Po 23 letech je písnička Murder on the Dancefloor znovu na čele hitparád. Ožila díky filmu

Všechno to začalo v roce 1999, kdy píseň Murder on the Dancefloor vznikla původně pro americkou rockovou skupinu New Radicals. Ta se ale ve stejném roce rozpadla, jenže vydavatelství song i přesto chtělo vypustit do světa. A tak dostala šanci v té době ještě neznámá rodačka z Londýna Sophie Ellis-Bextor. Právě ona s hitem v roce 2001 pod disko koulí ovládla taneční parkety.

Píseň se na chvíli ohřála na výsluní a postupně upadala v zapomnění. V roce 2023 ji ale režisérka a herečka Emerald Fennell použila ve svém filmu Saltburn a začaly se dít věci. Fanoušci si ji na sociálních sítích sdílí ve velkém a dokonce se opět dostala na první místa britských hitparád. Něco takového Sophie Ellis-Bextor nečekala.

„Je to opravdu magické. Dost mi to pobláznilo hlavu. Když chcete, aby vaše píseň byla v hitparádách, musíte k tomu dělat opravdu dobré promo. A já jsem si jenom užívala vánoční svátky s rodinou a moje píseň si žila vlastním životem. Jsem opravdu vděčná každému, kdo můj song takhle podporuje,“ řekla zpěvačka pro BBC.

Sophie Ellis-Bextor ale, jak by se mohlo zdát, není zpěvačkou pouze jedné písně. Na svém kontě má šest studiových desek. A bezpočet předělávek songů jiných interpretů. Během covidových lockdownů v letech 2020 a 2021 fanouškům zpívala ze své kuchyně. Koncerty nazvala Kitchen Disco.

O zpěvačku pak je v posledních týdnech velký zájem - vystupuje v televizních pořadech, zvou si ji na předávání filmových cen a její koncerty jsou beznadějně vyprodané.

Své největší hity zazpívá v pátek večer i tuzemským fanouškům. Přidá i písně ze zatím poslední desky HANA, což je v Japonsku, kde se inspirovala při nedávné cestě, označení pro květinu.