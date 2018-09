Peníze v bankomatech zapomínají každý měsíc stovky lidí. Rekordman si nevyzvedl 30 tisíc korun

Každý bankomat disponuje zvukovou signalizací, která klienta upozorní, aby si odebral svoji hotovost. Přesto někteří zvuk vůbec neregistrují. Podle mluvčí společnosti Air Bank Jany Karasové je viníkem hlavně roztržitost, kdy se lidé při výběru peněz věnují například telefonování.

„Denně řešíme situace, kdy klient zapomene peníze v našem bankomatu nebo bankomatu jiné banky. Ročně se tak jedná o několik stovek případů,“ popisuje Radiožurnálu.

Jen za poslední prázdninový měsíc nechali lidé v peněžních automatech společnosti UniCredit Bank celkem přes 200 tisíc korun. Podle mluvčího firmy Petra Plocka se tak zapomenutý obnos peněz v bankomatech meziročně zvýšil o deset procent.

„Evidujeme přibližně 3800 korun na jeden výběr. Naše bankomaty však klientům zapomnětlivost do jisté míry ochrání. V případě neodebrání hotovosti do 30 sekund vrátí peníze zpět do bankomatu a připíšou klientovi danou sumu na jeho účet,“ vysvětluje.

Řada bankomatů ale možnost zpětného odběru peněz do trezoru nemá. Bankovky tak často zůstávají přímo v takzvaném výdejním slotu automatu. Podle mluvčího společnosti Moneta Money Bank Jakuba Švestky si Češi nejčastěji zapomínají odebrat tisícikorunu. Rekordmanem je pak klient, který si nevyzvedl 30 tisíc korun.

„Vrátit peníze klientům se daří zhruba v polovině nahlášených případů. Zde záleží především na tom, zda hotovost někdo nalezl a nahlásil. Pokud ano, dokážeme klientovi peníze vrátit na účet díky našemu speciálnímu procesu během několika dní,“ vysvětluje Švestka.

Nález vždy vrátit

Za poslední rok řešila banka přibližně 500 případů zapomenutých bankovek v hodnotě okolo milionu korun. Podle průzkumu Moneta Money Bank nejčastěji zapomínají hotovost lidé z velkých měst – hlavně v Praze a Brně. Více nepozorní jsou muži. Každý nálezce má povinnost částku odevzdat.

„Měli by se dostavit na nejbližší pobočku banky, které bankomat patří,“ připomíná mluvčí ČSOB Patrik Madle.

V takovém případě banky drží peníze na zvláštním účtu až do chvíle, kdy se jim podaří ověřit totožnost klienta. Podle některých bank se ale množí případy, kdy nálezci peníze nevrací.

„Doporučujeme, aby se klient spojil s naším kontaktním klientským centrem nebo podal reklamaci přímo na pobočce. Bankomaty jsou vybaveny kamerami, jejich záznamy významně usnadňují identifikaci nepoctivého nálezce a v tomto ohledu samozřejmě také spolupracujeme s policií,“ radí mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

V případě ztráty se lidé můžou obrátit přímo na policii a podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Tomu hrozí pokuta, nebo dokonce až rok vězení – to v případě, že odcizil částku přesahující pět tisíc korun. V tu chvíli se totiž jedná o trestný čin.