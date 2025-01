Hudební kalendář 2025: Novou desku chystá Lady Gaga i Lucie. Pestrý program přinesou české festivaly

Rok 2025 přináší zásadní momenty na hudební scéně – Lady Gaga se vrací k temnějšímu popu, The Weeknd se loučí se svým alter-egem, a česká kapela Lucie představí tvorbu v nové sestavě. Nechybí ani velké koncerty zahraničních ikon, jako je Sting, Billie Eilish nebo Robbie Williams, a tradiční festivaly s pestrým programem. Praha 10:13 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rok 2025 přináší zásadní momenty na hudební scéně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrat k temnějšímu popu, který mě formoval,“ přesně tohle slibuje Lady Gaga na své sedmé studiové desce, která vyjde v únoru. Album označuje za žánrově experimentální a osobní zároveň. Poznat je to i na prvním singlu Disease, který zpěvačka vydala před třemi měsíci.

Nové songy nahrává i zpěvák James Arthur. První singl z připravované desky už vypustil do světa. Jmenuje se ADHD.

S novinkovou deskou letos přijde i kanadský zpěvák The Weeknd. Ten zároveň s titulem Hurry Up Tomorrow chce doslova pohřbít své alter-ego. Šesté studiové album tak naposledy vydá pod uměleckým jménem The Weeknd.

Zpěvák, vlastním jménem Abel Tesfaye, mnohé naznačil pro magazín W: „Je to něco, co musím udělat. Jako The Weeknd jsem řekl všechno, co jsem mohl. Hudbu budu stále dělat, možná jako Abel. Chci se doslova znovu narodit.“

Do světa melancholických a romantických melodií se opět chystá ponořit Lana Del Rey. Zpěvačku Miley Cyrus zase inspiruje kinematografie, móda a umění. A přesně tohle reflektuje i na nových písních, které vydá na desce Something Beautiful. Bude tak chtít navázat na úspěch alba Endless Summer Vacation, za které v roce 2024 získala dvě ceny Grammy.

A co nabídne česká hudební scéna? Očekávaná je deska skupiny Lucie, která se představila v nové sestavě bez Davida Kollera. Nahrávání ve studiu potvrdil pro Radiožurnál nový člen Lucie Viktor Dyk. Nové písně chce v roce 2025 vydat i skupina Mňága a Žďorp.

Koncerty a festivaly

Zpěvák, baskytarista, skladatel, herec, ale také filantrop, aktivista a sportovec. Dvaadvacátý ročník Colours of Ostrava odstartuje ve středu 16. července třiasedmdesátiletý Sting. Fanoušci se můžou těšit na hity z jeho sólové kariéry, ale i na songy, které v 70. a 80. letech složil se skupinou The Police.

Zvuk současného španělského popu zase na festival přiveze zpěvák Alvaro Soler. Colours of Ostrava letos vsází i na další headlinery – v oblasti Dolních Vítkovic vystoupí i američtí DJové The Chainsmokers, punkrockový zpěvák Iggy Pop nebo skupina Snow Patrol.

Barevnost festivalu letos potvrdí například skupina Kalush Orchestra. Ta fanouškům představí kombinaci tradičního zvuku ukrajinského folku a hip-hopu. Se songem Stefania v roce 2022 vyhrála hudební soutěž Eurovize.

Festival Colours of Ostrava připravuje na letošní rok i divadelní představení a také tradiční diskuze a přednášky MeltingPot. Na fóru vystupují jak hudebníci, tak i vědci, ekonomové nebo odborníci na umělou inteligenci.

S novou zpěvačkou, novou hudbou, ale i se známými hity dorazí do Česka skupina Linkin Park. Na královéhradeckém letišti vystoupí v rámci festivalu Rock for People. Jednou z novinek akce bude i speciální narozeninový den, na kterém vystoupí Guns N' Roses. Do královéhradeckého areálu zamíří i fanoušci Bryana Adamse – ten tam vystoupí v první srpnový den.

Ve vyprodané pražské O2 areně zase zazpívá například devítinásobná držitelka ceny Grammy Billie Eilish a po osmi letech se do Česka se svými ikonickými hity vrátí i Robbie Williams.

Koncerty velkých zahraničních hvězd nabídne i areál v pražských Letňanech. Nejnovější desku Loom tam 9. a 11. června představí američtí pop-rockeři Imagine Dragons. O pár dnů později tam v náhradním termínu zahraje Bruce Springsteen.

Na turné se chystají i tuzemští interpreti – těšit se můžete na koncerty Kateřiny Marie Tiché, Davida Kollera a nebo Lenny. Ta má za sebou symfonický koncert v pražském Obecním domě. A letos se s ním představí i v dalších městech po celém Česku.

Headlinery představil i festival Metronome. Po 17 letech se do Prahy vrátí kanadská zpěvačka Alanis Morissette a na výstavišti v pražských Holešovicích zazpívá i Rag’n’Bone Man.