Nelze odhadnout, jak dopadne bitva o čtvrtého operátora, říká šéfka telekomunikačního úřadu

Příprava pravidel aukce frekvencí pro 5G sítě míří do závěrečného kola. Na český trh má přitáhnout i nového operátora, který by mohl zatlačit na snížení cen za mobilní služby. Stát soutěž několikrát přepracoval. Ucházet se nově chce i polostátní ČEZ. Některé podmínky dražby, které energetický podnik navrhl a kterým úřad vyhověl, přitom ostatní operátoři napadli. Předsedkyně ČTÚ Hana Továrková v rozhovoru pro Radiožurnál jejich kritiku vyvrací. Praha 16:21 11. července 2020

V červnu jste do zadání aukce vrátili vyhrazení bloku frekvencí v pásmu 700 MHz pro nového operátora, které jsou vhodné pro vybudování celoplošné sítě. Znamená to, že stát zase stojí o plnohodnotného velkého operátora, a ne o více hráčů s různou mírou vlastní infrastruktury a radiového spektra, jak se píše ve vládním usnesení z letošního ledna?

To si nemyslím. My jsme vládním usnesením vázání. Pro nás je důležité, aby hráči měli různou úroveň vlastní infrastruktury. Co se týče čtvrtého operátora, když jsme v březnu vypisovali podmínky, opravdu to vypadalo tak, že není žádný reálný zájemce, který by byl ochoten investovat do velké čtvrté sítě. Překvapilo nás, když se v květnu sešli hned čtyři zájemci (ČEZ, Nordic Telecom, České radiokomunikace a Sazka, pozn. red.), kteří prostřednictvím připomínek deklarovali, že by se rádi zúčastnili.

Tři z nich - Nordic Telecom, České radiokomunikace a Sazka - ale poslali připomínky i k úplně prvním podmínkám, které úřad připravil před rokem pod jiným vedením.

To ano, ale já jsem nad rámec toho udělala to, že jsme zvedla telefon a zeptala se, jak moc je jejich zájem vážný. Jestli jste si koneckonců všiml vyjádření, která někteří zájemci v mezidobí udělali pro tisk, tak rozhodně nejsou nezajímavá.

Tím myslíte koho?

Tím myslím ČEZ.

Na ČEZ jako čtvrtého operátora byste tedy řekla co? Vyšli jste mu vstříc v několika celkem důležitých připomínkách - například v tom, aby se nováček mohl relativně levně z aukce stáhnout.

Připomínky ČEZ se ale shodovaly například se Sazkou, shodovaly se i s Českými radiokomunikacemi. Je přece zjevné, že jsme museli vyhovět i Sazce, protože ta teď poslala pouze jedinou připomínku, která říká, že nový hráč by právě neměl mít možnost odstoupit z aukce. To ale byla jedna z chyb první aukce. Nemůžete po někom chtít, aby investoval velké peníze s rizikem, že pokud se nedostane k dostatečné šíří spektra, tak v aukci musí zůstat.

Pravidla pro stažení

Proti tomu, že nováček má možnost se z aukce stáhnout, se ale neohradila jen Sazka. Stejnou výhradu mají i stávající operátoři, protože se bojí, že to někdo využije ke spekulativnímu navyšování cen. A někteří z nich dokonce tvrdí, že tím ČEZ favorizujete.

Nejsou žádná pravidla, která jsou napsaná jenom pro ČEZ, jenom pro T-Mobile nebo jenom pro Vodafone. Všechna pravidla jsou psaná tak, aby jim vyhověli stávající i noví operátoři. Ano, v některých případech se pravidla liší pro nové a současné operátory. Ale to je dané tím, že současní operátoři mají spektra dost. Ale to oni neradi přiznávají.

Pravidla stažení z aukce pro nové operátory jsou ale napsaná tak, že některým novým operátorům – například ČEZ nebo Sazce – umožňují stažení za relativně nízkou pokutu, konkrétně 70 milionů korun, ale jiným to tímto postupem neumožňují – jmenovitě společnostem Nordic Telecom a Poda.

To by bylo napsané v jiných připomínkách, než to hledáte. V tuto chvíli je to napsané v připomínkách třech velkých a Sazky. U ní je to z mého pohledu historická záležitost, protože zná praktiky, kterými lze aukci zneužít. Oceňuji ale, že mají zájem o to, aby dražba proběhla bez spekulativního chování. V takovém případě by úřad zasáhl.

Takže se spekulativního chování neobáváte?

Máme tam subjekty, o kterých nepředpokládám, že by se takto chovaly. Ale pokud by k tomu byly náznaky, tak aukční řád na to pamatuje možností vyloučením z aukce. A co se týče toho pravidla jako takového, tak pouze chrání nové zájemce.

Představte si, že k nám bude chtít vstoupit (společnost) A1 Telekom Austria, která taky poslala připomínky. Na to musí mít spektrum jak v pásmu 700 MHz, tak v pásmu 3,5 GHz. Pokud by ji v pásmu 3,5 GHz někdo přeplatil, tak to neufinancuje. Zaplatit 70 milionů korun za odstoupení z dražby se mi v takovém případě nezdá málo.

Proč jste ale z této možnosti vyřadili společnosti Nordic Telecom a Podu?

Protože tyto společnosti už frekvence v pásmu 3400 – 3800 MHz mají (získaly je v roce 2017, kdy se dražily frekvence 3600 – 3800 MHz, nyní se bude soutěžit o další část 3400 – 3600 MHz, pozn. red.). Takže se jim nemůže stát, že skončí pouze s pásmem 700 MHz. Pásmo 3400 – 3800 MHz je jednolité. Považuji za velice nešťastné, že se nedražilo najednou.

Hana Továrková | Zdroj: Český telekomunikační úřad

Nemůže to ale tyto dvě společnosti odradit?

Ani jedna z nich to nenamítá, pokud jsme se dobře dívala.

Jak se tedy k těmto připomínkám postavíte? Upravíte nějak pravidla pro odstoupení z dražby?

Nebudu se vyjadřovat k tomu, jakým způsobem vypořádáme připomínky. Máme na to 30 dnů. Po dvou dnech (rozhovor vznikal ve čtvrtek 9. 7., druhý den po konci lhůty na posílání připomínek, pozn. red.) to opravdu nedokážu říct.

Spektrální limity

Zastavme se ještě u toho, jak velké množství si operátoři můžou koupit - tedy u takzvaných spektrálních limitů. Proč si stávající operátoři můžou v pásmu 3,5 GHz koupit maximálně 60 MHz? Proti tomu se taky v připomínkách postavili.

Pokud chceme dát šanci více hráčům na více úrovních, musíme spektrum rozdělit mezi ně. Když se podíváte na spektrum, které velcí operátoři už mají ve správě, tak jsou schopni minimálně na dalších třech frekvencích provozovat stejně hodnotným způsobem 5G sítě. Dokazuje to nedávná tisková zpráva Vodafonu (operátor ve středu oznámil, že vypne 3G síť a kmitočty uvolní pro 5G, pozn. red.). Takže tam není deficit, to je jen zástupný důvod.

Je to ale v rozporu s doporučeními Evropské unie, podle kterých by operátoři – aby 5G fungovalo dobře – měli mít 80 MHz až 100 MHz…

Zaprvé se jedná jenom o doporučení. Za další si velcí operátoři účelově vytahují státy, které toto doporučení dodržely. Ale pak existují další země, které doporučení nedodržely nebo to ani neplánují. Třeba na Slovensku se aukce zastavila a nevšimla jsem si, že by se operátoři ozvali, že jim nikdo nechce dát spektrum.

Stávající operátoři dokážou 5G sítě postavit i na tom, co mají teď. Ne tak dobře, ale nepotřebují velké množství spektra. Mají ho hodně a někteří z nich ho nevyužívají. To je navíc věc, kterou se bude úřad zabývat, a oni to moc dobře vědí.

Takže spektrální limit měnit nebudete?

V tuto chvíli má úřad toto stanovisko. Definitivní názor si přečtete, až vypořádáme připomínky.

Když se podíváme současně na nastavení spektrálních limitů a na možnost stáhnout se z aukce, opravdu se nabízí interpretace, že vytváříte prostor pro ČEZ v pásmu 3,5 GHz, o které bude celkem velký zájem. A že mu ještě mu dáváte šanci z aukce odstoupit....

Chtějí se stát silným operátorem. Předpokládám, že je to záležitost toho, aby získali spektrum jak v horní, tak spodní polovině dražby. Co se týká ostatních, tak tam skutečně můžou být menší hráči, kteří budou cílit jen na pásmo 3,5 GHz. Jak ale chcete říct, že vyhovujeme ČEZ, když některé věci navrhovali i velcí operátoři? Vyhověli jsme společnosti ČEZ, nebo společnosti O2, která intenzivně lobbovala, abychom do hry vrátili spektrum původně vyčleněné pro průmysl 4.0 (to stejné požadoval i ČEZ, pozn. red.)?

Takže takové výtky odmítáte?

Kdyby to bylo, jak říkáte, tak bych vám dokázala odpovědět na to, kdo tu aukci vyhraje a jestli přijde, nebo nepřijde, čtvrtý operátor. Uznávám, že dřív jsem byla zbytečně skeptická a že teď je vysoká pravděpodobnost, že se bitva o čtvrtého operátora odehraje. Jestli dopadne dobře, to se nedá predikovat. Aukce je nastavená tak, že scénářů nabízí hodně.

Národní roaming

Ještě se zastavme u národního roamingu. Nadále platí, že na něj dosáhnou i operátoři, kteří mají frekvence z minulé dražby, nebo tohle ještě nějak změníte? Protože stávající hráči to v připomínkách opět napadli jako protiprávní postup.

Stále platí navržené podmínky, které šly do veřejné konzultace. Jak budou vypadat po vypořádání připomínek, to vám opět nedokážu říct. Myslím si ale, že je vysoce nepravděpodobné, že bychom národní roaming dali pryč celý. Jestli ho nějak upravíme, to vám v tuto chvíli neřeknu.

Jste ochotná riskovat, že velcí operátoři kvůli tomu aukci napadnou u soudu nebo Evropské komise, čímž někteří vyhrožují?

Řeknu to velice jednoduše. Zkusme pochopit, že současní operátoři dosud měli prostředí, které pro ně bylo přátelské. Pokud byste podnikal v jakékoliv oblasti a měla by přijít konkurence, tak byste dělal všechno proto, aby se to nestalo. Účelově byste si upravoval argumenty, snažil byste se to napadat u soudu, Evropské komise, jak by to jen šlo.

Já tvrdím, že je nikdo nenutí dražit a nikdo po nich nechce, aby národní roaming někomu poskytovali. Pokud bychom to dělali, bylo by na základně regulačního rámce a ten předpokládá několik kroků, než to půjde udělat. Takže stále mají možnost nedražit.

Tím tedy myslíte, že by nedražili pásmo 700 MHz, ke kterému se závazek národního roamingu váže. Aktuálně se ale v připomínkách objevil návrh od společnosti ČEZ, aby se povinnost rozšířila i pro stávající operátory, kteří vydraží kmitočty v 3,5 GHz.

Jak se s tímto úřad vypořádá, budeme vědět v srpnu. Máme 30 dnů na vypořádání, prosím berte v potaz, že za dva dny se nedají připomínky přečíst.

Mě spíš zajímá, jestli jste tomu nakloněná či vám to připadá správné?

Nejsem tady od toho, aby mi něco připadalo správné. Musím postupovat tak, abych vyhověla vládní strategii a aby úřad mohl s čistým svědomím říct, že pro to udělal maximum.