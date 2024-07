Spiknutí a snaha svrhnout gruzínskou vládu? ‚Absurdní iluze,‘ kritizuje vyšetřování úřadů opozice

Gruzínská služba státní bezpečnosti vyšetřuje spiknutí s cílem zavraždit bývalého premiéra Bidzinu Ivanišviliho, vyvolat nepokoje a násilně svrhnout vládu, uvedla ve středu služba podle agentury Reuters. Opoziční vůdkyně zprávy o plánovaném převratu označila za absurdní, Ivanišvili se podle ní spikleneckými teoriemi snaží zmást veřejnost a udržet vládnoucí stranu u moci. V říjnu se v Gruzii uskuteční parlamentní volby. Tbilisi 19:11 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gruzínské úřady vyšetřují údajnou snahu zabít bývalého premiéra Bidzinu Ivanišviliho a svrhnout vládu (ilustrační foto) | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

Ivanišvili je čestným předsedou vládní strany Gruzínský sen, kterou zakládal. Přestože tento nejbohatší Gruzín státní funkce již nezastává, nadále je pokládán za nejmocnějšího člověka v zemi.

Osmašedesátiletý miliardář, který k bohatství přišel podnikáním v Rusku, se na jaře vrátil na scénu jako podporovatel kontroverzního zákona o zahraničním vlivu, který byl podle kritiků sepsán podle zákona o cizích agentech v Rusku. Moskvě přitom posloužil k rozdrcení opozice a umlčení nezávislých kritiků.

Gruzínský zákon vyžadující od nevládních organizací, které dostávají pětinu svých příjmů z ciziny, zaregistrovat se jako „agenti zahraničního vlivu“, vyvolal v Tbilisi masové demonstrace a uvrhl jihokavkazskou zemi do politického chaosu, podotkl Reuters.

Bezpečnostní služba neuvedla jménem žádného podezřelého, ale nezávislý server OC Media napsal, že si státní bezpečnost předvolala k výslechu přinejmenším šest lidí, z nichž většina bojovala na Ukrajině proti Rusku.

‚Konstantní konspirační teorie‘

Ukrajinská tajná služba SBU dosud neodpověděla na žádost o vyjádření. Na žádost o komentář neodpověděla ani gruzínská služba státní bezpečnosti, která se ve svém komuniké o Ukrajině nezmínila, napsal Reuters.

Vůdkyně opozičního Sjednoceného národního hnutí (UNM) Tinatin Bokučavová označila oznámení tajné služby za „absurdní iluzi“ a „konstantní konspirační teorii“, hlásanou Ivanišvilim před říjnovými parlamentními volbami, a také za důkaz „propagandy v ruském stylu, kterou naši západní partneři nazývají hybridní válkou“.

Gruzínské úřady opakovaně obviňují Gruzínce žijící na Ukrajině a bojující proti Rusku z přípravy převratu v Gruzii. Tbilisi tvrdí, že je proti ruské válce, ale nepřipojilo se k sankcím, které Západ kvůli válce vyhlásil proti Moskvě.

Vůdce poslaneckého klubu vládní strany v parlamentu Mamuka Mdinaradze spojil údajné spiknutí s „globální stranou války“, která se podle něj snaží zavléct Gruzii do války na Ukrajině, napsal server OC Media. Je to přinejmenším poosmé od příchodu vládní strany k moci v roce 2012, co hodnostáři hovoří o spiknutí a plánovaném převratu proti vládě, dodal web.