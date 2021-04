‚UEFA nerozhoduje bez důkazů.‘ V odůvodnění trestu pro Kúdelu se mohou objevit nové skutečnosti

Na základě jakých důkazů rozhodla disciplinární komise UEFA o potrestání slávisty Ondřeje Kúdely za údajné rasistické poznámky na adresu záložníka Rangers Glena Kamary? Otázka, kterou si klade nejen fotbalová veřejnost. Klíčové bude odůvodnění trestu, které si obě strany vyžádaly. Podle odborníků, které oslovil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, mohla komise v rozhodnutí vycházet ze skutečností, které se dosud nikde neobjevily. Praha 12:51 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Glen Kamara (vlevo) v potyčce s Ondřejem Kúdelou | Foto: ANDREW MILLIGAN | Zdroj: Reuters

„UEFA by nemohla rozhodnout bez důkazu. To je jako u soudu – buď důkaz máte a můžete říct, že to byl rasismus, nebo ho nemáte a říct to nemůžete. Takže předpokládám, že UEFA nějaký důkaz mít musí a že bude uvedený právě v tom reportu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz zdroj dobře obeznámený s protokolem UEFA.

Události v Glasgow Během zápasu Rangers - Slavia bylo k vidění mnoho ostrých zákroků, zejména ze strany skotského celku. Po jednom z nich musel střídat brankář Ondřej Koláře, který odnesl brutální kop Kemara Roofeho zlomeninou čelní dutiny. Na konci utkání po dalším tvrdém zákroku na Jana Kuchtu přispěchal Ondřej Kúdela ke Glenu Kamarovi, zakryl si dlaní ústa a cosi mu řekl, čímž vyprovokoval strkanici i s ostatními hráči. Podle Kamary ho slávistický obránce nazval opicí, což Kúdela ihned po zápase popřel. Událost měla dohru ještě v útrobách stadionu, kde podle pražského klubu Kamara udeřil Kúdelu pěstí do obličeje.

Glen Kamara má za napadení stopku na tři utkání, Ondřej Kúdela za rasistickou urážku deset zápasů. A to včetně reprezentace. Na letní Euro tak může zkušený stoper nejspíš zapomenout. Jak zástupci Ondřeje Kúdely, tak Kamarův právník Aamer Anwar už uvedli, že po obdržení plného odůvodnění zváží odvolání.

Právě až odůvodnění trestu, které disciplinární komise UEFA zašle zúčastněným stranám, by mohlo vnést do diskuse o přiměřenosti verdiktu více světla. Z jedné strany se zatím ozývají hlasy o nepřiměřeném trestu bez důkazů, z druhé naopak o nedostatečném boji proti rasismu.

K první skupině se ve čtvrtek oficiálním prohlášením přidal i hradní kancléř Vratislav Mynář, jenž uvedl, že „se situací je podrobně seznámen i prezident republiky Miloš Zeman a považuje ji za významnou nejen z hlediska sportu, ale i z pohledu spravedlnosti a lidské důstojnosti.“

Existují důkazy?

V kompletní zprávě by mělo být i vysvětlení, proč UEFA rozhodla o vině slávistického obránce. Expert na sportovní právo Jan Šťovíček nevylučuje, že proti Kúdelovi mohou existovat přímé důkazy. „Těžko hodnotit, protože nevíme, co je v těch spisech. Jsou to jen spekulace, ale dovedu si představit, že tam mohou být svědecká prohlášení třeba tří hráčů Rangers, kteří potvrdili, že rasistickou nadávku slyšeli,“ řekl Šťovíček Radiožurnálu.

„Byly by to svědecké důkazy, které mají nějakou hodnotu. Měly by samozřejmě menší váhu, než kdyby to řekl někdo z druhého týmu, ale zase nemůžete říct, že si to úplně vymysleli. Kdyby byli dva nebo tři, tak by to disciplinární komise nějak v úvahu vzít musela,“ vysvětlil.

Že se ve finální zprávě mohou objevit nové skutečnosti, potvrdil serveru iROZHLAS.cz i další fotbalový funkcionář, který si nepřál být jmenován.

Kúdelův právní zástupce René Cienciala ve vysílání Radiožurnálu podotkl, že dosud mají k dispozici pouze důkazy v rovině tvrzení proti tvrzení. „Na základě těch důkazů, které jsme zatím my viděli, je pro nás rozhodnutí o výši trestu opravdu překvapivé. Jsme sami velmi zvědaví, co má být ten klíčový důkaz, který z pohledu disciplinární komise zvrátil celé řízení.“

Nejdřív verdikt, pak odůvodnění

UEFA postupuje v očích veřejnosti možná trochu nelogicky, ale v souladu se svým protokolem. Disciplinární komise zveřejnila výši trestu pro Kúdelu i Kamaru ve středu, a to na základě analýzy z vyšetřování, které vedl španělský specialista Antonio García Alcaraz. Kompletní odůvodnění zasílá UEFA po vynesení prvního verdiktu až na případnou žádost jedné ze stran.

Exemplární postih pro Kúdelu? Slávistický obránce dostal jeden z nejpřísnějších trestů za rasismus Číst článek

„Je to běžný postup. Když UEFA rozhodne o tom, že někde vylétly rachejtle a bude za to dvoutisícová pokuta, a klub ví, že to je běžný postih za pyrotechniku, tak to ušetří energii i čas,“ vysvětlil nejmenovaný zdroj serveru iROZHLAS.cz.

„Jestli mám správné informace, tak Ondřej Kúdela s právníky si vyžádali report ihned po verdiktu,“ dodal fotbalový funkcionář, který si nepřál být jmenován. Ve vysílání Radiožurnálu informaci potvrdil i advokát René Cienciala, jenž Kúdelu v případu zastupuje.

Podle Ciencialy by měli report obdržet do týdne až dvou. Následovat bude třídenní lhůta pro odvolání, jak Ciencala řekl v rozhovoru pro DVTV. O odvolání by tak mohlo být jasno na konci dubna nebo až začátkem května.

Možnosti odvolání

Kúdela se může proti verdiktu Etické a disciplinární komise odvolat k vyšší instanci UEFA k Odvolací komisi. Pokud by i po dalším zhodnocení s trestem nesouhlasil, může se obrátit na Sportovní arbitrážní soud (CAS).

„U CAS by byla větší různorodost právních kultur a mohlo by to být posuzováno ze širšího hlediska. Tam by mohl být tlak na důkazy větší, ale jsou to stále jen spekulace, neznáme důkazy. Odvolání k CAS bych Kúdelovi ale doporučil, protože trest na deset zápasů je hodně. Není bez šance to zvrátit,“ podotkl Šťovíček.

V případě prokázání rasismu ale Kúdela nemůže v žádném případě doufat ve snížení trestu.

„Klíčové je, že když UEFA trestá podle článku 14 za rasismus, tak méně než deset zápasů udělit ani nemůže. Pouze kdyby řekli, že se jedná o článek 15, tedy hrubé chování, tak mu můžou dát menší trest,“ uvedl zdroj serveru iROZHLAS.cz.

Odvolání ale zváží i protistrana. Kamarův právník Aamer Anwar totiž uvedl, že očekával pro Kúdelu přísnější trest. „UEFA se ale bohužel znovu jen vysmála vlastním prohlášením, že chce rasismus z fotbalu vymýtit,“ vzkázal Anwar. Podle něj se navíc chystá Kúdelu obvinit z rasismu i skotská policie.