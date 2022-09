Lipavský: Řada politiků v Evropě vystřízlivěla. Prohraná válka by ale Rusko mohla změnit.

Ministři zahraničí zemí EU v Praze minulý týden kromě zrušení evropsko-ruské vízové dohody řešili, jak do budoucna naložit se vztahy s Moskvou. „Řada politiků v Evropě vystřízlivěla,“ říká šéf české diplomacie Jan Lipavský z Pirátů v podcastu Bruselské chlebíčky. Prozrazuje v něm, co se odehrávalo v zákulisí pražské schůzky. Co prozradí o stížnostech na šéfa unijní diplomacie? A ví, jakou dostal v diplomatických kruzích přezdívku?

