Šedivý: Pokud se podaří Ukrajincům průlom udržet a rozšířit, tak může jít o začátek skutečné protiofenzivy

Ukrajinským jednotkám se podařilo v Záporožské oblasti proniknout za poslední linii ruské obrany. V aktuální zprávě to tvrdí americký Institut pro studium války a také deník The Wall Street Journal, ten to označuje za milník ve tři a půl měsíce trvající ukrajinské protiofenzivě, jejímž cílem je rozetnout pozice ruské okupační armády na dvě části. „Na hodnocení musíme ještě počkat," tvrdí bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Rozhovor Praha 20:06 22. září 2023

Bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jde skutečně o průlom a zásadní úspěch ukrajinské protiofenzivy?

Nevím, jestli se dá říct, že to je zásadní vzhledem k tomu, že ještě neznáme přesnou reakci Rusů. Jde ale o velmi významný průlom, který pokud se podaří Ukrajincům udržet a dál rozšířit, tak může jít o začátek skutečné protiofenzivy. Ale ještě musíme chvilku počkat.

Deník The Wall Street Journal upozorňuje na velké ztráty, které při tomto postupu Ukrajinci zaznamenali. Jak složité bude získané pozice uhájit a pokračovat dál?

Otázka zní, do jaké míry jsou jednotky, které ten průlom organizovaly, vyčerpány a zda je Ukrajina schopná je vystřídat a přivést na frontu další čerstvé vycvičené útvary. To bude zásadní a uvidíme, co se stane v okamžiku, kdy se nasadí tanky Abrams, které mají velký význam už jen jako jeden tankový prapor. S konečným hodnocením dopadů bych počkal ještě několik dní.

Jak pravděpodobné je, že se tanky Abrams po doručení na Ukrajinu hned zapojí do bojů?

Výcvik ukrajinských vojáků na těchto tancích probíhal už v Německu a pravděpodobně ještě nějaký výcvik proběhne na Ukrajině. Nevíme ale, jak jsou ukrajinské jednotky vycvičené. Poslední informace, která k nám přišla, byla od Američanů, kteří říkali, že je potřeba výcvik ukrajinských jednotek na tancích Abrams prodloužit a tanky by se mohly nasadit až začátkem října.

Toto hodnocení se ale změnilo nebo Ukrajinci prokázali lepší výsledky a tanky mohou být nasazeny už teď.

Americká televize NBC News informovala, že Spojené státy pošlou Ukrajině taktické balistické střely s doletem kolem 300 kilometrů. Jak důležité jsou tyto dodávky?

Důležité je spíše množství slíbených raket. Ukrajinci už mají podobné vybavení s nepatrně menším dostřelem. Ať už britské Storm Shadow nebo francouzské rakety SCALP. Ale mají jich nedostatek. Takže spíš než velký dostřel je významnější, že budou mít Ukrajinci v rukou větší počet raket, se kterými budou muset provádět častější a přesnější údery do ruského prostoru. Například na Krym a další vojenské objekty v Rusku.

Podle NBC News má jít o malý počet taktických střel. Můžeme očekávat nějakou reakci Ruska? To opakovaně varovalo, že dodání tohoto typu raket by mohlo být překročením červené linie.

Takováto vyjádření Rusů nemůžeme brát vážně, červených linií bylo překročeno už několik. V současné době se na Ukrajině používají téměř všechny moderní zbraně, které mají její spojenci k dispozici. Chybí už jen nadzvuková letadla, na kterých podle mě už nyní probíhá výcvik ukrajinských jednotek, a někdy v zimě můžeme očekávat na bojišti letadla F-16. Pak jsou tu útočné vrtulníky, které Ukrajinci zatím postrádají.

Navyšování kvality zbraní na Ukrajině, má svoje hranice a Rusové to vědí a budou na to reagovat, ale nemají nástroje, kterými by tomu mohli zabránit.

Americký prezident Joe Biden po jednání s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským zmínil i to, že Rusku nahraje příchod dešťů, který pravidelně znemožňuje efektivní nasazení těžké vojenské techniky. Kolik času Ukrajincům zbývá a jak se potom změní rozložení sil na bojišti?

Záleží na počasí. Pokud přijdou deště a podzimní počasí brzy, omezí se schopnost manévrového boje těžké techniky. Tam patří i tanky Abrams, které váží kolem 70 tun spolu s tanky Leopard nebo britskými tanky Challanger 2.

To je nevýhoda této techniky, že je těžká. Rozhodně by se ale neměly zastavit a eliminovat všechny bojové činnosti. Bojovat se bude dál, ale s lehčími prostředky. Pokud ale bude na podzim sucho, tak se „sezona“ Ukrajincům prodlouží.