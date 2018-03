Olympijští medailisté mají velký marketingový potenciál, jen zlato ale lukrativní smlouvu nezajistí

Že se u Ester Ledecké nezůstane jen u potlesku, bylo jasné hned po zisku první zlaté medaile. Jen od Českého olympijského výboru (ČOV) získá sportovkyně speciální finanční odměnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Olympijští medailisté mají velký marketingový potenciál. Reportáž Zuzany Švejdové

„Odměna pro jednotlivce je za zlato 1,75 milionu korun. Odměnu získávají také členové doprovodu, kteří vlastně sportovcům k úspěchu pomáhají,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ČOV Barbora Žehanová

Speciální edice Ester

Výkon Ledecké zajímá i sponzory, kteří s ní spojují nejen svoji značku, ale i přímo konkrétní výrobky. Třeba jeden z jejích hlavních partnerů - společnost Coca-Cola - těžil z partnerství už během olympiády. Svoji kampaň firma postavila na speciální edici limonád.

Na úspěchu medailistky vydělají i další značky.

„Ester Ledecká má spoustu mezinárodních sponzorů - ať už je to Coca-Cola, kterou má běžně na helmě, nebo společnost Visa, Adidas, Audi,“ dodává marketingový specialista Tomáš Křivda.

„Bude to teď o tom, jak její agentura dokáže přetavit tento úspěch jak u stávajících partnerů, tak pro získání nových partnerů, pro které ta jedinečnost Ester, která opravdu dokáže závodit ve snowboardingu a ve sjezdovém lyžování, je velmi atraktivní.“

Všichni Esteřini muži. Kdo je kdo v týmu zlaté Ledecké Číst článek

Doteď Ester Ledecká získávala od sponzorů do deseti milionů korun ročně. Jak by se tato částka mohla změnit, k tomu se společnost SportInvest, která medailistku zastupuje, odmítla vyjádřit.

Důležitý je i příběh

Podle prezidenta Asociace českých reklamních agentur Pavla Brabce navíc jen zlatá medaile k uzavření prestižních smluv nestačí.

„Aby se o ní psalo, aby se o ní média prala - to není jen o tom výsledku, ale ona musí mít nějaký příběh. Takže ona má to štěstí, že dneska má za sebou ten příběh. Jak rostla na těch našich v uvozovkách 'malých českých horách', jak se o ní rodiče starali atd... To je strašně cenný, že je autentická,“ říká.

Před lety dokázal úspěch výborně zpeněžit například akrobatický lyžař Aleš Valenta. Po olympiádě se objevil v tisku i televizních reklamách. Jako jednomu z prvních českých olympioniků se mu otevřely dveře k milionovým smlouvám od sponzorů.

Marketingově úspěšní ale byli také oštěpař Jan Železný nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková. Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala přesto nikdo z nich nedosáhl až takového sportovního úspěchu jako právě Ledecká.

„Já si myslím, že takovou reklamu České republice, co udělala Ester, tak se nepodařilo od doby Very Čáslavské. Tohle to je takový úspěch, který nás jakoby překračuje, že nám to všem dojde až po několika měsících nebo možná letech,“ myslí si.

Začal u šponovek pro sebe, teď Ester Ledecké ušil vítězné kombinézy. 'Ta setina je vaše,' slyšel Číst článek

Každý fanoušek se počítá

Pro sponzory je kromě výkonu sportovce důležitý i jeho věk nebo atraktivita disciplíny, ve které závodí. Mezi nejzajímavější patří třeba fotbal, hokej nebo golf. Ze zimních sportů si svoji popularitu v posledních letech získal třeba i biatlon, ve kterém Češi získali v Koreji dvě medaile.

„Biatlon je velmi atraktivní sport především televizně. V obecné rovině platí, že čím více fanoušků daný sport nebo sportovec oslovuje, tak tím je to atraktivnější pro sponzory,“ vysvětluje marketingový expert agentury ConceptOne Jakub Dlouhý.

Roli hrají i sociální sítě a jejich sledovanost. Například na oficiálních facebookových stránkách českého biatlonu je v současnosti kolem 120 tisíc fanoušků. Ester Ledecká jich má už o dvacet tisíc víc, přitom ještě před olympiádou v tomto ukazateli biatlonisté jasně vedli.