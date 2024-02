Putin vyhraje volby nejpřesvědčivěji v historii, tvrdí jeho protikandidát z ultranacionalistické strany

Finové volí prezidenta. Dvojici kandidátu odlišují jen jemné rozdíly, které rozhodnou, tvrdí politoložka

„Finové očekávají, že bude zastupovat zemi a vnímat emoce a nálady národa. To asi není něco, co by člověk dokázal splnit, ale tak nějak se to od něj čeká,“ přibližuje politoložka Jenni Karimäki.