‚Můžou se nám vzdát a žít.‘ Ukrajinský exvelvyslanec v Česku přiblížil plány na ofenzivu i ruské vyhlídky

Na ruské požedavky pro nastolení míru na Ukrajině reagoval Kyjev vlastním seznamem mírových podmínek. Ukrajinci striktně odmítají zejména Ruskem vznesený nárok na rozsáhlá ukrajinská území na východě a jihu země. Ta jsou aktuálně okupována invazními jednotkami. Zároveň se na sociálních sítích vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného objevilo video, které je spojováno se zahájením protiofenzivy. Kyjev 19:01 29. května 2023

Podle náměstka ukrajinského ministra zahraničí a bývalého velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise video znamená, že se Ukrajina připravuje osvobodit Ruskem okupovaná území.

„Už dlouho to není tajemstvím. Samozřejmě nemůžu říct, kdy a kde tento protiútok začne, protože nejsem velitelem ozbrojených sil a je na ukrajinské armádě, na jejím velitelství a na vrchním veliteli a prezidentu Ukrajiny určit, kdy se to stane,“ komentuje Perebyjnis.

Podle něj však musí protiútok začít co nejdříve, a to především vzhledem ke zlepšujícímu se počasí. Na druhou stranu však Ukrajina ještě stále čeká na některé zbraně a vojenskou techniku, které by protiútok mohly usnadnit.

Ukrajina v současnosti jedná o raketách dalekého doletu nebo o stíhačkách F-16. Ty by však z důvodu dlouhého výcviku nemohly být v plánovaném protiútoku použity.

Sankce a trestní tribunál

Ukrajinská diplomacie podle Perebyjnise v posledních týdnech pracovala na zajištění dalších zbraní a techniky pro armádu. Důležitým úkolem však zůstává i zajištění nových sankcí proti Rusku.

„Sankce a zničení ruské ekonomiky zůstávají velmi důležitým cílem." Jevhen Perebyjnis

„Musíme zajistit, aby po porážce Ruska a po osvobození našich okupovaných území už Rusko nemohlo dál na Ukrajinu útočit a ohrožovat tak celý svět. Sankce a zničení ruské ekonomiky tak zůstávají velmi důležitým cílem,“ vysvětluje.

Dalším záměrem Ukrajinců je i zajistit to, aby se Rusové, kteří se účastnili zločinů proti Ukrajině, dostali před soud. Proto v současnosti Ukrajina pracuje na zřízení tzv. speciálního tribunálu, kam by podle Perebyjnise mělo zamířit vedení ruského státu a ruské armády. Tribunál by podle posledních jednání mohl fungovat například na území Nizozemska.

„Je důležité, aby se k takovému tribunálu připojilo co nejvíce států a mezinárodních organizací. Proces je pomalý, ale jdeme kupředu a daří se nám získávat podporu ze strany EU i ze strany sedmi největších zemí světa. Už existuje tzv. core group, tedy skupina zemí, které tento speciální tribunál podpořily. Pokud se nemýlím, v této skupině je v současnosti 37 zemí, což je velmi dobře,“ je rád Perebyjnis.

Osvobození všech okupovaných území

Cílem plánované ukrajinské protiofenzivy je podle Perebyjnise osvobodit všechna okupovaná území Ukrajiny. „Ukrajina by měla získat zpět kontrolu nad územím, jehož hranice byly stanoveny v roce 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost,“ doplňuje exvyslanec.

„Ukrajina by měla získat zpět kontrolu nad územím, jehož hranice byly stanoveny v roce 1991." Jevhen Perebyjnis

Perebyjnis vylučuje, že by při protiútoku Ukrajinci postupovali dále na ruské území. Zároveň popírá, že by Ukrajina před několika dny na ruském území, konkrétně v Bělgorodské oblasti, prováděla vojenské operace. „Pokud vím, šlo o operaci ruských povstaleckých skupin, jejichž členy jsou občané Ruské federace. Takže jde o vnitřní záležitost Ruska a nějaké náznaky občanské války,“ míní.

Kromě těchto ruských proukrajinských jednotek podle Perebyjnise s ruským tažením přestává souhlasit i čím dál více vojáků ruské armády.

„Existuje program pro ruské vojáky s názvem ,Chci žít‘, který připravila naše armáda. Ti, kteří nechtějí bojovat, se mohou spojit s ukrajinským velitelstvím, vzdát se a zůstat naživu,“ říká Perebyjnis a dodává, že programu se v současnosti zúčastnily už tisíce vojáků.

Poslechněte si celé Interview Plus v audiozáznamu na začátku článku.