přicházejí o zdroje obživy, omezení proto začaly rušit i dva koronavirem nejhůře postižené státy federace – Sao Paulo a Rio de Janeiro. | Zdroj: Reuters

Navzdory hrozivým statistikám brazilský prezident Jair Bolsonaro pandemii koronaviru neustále zlehčuje, onemocnění covid-19 označuje za „chřipečku“ a kvůli obavám z ekonomických dopadů od počátku odmítá přikročit k celonárodním opatřením, která by šíření viru zbrzdila. Za tento přístup mu jeho příznivci tleskají, druhá část brazilské populace ale vzhledem ke zhoršující se situaci zůstává vystrašená a prezidenta kritizuje.

Terčem kritiky se stal i poslední z kontroverzních kroků vlády, která koncem minulého týdne oznámila změny v koronavirových statistikách. S vysvětlením, že souhrnná data neodrážejí současnou situaci v zemi, vláda v sobotu přestala zveřejňovat celkové počty nakažených a úmrtí spojená s covidem-19. Místo toho se na stránkách ministerstva zdravotnictví objevují už jen počty za posledních 24 hodin, a to navíc s dvouhodinovým zpožděním – údaje tak nyní vycházejí až po konci večerních televizních pořadů, které se nejnovějším vývojem situace zabývají.

Kromě toho vláda také oznámila, že hodlá pozměnit i započítávání obětí souvisejících s nákazou koronavirem. „Někteří lidé zemřeli z jiných příčin. Existují také státní úředníci, kteří, aby získali více peněz z rozpočtu pro své obce, evidují všechny pod položkou covid-19,“ prohlásil v pátek tajemník ministerstva zdravotnictví Carlos Wizard s tím, že vláda bude počty úmrtí revidovat.

Manipulace s čísly v zemi, která figuruje na předních pozicích pomyslného žebříčku nejhůře zasažených zemí světa, vyvolává obavy nejen v řadách odborníků, ale také brazilské společnosti.

„Toto opatření jen dovršuje zmatek, který v Brazílii vládne ohledně informovanosti veřejnosti. Známí, které v Brazílii mám, jsou z informací hodně dezorientovaní, protože už od začátku pandemie jim něco říká federální vláda v čele Jairem Bolsonarem a něco jiného pak říkají jednotliví guvernéři a vlády jednotlivých brazilských států,“ říká publicistka Markéta Pilátová, která se po letech strávených v Brazílii vrátila zpět do Česka letos v březnu.

„V každém z brazilských států je to jinak. Nejlepší informovanost do této chvíle měl stát Rio Grande do Sul, kde guvernér Eduardo Leite dával každých několik dní veřejnosti k dispozici názornou mapu výskytu infekce. V jednotlivých státech se ale přístup liší a poslední krok vlády jen dovršil stav chaosu, kdy zvládání situace není nijak centrálně řízeno,“ popisuje Pilátová situaci v ohnisku pandemie pro iROZHLAS.cz.

Pandemie v Brazílii sílí, vláda přesto situaci zlehčuje a snaží se maskovat skutečný rozsah problému | Zdroj: Reuters

Triky zemi „genocidy“ nezbaví

Ohlášení změn ve statistikách vyvolalo v zemi silnou vlnu odporu. V neděli dala brazilská prokuratura ministerstvu zdravotnictví 72 hodin na to, aby jí změnu ve statistikách týkajících se nemoci covid-19 vysvětlilo. Podle deníku The New York Times soudce brazilského Nejvyššího soudu Gilmar Mendes dokonce označil vládní „manipulaci se statistikami za taktiku totalitních režimů“ a dodal, že tento trik vládu „nezbaví genocidy“, kterou šíření koronaviru může v zemi způsobit.

Kritikou nešetří ani bývalý ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta, kterého Bolsonaro z čela resortu v dubnu odvolal právě kvůli jeho přístupu k boji s koronavirem. Mandetta ve funkci opakovaně vyzýval k omezení pohybu na veřejnosti či dodržování bezpečné vzdálenosti, Bolsonaro ho kvůli tomu ale obviňoval z hysterie a zbytečného přehánění.

„Maskování čísel je tragédie. Omezuje to schopnost lidí sebe samé chránit,“ cituje Mandettova slova pro brazilský list Correio Braziliense americký deník The Wall Street Journal. Bývalý ministr zdravotnictví v sobotním rozhovoru zároveň dodal, že veřejnosti mají zůstat tajemstvím například válečné zbraně, ale ne data o epidemii.

Před skrýváním skutečných dat o koronaviru varovala také řada brazilských epidemiologů, kteří upozorňují, že takový krok zkomplikuje úsilí kontrolovat šíření infekce v populaci. Například podle epidemiologa Univerzity v Sao Paulu Carlose Fortalezy totiž maskování koronavirových dat úřadům i samotným Brazilcům znesnadňuje pochopit rozsah celého problému.

„Země, která skrývá informace o počtu případů, se sama střílí do nohy. Pokud nemáte správné informace, zanechává vás to pro další jednání oslepené,“ tvrdí Fortaleza pro WSJ.

Jak pro iROZHLAS.cz popisuje Pilátová, poslední krok vlády vyvolal pobouření také mezi lídry jednotlivých brazilských států. Ti se staví proti postupu Bolsonara už od počátku epidemie, rozhodli se proto zavádět opatření proti koronaviru na vlastní pěst. Za to je prezident opakovaně kritizoval a vyzýval lidi, aby dál chodili do práce.

„Jednotliví guvernéři jsou vůči federální vládě samozřejmě v opozici. Každý guvernér zvolil jinou strategii boje proti koronaviru, například guvernér státu Minas Gerais zavedl opatření mezi prvními a vymáhal po Brazilcích nošení roušek už v době, kdy se v žádném jiném státě roušky nosit nemusely. Minas Gerais má nicméně jeden z nejmenších výskytů koronaviru. Guvernéři tedy jsou vůči federální vládě v opozici – hlavně guvernéři Sao Paula, Ria de Janeira, ale právě i Minas Gerais,“ říká publicistka.

Čísla rostou, opatření se uvolňují

Bouřlivé reakce na vládní manipulace s údaji o koronaviru přichází v době, kdy je pandemie v Brazílii na vzestupu. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se počet nakažených v úterý vyšplhal přes 700 tisíc, za jediný den totiž počet nových případů vzrostl o víc než 15 500. Stoupá i počet zemřelých, kterých Brazílie v úterý evidovala přes 37 tisíc.

Skutečný počet nakažených je podle odborníků ale výrazně vyšší. V porovnání s nejhůře postiženými Spojenými státy i zeměmi Evropy totiž Brazílie provádí testů na koronavirus mnohem méně. Například Španělsko má v přepočtu na milion obyvatel otestováno téměř 100 tisíc lidí, Velká Británie více než 80 tisíc a Spojené státy zhruba 65 tisíc. V případě Brazílie to ale není ani pět tisíc otestovaných.

Situace v řadě brazilských nemocnic se tak ani po týdnech boje s pandemií zásadně nelepší. „Každý den je to stále děsivější. Máme velký strach, že nemocnice zkolabuje,“ přiznává pro britskou televizi ITV News šéf jednotky intenzivní péče nemocnice v Riu de Janeiru Bernado Guimaraes.

Přesto brazilské státy po vzoru některých evropských a dalších zemí, které byly v boji s pandemií úspěšnější, přistupuje k pozvolnému uvolňování zavedených opatření. Lidé v Brazílii přicházejí o zdroje obživy, omezení proto začaly rušit i dva koronavirem nejhůře postižené státy federace – Sao Paulo a Rio de Janeiro.

„Uvolňování probíhá postupně. Nejdřív se otevřely obchody, aby lidé mohli začít ekonomicky fungovat. Posledním diskutabilním, ale zároveň nutným krokem bylo obnovení veřejné dopravy. Dosud byla doprava velmi omezená – zejména pokud jde o autobusy, kde je běžně hlava na hlavě. Například Sao Paulo je ale tak obrovské, že bez veřejné dopravy lidé nemají šanci na normální pohyb po městě a ani se dostat do práce. Nyní čekají, co tento krok udělá – jestli se zvedne počet mrtvých, nebo ne,“ uzavírá Pilátová.