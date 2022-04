Tři scénáře případného konfliktu Ruska s NATO

Na východ Ukrajiny se v posledních dnech stahují desetitisíce ruských vojáků a tisíce kusů bojové techniky. Schyluje se tu ke zřejmě rozhodující bitvě rusko-ukrajinské války, jejímž výsledkem by mělo být přinejmenším obsazení celé Luhanské a Doněcké oblasti Ukrajiny a také definitivní zbudování suchozemského koridoru, který by ruské pevninské území spolehlivě spojil s Krymským poloostrovem. Praha 13:32 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelenskyj v projevu znovu upozornil, že jeho země potřebuje taky tanky, bojové letouny, bitevní drony a systémy protivzdušné obrany (Ilustrační foto) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Západ pomáhá, jak může, ale zároveň se za každou cenu chce vyhnout přímému konfliktu NATO s Ruskem.

Oficiálně Kyjev neustále zdůrazňuje, že aby měl šanci odrazit ruský nápor na Donbas, naléhavě potřebuje další dodávky protitankových a protileteckých střel, odpalovaných z ramene, jež ukrajinští vojáci tak úspěšně uplatňují od samého počátku války. Dodávky sice pokračují, ale ukrajinská strana požaduje víc.

V pondělí prezident Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu znovu důrazně upozornil, že jeho země potřebuje taky tanky, bojové letouny, bitevní drony a pokročilé systémy protivzdušné obrany – především proto, aby dokázala čelit ruským úderům ze vzduchu, nemilosrdně likvidujícím strategické zásoby pohonných hmot a další podobné cíle.

Pokerová partie

Západ včetně České a Slovenské republiky už na tomto poli ledacos podnikl, ale čím více těžkých zbraní Ukrajina dostává, tím větší je nebezpečí zatažení aliančních armád do přímého konfliktu s Ruskem. Podle severoatlantických expertů existují v zásadě tři scénáře takovéhoto hypotetického střetu.

Zaprvé: Protilodní střela, dodaná aliancí a odpálená ukrajinskou pobřežní obranou například v Oděse, potopí ruskou válečnou loď. Přitom zahyne na 100 námořníků a několik desítek příslušníků námořní pěchoty. To by byly značné ztráty a Putin by byl nucen nějak reagovat.

Zadruhé: Rusko zasáhne raketami kolonu s vojenskou technikou pro Ukrajinu ještě na území členské země NATO, například Polska či Slovenska. Pokud Severoatlantická strana bude mít ztráty, měl by zafungovat článek 5 Washingtonské smlouvy a celá aliance by měla takto napadenou zemi začít bránit.

A konečně zatřetí: Během prudkých bojů o Donbas dojde k výbuchu ve specifickém průmyslovém objektu, z nějž uniknou otravné plyny. Pokud se dokáže, že je to dílo ruské armády a že ta se takového činu dopustila úmyslně, je nějaká reakce NATO opět nevyhnutelná.

Jeden vysoký alianční hodnostář, který si nepřál být jmenován, k tomu říká: „Pokoušíme se Ukrajině poskytnout jakoukoli myslitelnou pomoc vyjma třetí světové války. Problém je v tom, že Putin je lepší pokerový hráč než my.“

Co k tomuto výroku dodat? Už asi jen to, že pokerová partie se zatím naprosto nejasným koncem pokračuje.

Autor je komentátor Českého rozhlasu