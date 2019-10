Teroristka, Tátova volha či Hastrman. Rusko hostí devátý ročník festivalu Czech In

Pět českých filmů, tři ruská města a až několik tisíc diváků. To je festival českého filmu Czech In, který začal tento týden v Moskvě. Následně se přesunul do Jekatěrinburgu a na konci měsíce zamíří do Petrohradu. Ruským divákům představuje snímky jako Tátova volha nebo Hastrman. Letošní ročník festivalu zahájila v hlavním městě černá komedie režiséra Radka Bajgara Teroristka. Moskva 10:52 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z představovaných filmů je snímek Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli | Zdroj: Cinemart

Příběh o učitelce na penzi, která se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou. To byl jeden z filmů, který se letos představil ruským divákům na festivalu českého filmu Czech In.

„Já si myslím, že ruské publikum by tomu mohlo rozumět. Je to film o tom, že když někdo zneužívá svoji moc, měli bychom se proti tomu všichni bouřit, což si myslím,“ říká režisér a autor scénáře snímku Teroristka Radek Bajgar. Své dílo osobně uvedl tento týden v moskevském kině Okťabr.

„V minulém a letošním ročníku jsme změnili koncept festivalu a přivážíme nejnovější filmy, a to od pohádky přes komedii až po drama,“ vysvětluje Hana Skládalová, ředitelka Českého centra v Moskvě, které festival Czech In organizuje.

Od roku 2011, kdy se akce konala poprvé, centrum pro ruské diváky uvedlo už víc než 50 současných českých snímků.

Na projekci teroristky se v Moskvě přišla podívat také Ksenija. „Neměla jsem nějaká očekávání. Syn mi říkal: ‚Pojď, půjdeme na současný český film.‘ Říkal ale, že upřímně neví, co… Víte, slovo ‚současný' je takové trochu odstrašující v poslední době. Bývá to nejčastěji něco takového nepochopitelného, avantgardního, experimentálního,“ říká divačka.

Film pro ni byl nakonec překvapením. „Byl takový lidský, takový veselý, takže odcházíme s dobrou náladou.“

Zaujmout moskevského diváka

Spíš než komedie přitom na festivalu v minulých letech sklidily úspěch filmy s vážnou tematikou.

„Říká se, že ruský divák je výrazně poučenější a citlivější na umění než ten český nebo evropský vůbec,“ říká Bajgar. Jemu samotnému to prý na festivalu všichni potvrdili. „Kultury je v Moskvě opravdu hodně moc.“

Animátorka Daria Kashcheeva převzala studentského Oscara. V děkovné řeči vyzdvihla FAMU a Česko Číst článek

Že zaujmout publikum v ruské metropoli je podstatně obtížnější, potvrzuje i ředitelka Českého centra Hana Skládalová: „V Moskvě se trošičku víc musíme věnovat PR, neboť tady je kulturní nabídka tak široká, že Moskva má každý večer široké spektrum kulturních akcí, kterých se může zúčastnit, ale v Petrohradu a v Jekatěrinburgu máme vyprodané sály.“

Svého diváka si ale najde český film i ve velké konkurenci. Do kina Okťabr zamířil i Nikolaj, mladý začínající režisér. „Vždycky, když se v Moskvě koná nějaká přehlídka národní kinematografie - třeba nedávno tu byl festival dánského filmu - , tak je to možnost seznámit se s nějakou kulturou a filmy, které jinak člověk jen tak neuvidí."

V neděli se festival přesune do Jekatěrinburgu, kde svůj snímek kromě Radka Bajgara představí režisér Vít Karas, a to snímek Beze stopy. Další snímky, jež budou moci Rusové na festivalu zhlédnout, jsou Tátova volha a Hastrman.