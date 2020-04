Německé automobilky obnovují výrobu, chybí jim součástky ze zahraničí. Škodovka začne fungovat za týden

Po měsíční odmlce, kterou vyvolala pandemie nového koronaviru, se v pondělí začne spouštět výroba německých automobilek. První továrny znovu otevře Volkswagen nebo Daimler. Koncerny ale rozhodně nepočítají s tím, že budou vyrábět tolik, co dřív, brzdí je totiž nedostatek součástek kvůli zavřeným hranicím nebo jednosměnný provoz. Mladoboleslavská Škoda by měla začít fungovat už za týden. Berlín 8:14 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem, proč automobilky nemohou obnovit svůj plný provoz, jsou pak z velké části uzavřené hranice | Foto: Matthias Rietschel | Zdroj: Reuters

Koncerny Daimler i Volkswagen budou ještě nějakou dobu pracovat v utlumeném režimu. Do práce bude denně docházet jen jedna směna zaměstnanců a manažeři budou vzájemně jednat výhradně po telefonu nebo prostřednictvím internetu.

Všichni dělníci, kteří se do práce vrátí, budou muset neustále udržovat bezpečné rozestupy a na některých kritickým místech dostanou i roušky nebo respirátory. Platí to třeba při montáži palubní desky, na které pracuje hned několik lidí zároveň.

Chybí součástky

Obě německé automobilky začínají pozvolna. Volkswagen v pondělí otevře pouze dva své podniky. Mladoboleslavská Škoda by měla začít fungovat už za týden. Vyrábět se ale bude v mnohem menším množství, protože vedle omezení směn na to není v současné situaci dostatek součástek.

Důvodem, proč automobilky nemohou obnovit svůj plný provoz, jsou pak z velké části uzavřené hranice. Ve skladech totiž mívají jen minimum zásob a jsou odkázané na pravidelné dodávky ze zahraničí.

Velký problém je to třeba pro automobilku Porsche, která zatím ani neuvažuje o tom, že by ten provoz znovu spustila. Chybí jí totiž brzdy od italské firmy Brembo. Závod firmy v Bergamu bude totiž nejméně do začátku května uzavřený. Porsche tak nezbývá než čekat.