Rusové za každou odvezenou ukrajinskou mrtvolu platili, hodně lidí zmizelo, říká paní Ludmila z Izjumu

Přijeli jsme na okraji města Izjumu. Tady začínají borovicové lesy. V těchto místech měli Rusové v písku zakopané své tanky a další vojenskou techniku. Zbyla tu obrovská spousta jam po ruské armádě, ale to bohužel nejsou ty jámy, ke kterým teď jdeme.

O něco dále jsou policejní auta a stan. A na zemi spousta bílých a černých pytlů. To jsou těla těch, které exhumovali dnes. Hroby jsou tady očíslované, bezejmenné 127, 126, 125. Zde je jedno z mála jmen na kříži: Raisa Trifonovna Tkačenková zahynula 17. dubna 2022. Celý les je plný hrobů, napočítali jich 445. Plus jeden hromadný.

Právě přede mnou exhumovali jedno z těl. Po pravé straně jsou čtyři experti v bílých kombinézách a vytahují tělo zabalené do nějakého prostěradla. Potřebují k tomu popruhy, aby se ostatky úplně nerozlámaly. Vidím nohy toho člověka, na kterých jsou kalhoty nebo punčocháče. A je lepší nasadit si masku, protože ten zápach začíná být nesnesitelný.

Na tento hřbitov přišla hledat ostatky svého muže a své tchyně také paní Ludmila. Ta má v celé té hrůze alespoň malinký kousek štěstí. Pamatuje si, kde zahrabali jejího manžela. Neví ale, kde je hrob tchyně.

U Izjumu dnes exhumovali dalších několik desítek těl obětí ruské agrese. pic.twitter.com/PmSjX8y2zy — Martin Dorazín (@mdorazin) September 19, 2022

„Moje tchyně šla vyzvednout nějaké doklady, ale na místo nedorazila. Cestou ji zabila letecká bomba. My jsme se s manželem schovávali ve sklepě, já jsem spala dál od vchodu, on si lehnul hlavou blíž ke schodům, aby se mu lépe dýchalo. Pak přišel úder a on byl na místě mrtvý. Byla tma, zkoušela jsem dýchání z úst do úst, ale bylo to marné. Sama jsem byla zraněná…. Zůstala jsem úplně sama. Je to hrozně těžké – kdybych neměla své zvíře, určitě bych se z toho zbláznila.“

Manžela Juru paní Ludmila pohřbila na dvoře.

„22. května přijela dodávka s nápisem Náklad 200. Vykopali tělo a převezli je sem – do lesa. Byla jsem proti, protože jsem chtěla počkat a pohřbít manžela na hřbitově po boku jeho rodičů. Oni mě ale vůbec neposlouchali. Ukázalo se, že jim Rusové za každou odvezenou ukrajinskou mrtvolu platili. A hodně lidí prostě zmizelo beze stopy – mezi nimi i moji přátelé. Teď nacházejí mrtvoly s prostřelenou hlavou nebo se sáčkem na hlavě. Prostě je mučili, zabíjeli a pohřbívali.“

Přenos ostatků obětí ruské agrese po exhumaci u Izjumu. pic.twitter.com/yF9vuXTSgT — Martin Dorazín (@mdorazin) September 19, 2022

Podle oficiálních informací, které nám podal Dimitro Ševčuk, šéf týmu vyšetřování válečných zločinů prokuratury, ještě není jasný celkový počet lidí, kteří jsou tady pohřbeni. Nebo spíš zahrabaní. V některých hrobech totiž neleží jedno tělo, ale dvě nebo čtyři. V těch, které už exhumovali, jsou i ženy a děti.

Pokud počasí dovolí a nebude příliš pršet, měli by tyto práce, skončit do konce týdne. V pondělí se tady měl objevit tým expertů OSN, ale zatím nedorazil.