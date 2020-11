Po stopách teroru ve Vídni. Co víme o útočníkovi, proč se radikalizoval a jak útok změní Rakousko?

Čtyři mrtvé a přes 20 zraněných za sebou zanechal pachatel pondělního teroristického útoku ve Vídni – dvacetiletý Kujtim Fejzulai, kterého zasahující policisté v centru rakouské metropole zastřelili. Vyšetřování činu, který otřásl rakouskou společností, dál pokračuje nejen na území Rakouska. Mezitím vyvstávají otázky, zda bylo možné útoku zabránit a jak nejhorší teroristický útok za mnoho let Rakousko promění. Otázky a odpovědi Vídeň 6:00 7. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo teroristické útoku v centru Vídně | Zdroj: Profimedia

Co se ve Vídni odehrálo?

Střelba začala kolem 20.00 poblíž synagogy v ulici Seitenstettengasse. Těžce ozbrojený muž zahájil náhodnou palbu do lidí, kteří se bavili v kavárnách a restauracích ještě před plánovanou koronavirovou uzávěrou. Na místo rychle dorazili příslušníci speciálních jednotek a po devíti minutách od zahájení střelby útočníka zneškodnili.

Policie si zpočátku nebyla jistá, kolik pachatelů za útokem vlastně stojí, podle některých svědků jich bylo víc než jeden. Následně trvalo dva dny, než policie prošla tisíce hodin záznamů, které na mobilní telefony pořídili někteří přihlížející. Po prozkoumání videomateriálu vyšetřovatelé došli k závěru, že muž jednal sám.

Atentátníkem z Vídně je rodilý Rakušan Kujtim Fejzulai, který měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii. V hledáčku úřadů byl od roku 2018.

V dubnu 2019 byl Fejzulai odsouzen k 22 měsícům vězení kvůli teroristickému spolčení poté, co se pokusil odcestovat do Sýrie, aby se tam připojil k samozvanému Islámskému státu. Už na začátku prosince byl ale podmíněně propuštěn a povinně se účastnil deradikalizačního programu. Organizace, která program vedla, ho ale nikdy za napraveného nepovažovala.

Jak pokračuje vyšetřování?

V souvislosti s pondělním teroristickým útokem rakouští policisté zadrželi 15 osob z prostředí radikálních islamistů, z nichž osm už bylo dříve trestáno. Čtyři byli v minulosti odsouzeni za činy související s terorismem, dva za násilné trestné činy a dva za pokus o vraždu ze cti.

Kromě Rakouska a Švýcarska, kde byli v úterý zadrženi dva lidé ve věku 18 a 24 let, probíhá vyšetřování také v Německu. V pátek ráno tam policie provedla na několika místech domovní razie u osob, které eviduje jako islámské radikály a u kterých zjistila vazby na teroristu z Vídně. Byty prohledala i čtyřem mužům z Osnabrücku, Kasselu a okresu Pinneberg u Hamburku, se kterými by útočník z Vídně zřejmě v kontaktu.

Jak uvedl Spolkový kriminální úřadu (BKA), „zatím neexistuje žádné prvotní podezření, že by se čtyři lidé, kterých se opatření týkala, útoku účastnili“. I tuto variantu ale němečtí vyšetřovatelé nyní prověřují a snaží se zjistit, zda zadržení o útoku předem věděli.

Der Spiegel s odvoláním na své zdroje napsal, že dva radikálové z Osnabrücku v červenci Fejzulaie navštívili a několik dní strávili v jeho vídeňském bytě. Setkání přitom údajně vedly v patrnost i rakouské úřady.

Dalšímu ze zatčených německých radikálů je 22 let a pochází ze severoněmeckého Šlesvicka-Holštýnska. Podle Der Spiegelu ve Vídni nějakou dobu žil společně s rodinou, před nedávnem se ale vrátil zpět do Německa. Před dvěma lety mu soud v Hamburku uložil podmíněný trest za přípravu závažného trestného činu poté, co se snažil připojit k teroristickému hnutí Islámský stát, na cestě do Sýrie byl ale zadržen v Bulharsku.

Bylo varování zanedbáno?

Rakouská média mezitím řeší, jestli úřady nepochybily a zda bylo možné útoku zabránit. Občanská iniciativa „Wir im Erste“ už podle rakouského deníku Kurier připravuje oficiální žalobu, která má hnát úřady k odpovědnosti a donutit stát k odškodnění pozůstalých, zraněných nebo těch, kteří během útoku utrpěli škody na majetku.

Deník přitom poukazuje na tlak opozice i části veřejnosti, pod který se v souvislosti s útokem dostal rakouský ministr vnitra Karl Nehammer i celá vláda Sebastiana Kurze. Podle kritiků totiž úřady jednoznačně selhaly a podcenily riziko, které pachatel představoval.

Krátce po pondělním útoku ve Vídni vyšlo najevo, že se Kujtim Fejzulai před několika měsíci pokoušel na Slovensku koupit munici pro útočnou pušku AK-47. Právě s ní v pondělí v centru Vídně pálil do lidí.

Slovenské ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že tamní bezpečnostní složky o tom rakouskou stranu informovaly už 27. července. Rakouský ministr vnitra připustil, že rakouská tajná služba už před časem dostala od slovenské strany příslušnou informaci, ale „v dalších krocích se zjevně v komunikaci něco pokazilo“.

Kdo je mezi obětmi útoku?

Devítiminutový teror v centru Vídně nepřežili čtyři lidé, dva muži a dvě ženy.

Podle britské BBC je mezi oběťmi 24letá německá studentka, kterou útočník zastřelil před restaurací na náměstí Ruprechtsplatz, kde pracovala jako servírka. Studovala na nedaleké vysoké umělecké škole.

Útok nepřežil ani 21letý muž původem z Makedonie – malíř, který miloval fotbal a roky hrál za fotbalový klub FC Bisamberg. Před restaurací rychlého občerstvení na náměstí Schwedenplatz byl zabit 39letý Rakušan a zranění v nemocnici podlehla také 44letá Rakušanka.

Dalších 23 lidí utrpělo zranění. Kromě Rakušanů jsou mezi nimi i občané Německa, Slovenska, Lucemburska, Afghánistánu a Bosny a Hercegoviny.

Jak se Fejzulai radikalizoval?

Podle výpovědi Nikolause Rasta – obhájce vídeňského radikála v soudním procesu kvůli jeho cestě do Sýrie – pocházel Kujtim Fejzulai z „naprosto normální rodiny“.

„Byl to mladík, který hledal své místo ve společnosti a šel zjevně do nesprávné mešity. Nikdy by mě nenapadlo, že by se mohl stát zabijákem,“ popsal podle BBC Rast svého někdejšího klienta. Fejzulai se podle něj radikalizoval jako dospívající v mešitě ve čtvrti Ottakring, kterou pravidelně navštěvoval.

Rakouská kontrarozvědka BVT, která má na starost i boj proti terorismu, byla na chlapce upozorněna, když ho matka v roce 2018 ohlásila jako nezvěstného. Následně se ale ukázalo, že se mu nic nestalo a že je na cestě do Sýrie, aby se zde připojil k radikálům z IS. Za to byl odsouzen k 22 měsícům vězení, loni v prosinci byl ale předčasně propuštěn – podle rakouského ministra vnitra proto, že přesvědčil úřady o své deradikalizaci. K jeho nápravě ale zjevně nedošlo.

Jak útok změní Rakousko?

Jak krátce po útoku napsal komentář webu Der Standard, pondělní incident je nejhorším teroristickým útokem v Rakousku od 80. let, kdy ve Vídni operovali palestinští extremisté.

„Až doposud se předpokládalo, že Rakousko je spíš zemí tranzitní. Teď ale zjišťujeme, že je zemí konkrétních útočníků. A to je nemilá informace, se kterou se Vídeňané a Vídeňanky budou muset nějak vypořádat,“ uvedla pro Český rozhlas Plus politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity.

Po změnách nyní volá také rakouský kancléř Sebastian Kurz. Rakouské bezpečnostní složky by podle něj měly mít širší pravomoci v boji s islamistickými extremisty, aby mohly na nebezpečné radikály důkladněji dohlížet.

„Rakouské úřady od justice přes policii až po kontrarozvědku nemají vždy zákonné prostředky na to, aby dozíraly na islamistické extremisty a další pachatele a v případě nutnosti je izolovaly,“ řekl během mimořádného zasedání parlamentu Kurz, podle kterého by se ale nemělo stávat, že v zemi může nerušeně žít člověk sympatizující s teroristickým hnutím.

Rakouský kancléř také vyzval k reformám uvnitř Spolkového úřadu na ochranu ústavy a pro boj s terorismem (BVT), tedy rakouské civilní zpravodajské službě. „Spolkový úřad na ochranu ústavy a pro boj s terorismem v posledních letech z nejrůznějších důvodů utrpěl četné škody. Ty je teď třeba napravit,“ prohlásil bez dalších podrobností.