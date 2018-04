Odstoupí Donald Trump od mezinárodní jaderné dohody s Íránem? Hrozí, že nepodepíše

Donald Trump miluje drama a napětí ultimát. Žádné však nejspíš nebude mít větší důsledky než to, které vyprší 12. května. K tomuto datu má prezident podepsat, že Írán dodržuje mezinárodní dohodu o omezení svého jaderného programu, připomíná britský deník Guardian. Washington - Teherán 19:09 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump řeční o Íránu a jaderné dohodě (archivní snímek z Bílého domu, říjen 2017). , FILE | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

A Trump hrozí, že nepodepíše. Znamenalo by to, že začnou znovu platit americké protiíránské sankce, které jeho předchůdce Barack Obama v rámci smlouvy zrušil. Panují proto obavy, že se schyluje k dalšímu konfliktu na Blízkém východě.

Šéfovi Bílého domu se dohoda nelíbí a chtěl by ji novelizovat. A v březnu nominoval do vysokých vládních pozic dva představitele, kteří jeho názor sdílejí – Mikea Pompea do čela diplomacie a Johna Boltona do role poradce pro národní bezpečnost.

Uspokojit Trumpa

Podle Guardianu jistý vysoce postavený americký představitel v poslední době jedná s evropskými spojenci o nějaké nápravě dohody, která by Trumpa uspokojila. Nemají prý daleko k cíli – Evropané jsou ochotni podepsat dodatek, který by jaderný program omezoval i po vypršení platné smlouvy, a podpořit sankce za íránský vývoj raket dlouhého doletu.

Zároveň však zástupci Evropy nechtějí měnit stávající dohodu. Pro Británii, Francii a Německo smlouva představuje závazek mezinárodního společenství a novelizovat ji nelze. Jenže Trump ji v takovém případě hodlá zrušit.

Jednou z posledních šancí na záchranu dohody bude návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ve Washingtonu 24. dubna. I kdyby Trumpa nepřesvědčil, mohl by americký prezident krach smlouvy ještě trochu oddálit.

Může třeba její dodržování Íránem nepodepsat, ale nařídit ministerstvu financí, aby zatím pozdrželo sankce. Anebo může oznámit, že Spojené státy od dohody odstupují. Obě možnosti však vyvolají rozkol s Evropou. Írán navíc signalizuje, že pokud Amerika od smlouvy odstoupí, začne okamžitě znovu obohacovat uran na dvacet procent, což mu stávající dohoda zakazuje.

Obrací Saúdská Arábie? Izraelci mají právo na svou vlastní zemi, prohlásil korunní princ Mohamed Číst článek

Kdo zažil válku?

Izrael, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty vyzývají Donalda Trumpa k ráznějšímu postoji, ale ten podle britského listu pobízení nepotřebuje. Má vlastní názor i zastánce vojenského řešení Boltona a Pompea. Bolton a Trump nikdy nezažili válku; ani jeden nenarukoval do Vietnamu.

Jediným pacifistou Trumpovy vlády teď zůstává ministr obrany James Mattis, který byl donedávna považován za „jestřába“. Tento „vzteklý pes“, jak se mu přezdívá, je dnes jedinou nadějí, jak odvrátit další konflikt, zdůrazňuje deník Guardian.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.