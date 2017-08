Slovenská iniciativa zpovídá lidi po vesnicích. Snaží se najít recept proti Kotlebovi

Ne v našem městě - tak se jmenuje slovenská iniciativa z Banské Bystrice. Chce přesvědčit lidi, aby v listopadových krajských volbách volili někoho, kdo nebude šířit v jejich okolí extremismus. Před čtyřmi lety právě v Banskobystrickém kraji získal post župana - lídra kraje Marian Kotleba, šéf strany, která se otevřeně hlásí k odkazu fašistického slovenského státu. Tamní aktivisté tomu chtějí do budoucna zabránit. Banská Bystrica 10:15 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský politik Marian Kotleba | Zdroj: Profimedia

Jakub Pohle s kamerou jezdí po těch nejzapadlejších vesnicích banskobystrického kraje a povídá si s lidmi o jejich problémech, volbách i současném županovi. Za 22 dní projede Jakub 66 míst a natočí stovky rozhovorů.

Na středním Slovensku je v podstatě hvězdou sociálních sítí, a právě proto podle Martiny Strměňové iniciativa 'Nie v našom meste' lidi oslovila. „Profiluje se do takového satirického postoje, dělá si srandu z věcí, které nejsou správné, a je to Bystričan. Když jsme seděli a brainstormovali, co bychom mohli v létě udělat, jak se dostat do vesnic a k lidem, přišli jsme na to, že by bylo fajn udělat dokument. Nejenom jít a ptát se, nejenom jít a vysvětlovat ale i to natočit,“ říká Strmeňová.

Dokument pak dostanou k dispozici všichni kandidáti, aby věděli, co tamní obyvatele nejvíc tíží. Samotného Jakuba překvapuje třeba to, jak se lidé ke Kotlebovi staví. „Co se lidi ptáme, více než 90 % za něj není, případně se za něj stydí, nechtějí ho, neztotožňují se s ním. Je to vybírané namátkově, protože lidi oslovujeme opravdu náhodně. Překvapilo mě ale, že se nedá jednoznačně určit, kdo fandí komu.“

To komu budou fandit, můžou momentálně banskobystričané vybírat z velké řady. Už teď se do voleb přihlásilo osm kandidátů, nejvíc v historii. A většina z nich už se shodla na tom, že se ve finále proti Kotlebovi spojí a vyšlou do voleb toho nejsilnějšího. Možná ale nebude proti komu. Marian Kotleba zatím opětovnou kandidaturu neoznámil.

Co když nebude kandidovat? „My budeme jenom rádi. Není to problém, dokument bude tak jako tak cenný zdroj pro kohokoliv, kdo se dostane do křesla župana,“ říká Strmeňová.

To jestli Kotleba do voleb půjde, nemusí záležet jen na něm. Banskobystrického župana v předešlých dnech policie obvinila z extremismu.