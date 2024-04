Rusové na nás vypálili dělostřeleckou salvu, popisuje zahraniční zpravodaj ČT Papadopulos

„Smál jsem se v pár vyhrocených situacích, i v jedné hraniční na Ukrajině. Tam byl smích asi obranným mechanismem,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Andreas Papadopulos, zahraniční zpravodaj České televize v Polsku, který byl několikrát jako válečný zpravodaj i na Ukrajině. Jeli například s kameramanem do obléhaného ukrajinského Bachmutu, který byl ze tří stran obklopen ruskými vojsky. Praha/Kyjev 12:00 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud tu někdo takový je a popírá válku, dělá to asi z nějakého jiného přesvědčení než z toho, že tam ta válka není.“ | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Pozorovali jsme okolí, v tu chvíli nad námi přeletěl ruský dron a jen o několik sekund později na nás vypálila ruská dělostřelecká salva. Minulo nás to jen těsně, první projektil, který dopadl asi 20 metrů od nás, nám k nohám vyhodil kusy bahna,“ popisuje Papadopulos.

„Kameraman Jan Bradáč se začal rozčilovat, co si to Rusové dovolují – to byla jeho obraná reakce. Moje byla nejdřív rychle pryč, a když jsem sedl do auta a couval uličkou z místa, najednou tam, kde bylo ještě před chvíli zaparkováno, dopadl projektil také. Jen přes rameno jsem viděl, jak letí do vzduchu kusy země. A až tomu jsme se vlastně všichni začali smát,“ dodává novinář v Osobnosti Plus s tím, že to bylo prostě obrovské štěstí.

Ostravský rodák s řeckými kořeny byl na Ukrajině několikrát, je ale také stálým televizním zpravodajem v Polsku. To, že se z války vrátí do běžných starostí, mu ale nudné nepřipadá.

„Je to pocit, který ze mě vždy po návratu z Ukrajiny poměrně rychle vyprchal. Následně jsem se soustředil na svou práci z varšavských a jiných polských měst. Teď jsem na Ukrajině několik měsíců nebyl, protože byly polské volby a nyní zas budou klíčové volby evropské,“ říká.

Nevěřím, že někdo nevěří ve válku

Papadopulos ale nechce věřit, že by se v Česku našli lidé, kteří dodnes ruskou agresi na Ukrajině zpochybňují. „Takoví lidé tady přece už nemůžou být. Tomu nevěřím,“ reaguje. „A pokud tu někdo takový je a popírá válku, dělá to asi z nějakého jiného přesvědčení než z toho, že tam ta válka není.“

Podle novináře Ukrajinci samozřejmě vnímají pomoc dalších zemí, a to včetně té české. „V prvních dvou letech, kdy jsem tam byl častěji, se mezi lidmi spíš skloňovala pomoc Velké Británie, Polska a pobaltských zemí. Česko spíš ve druhém sledu, ale aktuální muniční iniciativa naši zemi poslala do popředí. To i proto, že se mezi Polskem a Ukrajinou rozhořel vleklý a nedořešený obchodní spor,“ popisuje.

Od Ukrajinců slyšel hlavně na začátku války vděk. „Ukrajinci mi k tomu vždy říkali, že můžou být vděční, ale ten vděk nemůže přicházet zároveň se shrbenými zády. Tedy ne jakýsi úslužný vděk, ale rovného s rovným. A troufnu si říct, že velká část Ukrajinců prostě vnímá ten svůj zápas nejen za Ukrajinu, ale za celou Evropu, takže ani nemohou být vděční donekonečna. Za boj i za jiné od nich také požadují pomoc,“ myslí si zpravodaj České televize.

Papadopulos tvrdí, že se ukrajinská nálada mění i podle toho, jak o nich reportují velká zahraniční média. „To mi přišlo extrémně zajímavé zejména v prvním roce, protože tato média tehdy odsoudila Kyjev k tomu, že padne za tři čtyři dny – a stejná nálada byla i na Ukrajině. Potom země prokázala, že predikce byly mylné atd.,“ popisuje.

„Zatím jsem nenašel odpověď na otázku, jestli mezinárodní pokrývání kopíruje vnitroukrajinské problémy, nebo je to naopak. Asi to bude i nějaký mix. Je ale zajímavé, že celý svět řeší Ukrajinu a Ukrajina žije v mediálním prostoru v několika různých vrstvách. Teď třeba zas čteme články, podle kterých země padne do 30 dní apod. Také se ale v této souvislosti ptám, jestli to není něčí vlivová informační operace,“ uzavírá.

Jak to vypadá v Polsku a mění zemi nová vláda Donalda Tuska? Odpovědi najdete v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus Michaela Rozsypala v úvodu článku.