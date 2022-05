Rammstein, Scorpions i Korn. Koncertů je v Česku víc než před pandemií, chybí ale lidé a technika

Po covidové pauze zažívá Česko doslova nápor koncertů zahraničních kapel. A jména jsou to zvučná. V pondělí podruhé během 24 hodin hrají v Praze Rammstein, přijedou američtí Tool nebo Scorpions. Na konci měsíce bude odložený koncert kapely Korn. V dalších měsících dorazí Metallica, Guns N´ Roses, Imagine Dragons, Iron Maiden nebo Jack White. Jenomže během pandemického období hodně lidí z oboru odešlo a peněženky fanoušků nejsou bezedné. Praha 7:27 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po několika letech se konají odložené koncerty | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas

Už jste si zkontrolovali, jestli vaše oblíbená kapela, na kterou máte dva roky koupený lístek, náhodou v Česku v těchto dnech nevystupuje? Nebudete totiž rozhodně jediní, kteří na vstupenky v šuplíku nebo v mobilu zapomenou. Letos navíc přijede daleko víc zahraničních kapel, než tomu bylo ještě před pandemií.

Zapomenuté lístky

O kuriozních situacích, se kterými se někteří promotéři koncertů setkávají, mluví i Petra s Natálií, které přijely do prahy na koncert kapely OneRepublic z Tábora. „Já jsem skoro zapomněla, že ten koncert vůbec bude. Lístek mi ležel doma na stole. Říkám si aha, beru vstupenky, a jedu do Prahy,“ popisuje Petra.

„Já ho mám také koupený dva roky a prostě jsem čekala, termíny se neustále měnily, ale za to čekání to stálo. Je to moje oblíbená kapela,“ dodala Natálie.

O kuriozitách při pořadatelství se zmiňuje i tour manager Martin Bistrai. „Vím, že proběhly nějaké koncerty, kde bylo vyprodáno. Prodalo se třeba 800 lístků, ale v sále bylo jen 600 lidí. Každý pátral po tom, kde těch 200 lidí je, no a člověk dojde k tomu, že spousta lidí ten koncert vzdala. Tiket koupili před covidem a najednou po dvou letech nebo po dvou a půl letech se ten koncert odehrává, takže hodně fanoušků na to zapomnělo nebo prostě nemělo čas. Často si také nevšimnou v mailu upozornění, že koncert byl přeložený,“ říká manažer.

Ukazuje se také to, že lidé lístky během pandemie spíše nevraceli, a stejně jako Petra s Natálií doufali, že se jednou na svou oblíbenou kapelu podívají. Nicméně vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině a celkovému zdražení energií a služeb je už teď jasné, že ne všechny koncerty budou vyprodané.

Méně lidí, dražší energie i služby

Zatímco v minulosti stály vstupenky na koncerty velkých zahraničních kapel přibližně 1250 korun, nyní se budou ceny pohybovat kolem 2000 korun a více.

„Ceny půjdou nahoru, protože zvýšené náklady se musejí promítnout, marže jsou malé a jinak by agentura nevyžila. Roste cena energií a mohou vzrůst i honoráře kapel, průměrná cena vstupenek se zvýší s výjimkou akcí daných do prodeje před zdražením,“ řekl ČTK Jiří Franc z agentury Echo Promotion, která marketingově zastupuje koncertní společnost Live Nation.

Pořadatelé zatím netuší, zda se zdražení projeví na návštěvnosti. „Je těžké predikovat, jak zareagují lidé, když nebudou mít tolik peněz jako dříve. Je velkým otazníkem, zda někdo zvládne jít třeba s partnerem čtyřikrát měsíčně na koncert,“ sdělil Franc.

Koncert zpěváka Jacka Whitea v pražském Foru Karlín, plánovaný na 5. července, je téměř vyprodaný. Na akci jsou zakázané mobily.

„Moc bychom si přáli, aby si lidé dokázali na kulturu vyčlenit čas i peníze,“ dodal jeho kolega Ondřej Pojzl.

To že platy lidí, kteří se kolem pořádání koncertů pohybují, stouply, potvrzuje také Martin Bistrai, člen Asociace hudebního průmyslu, který má na starosti lidské zdroje. Navíc se stalo také to, že prověřené týmy se během covidu rozpadly a lidé si našli jinou práci – třeba ve stavebnictví nebo v prodejnách s hudebninami.

„Vím, že ty limity jsou kompletně naplněné, a dokonce někteří zahraniční umělci, kteří trošičku zaváhali a chtějí teď dohánět přípravu na léto, nemůžou sehnat autobusy nebo trucky. Na základě toho prostě zrušili evropská turné,“ popisuje Bistrai.

„Shrnu to - rok 2019 v kultuře byl extrémní nápor a my jsme po těch dvou letech vklouzli do podobné situace, ale prostě logicky ubylo lidí a ubylo techniky, která se během té dlouhé doby musela prodat. Teď se musí zase doplnit, stejně jako se musí znovu postavit ty týmy. Je nutné dokoupit vozidla, autobusy, dokonce letadla a tak dále. Ty pomyslné zásobníky se zkrátka začínají znova nabíjet. Ale věřím, že ta ozubená kolečka do sebe zase během pár týdnů zapadnou,“ doplňuje bývalý muzikant a člen kapel Svobodný slovo a Stress.

Nabídka koncertů je široká vzhledem k jejich překládání kvůli vlnám koronaviru a s nimi souvisejícími pandemickými omezeními. Velké akce se v posledních dvou letech nekonaly. „Zatímco u nás Live Nation v minulých letech pořádali v průměru 30 koncertů do roka, letos jich bude na padesát,“ podotkl Pojzl.

Kolize termínů způsobila, že se v Praze v jeden den 26. května budou konat dva velké koncerty. Zatímco v O2 areně zahrají populární němečtí Scorpions, sportovní halu v Holešovicích obsadí se svým progresivním metalem americká skupina Dream Theater. „Není to logické, ale je to tak. Tyto dva koncerty jdou proti sobě, hodně lidí by přitom chtělo vidět oba,“ konstatoval Franc.

Měli jsme hrát v Mariupolu

S pořádáním koncertů na konci února zamíchalo také napadení Ukrajiny Ruskem. Řada nejmenovaných amerických kapel svá turné po Evropě zrušila ze strachu z války. Samozřejmě hudebníci – třeba zpěvák Till Lindemann se svým stejnojmenným projektem (Lindemann je také zpěvákem skupiny Rammstein - pozn. autora) - museli svá vystoupení na Ukrajině nebo v Rusku zrušit. Místo toho pomáhal uprchlíkům z Ukrajiny přímo na berlínském nádraží.

Svou nedávnou osobní zkušenost přidává také manažer Bistrai. „Předminulý víkend jsem strávil s islandskou kapelou GusGus, kteří zrovna v Česku hráli, a diskutoval jsem s nimi o situaci na Ukrajině, kde mají obrovskou fanouškovskou základnu, stejně jako v Rusku a Polsku. Měli hrát příští týden v Mariupolu, a můj komentář byl: ‚No, tak teď to asi neklapne.‘ Doufám, že se tam muzika k lidem brzy vrátí,“ uzavírá Bistrai.