Dokumentaristé: ‚Zakontemplujeme?‘ zeptal se Havla dalajláma. ‚A můžu si u toho kouřit?‘ reagoval Havel

Film zachycuje to post-prezidentské období, když se Václav Havel sžíval s tím, že už není hlavou státu, a tak si vysnil, že bude číst knížky a chodit do divadla. Ve filmu je zaznamenáno, že skoro vůbec se mu to nedařilo. Jak bral osobně odchod z toho prezidentství?

Michael Kocáb: Těžko. Nevím, jak se s tím Petr setkával, protože jsme s ním byli v různých momentech, a nevím, jestli bych to měl vynášet, ale skutečně ten odchod prožíval dost těžko. Měl nějaké kauzy a takové věci. A potom se také schylovalo k určité korozi ideálů sametové revoluce.

Jednou za mnou přišel a povídá: hele, když my jsme ti pravdoláskaři, tak oni jsou teda ti zlonenávistníci...

On se opravdu trápil tím, jak se pravda a láska najednou staly zesměšňovanými hodnotami a myslím, že měl velké propady. Já jsem ho z nich často vytahoval, Dáša určitě taky. Ale byl to Václav Havel, byl to bojovník, takže se vždycky nadechl a šel dál.

Clinton, Stouni, dalajláma

Měli jste s Václavem Havlem nějakou dohodu, kam až můžete a kam už ne?

Petr Jančárek: S Václavem Havlem jsme se o tom prakticky vůbec nebavili, řešilo se to vždy dopředu. Velký podíl na tom, že to hladce probíhalo, má Sabina Tančevová a Martin Vidlák, lidé z Havlovy kanceláře.

Vždy jsme se samozřejmě ptali těch, se kterými se Václav Havel měl setkat, ať už to byl dalajláma nebo německý prezident Weizsäcker nebo Bill Clinton, jestli souhlasí s tím, aby u toho setkání byla kamera a prakticky se nám nestalo, že by to někdo odmítl.

Michail Gorbačov vzdoroval. Toho jsme si museli odchytit v Berlíně v Berlíně na hotelu, protože od něj Václav Havel potřeboval natočit videopozdrav pro ten koncert, který dával ke 20. výročí revoluce.

Jiří Konečný: Ale měl by ses Petře přiznat, jak tě vynesli od Clintona.

PJ: Tam právě nedošlo k té dobré dohodě. Clinton to sice věděl, ale jeho ochranka ne. Tak mě pustili do jeho soukromé kanceláře, kam jsem pronikl za dvěma bývalými prezidenty s kamerou, tam mě nechali těch slušných 30 vteřin a pak mě odnesli.

I s tou kamerou?

No jistě.

Petr už řekl: dalajláma. Dalajláma byla osobnost, která byla u začátku Havlovy politické kariéry, protože o něm svého času mluvil, že ho pozve, stejně jako že pozve Rolling Stones. A dalajláma byl i jedním z těch, kdo s ním mluvil v závěru života. Jaký byl Havlův vztah k dalajlámovi?

PJ: Obrovský. Já myslím, že to byla jedna ze stěžejních figur, ke které se Václav upínal. Ta prohloubena dalajlámy korespondovala s tím, jak Václav vnímal svět – on byl nesmírně hluboký člověk. Měl smysl pro humor, ale rád šel do vnitřností.

Vzpomínám si na jednu takovou historku, kdy dalajláma říkal: Nezakontemplujeme si trošku, Václave? A Vašek: No jistě, že si zakontemplujeme. A jak byste si to představoval? – No, tady v nějakém stánku nebo altánu na Hradě. Tak na čtrnáct, šestnáct hodin, že bychom se úplně ztišili a budeme spolu mlčet...

A tady už Václav začíná být trošku opatrný a říká: A můžu si při tom zakouřit?

Moc to nedopadlo, asi po dvou, třech hodinách bylo po kontemplování, to už bylo příliš. Ale jeho myšlenky ho ovlivňovaly celý život a byl jeho blízký přítel.

Faleš peněz

Když bych se zeptal Michala Kocába: už jsme nakousli, jak Václav Havel bojoval s tím odcházením z politiky. O co on přicházel? Přicházel najednou také o kamarády a přicházeli nějací jiní? Nebo jak se měnilo jeho okolí?

MK: Samozřejmě, pár neladů mezi jím a jeho kamarády z disentu bylo. Možná mu moc fandím, ale neřekl bych, že Václav Havel, mohl moc přicházet o kamarády. To byla osobnost, která se za svého života, podobně jako třeba Palacký, dočkala obrovského uznání. Ten národ ho miloval.

Když jsme květy z jeho pohřbu odváželi po lodi – to byla ta slavná cesta lodí do Ústí nad Labem a potom dál, doufali jsme, že se ty květy dostanou přes Hamburk třeba až do moře – tak celá ta cesta z Prahy až do Ústí nad Labem byla lemována lidmi. To bylo neuvěřitelné. To znamená, že o nepřicházel, o kamarády.

On přicházel o naději, že ty základní hodnoty, o které mu šlo v roce 89, budou trvale udržitelné. Začal řádit – v dobrém, myslím – Klaus s tím svým, že peníze jsou až na prvním místě. To byla první faleš, kterou on nerad slyšel, a pak přišly další.

Takže jak ztrácel sílu a možnost ovlivňovat tu politickou situaci, tak lehce propadal skepsi, že není udržitelná.

Jiří Konečný: Proto také ten film přinášíme. Není to o nás, že bychom se chtěli prosadit nějakým filmem nebo řešit, co to říká o nás.

Je tady proto, že je to připomínka Václava Havla. Myslím si, že je nejvyšší čas ho s razancí vrátit do toho prostoru zpátky, hlavně jeho myšlenky a ideje. To si přejeme, i kampaň kolem toho filmu děláme s tímto záměrem. Abychom se o něm bavili jakýmkoli způsobem, klidně i kritizovali, ale prostě abychom se hodně bavili o Václavu Havlovi.

PJ: To byl vlastně nejdůležitější moment při tom stříhání a dokončování filmu. Uvědomili jsme si, že nemá vůbec žádný smysl tam dodávat komentář nebo nechat někoho vysvětlovat Václava Havla, ale že prostě necháme pana prezidenta mluvit sama za sebe.

