Svědectví Lékařů bez hranic z Gazy: chirurg musel bez anestetik amputovat chodidlo malému chlapci

Izraelská armáda provedla v noci na čtvrtek asi největší vojenskou operaci v Pásmu Gazy. Podle svého mluvčího zasáhla řadu teroristů a jejich infrastrukturu. V Gaze se neustále zhoršuje humanitární situace. „Nemocnice je zahlcená lidmi. Situace je velmi těžká," popisuje pro Radiožurnál ředitelka české pobočky Lékařů bez hranic Silva Horáková. Rozhovor Praha 20:02 26. října 2023 Místo zničené nemocnice Al-Ahlí v Gaze | Foto: Mohammed Al-Masri | Zdroj: Reuters

Už ve středu hlásily nemocnice v Gaze, že přechází pouze na tu nejnutnější péči. Jaká je situace v těch zařízeních, kde působí Lékaři bez hranic? Pohybuje se tam zhruba 300 zaměstnanců.

Stále pokračujeme v poskytování humanitární a zdravotnické pomoci, ale je to hodně obtížné z více důvodů. Jedním z nich je velice špatná bezpečnostní situace, dalším důvodem jsou chybějící nebo rychle docházející léky a zdravotnický materiál. A pak část našich zaměstnanců – zejména z koordinace a logistické pozice – se musela přesunout do jižní části Pásma Gazy, na severu v nemocnicích nám zůstal především zdravotnický personál.

Ale snažíme se dál. Poskytujeme zdravotnickou péči, ošetřujeme pacienty, kteří jsou postiženi hlavně střelnými zraněními ze šrapnelu, popáleniny i amputace.

Teď ráno jsem zhlédla video, které poslali kolegové chirurgové asi před dvěma dny. V nemocnici Al-Shifa operují lékaři bez anestetik (tedy lékům proti bolesti) a v tom zaslaném svědectví byl těžký případ, kdy chirurg musel provést amputaci chodidla malému chlapci. A to ještě na podlaze v nemocnici, protože tam prakticky není žádný prostor. Nemocnice je zahlcená lidmi. Situace je velmi těžká.

Když mluvíte o chybějících lécích a zdravotnickém materiálu, ty jsou v tuto chvíli úplně zastavené nebo alespoň v malé míře dodávky pokračují?

Nejsou úplně zastavené, respektive byly trochu obnoveny. Před pár dny se nám přes hraniční přechod Rafah podařilo přivést asi pět kamionů s léky a zdravotnickým materiálem. Ale je to málo, opravdu to je kapička v moři.

Pro ilustraci: za normálnějších okolností se do Gazy převážely stovky kamionů, nejen za Lékaře bez hranic. Je to region, který je extrémně závislý na externí pomoci. Je krok dobrým směrem, že to bylo umožněno, ale ta humanitární potřeba je mnohem větší.

Důležité generátory

Už v minulých dnech se zmiňovalo, že chybí pohonné hmoty, jak je tohle problém?

I toho si v nemocnicích všímáme. Protože s přerušovanými dodávkami elektřiny jsou nemocnice závislé na využívání generátorů a na to potřebujete palivo. A generátory se využívají na jednotkách intenzivní péče nebo jako pohon v inkubátoru pro novorozence.

Vedle zmíněných paliv bych ještě zdůraznila, že chybí pitná voda.

Pokud jde o ty pohonné hmoty, je to tak, že jich je opravdu nedostatek v Pásmu Gazy, anebo si je nechává Hamás pro sebe?

To netuším.

Jak se Lékaři bez hranic připravují na možnost, že Izrael skutečně zahájí rozsáhlou pozemní ofenzivu v severní části Pásma Gazy?

Snažíme se apelovat na to, aby byly vytvořeny bezpečné zóny pro civilisty a pro naše pacienty i zaměstnance. Ale pokud by byla bezpečnostní situace neúnosná, budeme se pokoušet stáhnout do bezpečnějších zón.

Jenže není moc kde. V současnosti se nedá říct, že by Pásmo Gazy bylo bezpečné, ani pro nás není možnost evakuovat nikoho z humanitárních pracovníků – ať už místních, nebo zahraničních. Nechceme odejít, máme i v Egyptě připravené humanitární dodávky, tak i další zaměstnance, které bychom na místo chtěli vyslat.

Izraelští představitelé opakovaně mluví o tom, že teroristé z Hamásu používají civilisty jako štít, a to i v tom směru, že své zásoby zbraní nebo munice umisťují pod školy nebo nemocnice. Máte o něčem takovém informace? Týká se to i nemocnic, ve kterých působíte?

Nemůžu hovořit za nemocnice, se kterými nespolupracujeme nebo které neprovozujeme. Ale tam, kde my jsme aktivní, je to pro nás naprosto červená linka. Tohle nechceme a je to ostatně i jedno z našich humanitárních pravidel – že zbraně do nemocnic nepatří.

Na druhé straně: dokážete ovlivnit i to, co vede a co je pod nemocnicí?

O tom nemám bližší informace.