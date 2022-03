Německá Borna shání uprchlíkům z Irpině plnohodnotné byty. Přátelství měst válka nepoškodila

Do Německa už dorazilo na čtvrt milionu uprchlíků a málokterá obec je vítá s tak otevřenou náručí, jako saská Borna. Jejím partnerským městem je ukrajinská Irpiň, kterou včera znovu dobila ukrajinská armáda. Obyvatele obou měst spojuje dlouholeté přátelství a německá starostka kvůli tomu sama pomáhala s evakuací. Borna 16:09 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do poloviny března přišlo do Německa téměř 150 000 ukrajinských uprchlíků (Ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V malém hotýlku právě skončil oběd a ukrajinské děti jedno za druhým děkují obsluze. „Všichni, co sem vyrazili, svým dětem už na cestě vysvětlovali, že první a nejdůležitější slovo, které se musí naučit německy, je danke,“ říká paní Oksana, která v Irpini dohlížela na spolupráci s partnerskými městy.

V posledních týdnech se jejím posláním stalo hlavně zařizování míst pro uprchlíky. Přátelství ale drží. Sama starostka Borny ostatně hned po invazi sedla do auta, a vyrazila pro první várku lidí.

„Volali mi druhý den po útoku. Jeden přítel z Irpině se mě ptal, jestli by někdo na ukrajinských hranicích nemohl vyzvednout jeho známé. Bez rozmýšlení jsem napsala, že ano. Hned jsme se domluvili, přes který přechod půjdou,“ popisuje starostka Simone Lüdtkeová.

S manželem sedli do auta a vyrazili na hranice. Svým činem inspirovala i další obyvatele Borny. V saském městě jsou už stovky uprchlíků, kteří chtějí co nejdřív najít práci. V myšlenkách jsou ale pořád doma. Často plánují, jak bude vypadat poválečná obnova.

Zničená Irpiň

„Už jen čistění města, až na to konečně dojde, zabere nejméně rok nebo dva. Vždyť budeme mít strach pustit děti třeba jen na hřiště,“ říká jedna z ukrajinských uprchlic.

Paní Oksana je ale méně optimistická. „Do lesa se asi vůbec neodvážíme. To bude nebezpečné klidně i deset let. A pak infrastruktura - přišli jsme o tři hlavní mosty, celé obytné bloky, mateřské školky. Rozbombardovali úplně novou polikliniku,“ popisuje škody způsobené válkou.

Podle paní Oksany byla Irpiň moderní a evropské město, které bylo vzorem pro malá ukrajinská městečka. Samotná Irpiň měla stejnou zkušenost, jakou dnes získává Borna. I do města nedaleko Kyjeva totiž proudily přívaly uprchlíků. Často do míst, na kterých dnes leží trosky.

Dočasný domov v Německu

„V mnoha věžácích paradoxně žili uprchlíci, kteří se do Irpině přistěhovali na začátku války, před osmi lety. Irpiň tehdy byla jedním z center pomoci a přišlo k nám jedenáct tisíc vysídlenců, protože jsme měli dost místa,“ vysvětluje paní Oksana. Podle ní měli tito lidé pomyslnou výhodu, která ale není zrovna k závidění.

Právě oni letos dokázali utéct jako první, protože už měli zkušenost s válkou. „Zatímco my, rodáci z Irpině, jsme do poslední chvíle věřili v zázrak. O to těžší pak byl útěk. Odjížděli jsme pod přímou palbou, nad hlavami nám burácely stíhačky a na cestě jsme potkávali rozstřílená auta,“ vzpomíná paní Oksana.

Všichni věří, že Borna je jen dočasný domov. Německé úřady ale počítají, že současná krize jen tak neskončí, a proto lidem shání plnohodnotné byty. Od začátku hledají řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná.

Jediným limitem je počet míst v místním hotelu a penzionu. Všichni příchozí nejdřív putují tam, aby se rozkoukali. „Pak jim ale všem zařizujeme vlastní ubytování. U bytových družstev jsme si zamluvili všechny volné nemovitosti a vybavujeme je základním nábytkem,“ dodává starostka Lüdtkeová.