‚Cíl je jasný, Stanley Cup.‘ Tomáš Nosek má po prohře ve finále NHL o motivaci postaráno

Chybělo jenom málo a mohl jste místo Michala Kempného a Jakuba Vrány slavit se Stanley Cupem vy.

Je pravda, že to bylo opravdu jenom o kousek. Teď, když člověk vidí, jak si kluci užívají pohár, tak to zamrzí, že jsme to nedotáhli do konce, a pořád to trochu bolí. Na druhou stranu to klukům přeju. Je dobře, že se Stanley Cup vrátil do Česka.

Tomáš Nosek má cíl na další sezonu jasný, vyhrát Stanley Cup. S českým hokejistou hájící barvy Las Vegas mluvil Tomáš Lörincz

Sezona to byla více než úspěšná. Bude těžké ji zopakovat? Jak moc se situace ve Vegas mění? Sledujete to přes léto?

Bude těžké to obhájit, to si nebudeme nic nalhávat. Některé týmy na šanci zahrát si finále čekají hrozně dlouho. Vím, že finále se nehraje každý rok. Je to taky o tom, jak dobře si to sedne před play-off nebo jestli budeme mít smůlu na zranění. Roli hraje více faktorů. Kostra týmu by určitě měla zůstat pohromadě. Věřím, že budeme hrát minimálně o play-off, tam už se pak může stát cokoliv.

Jak to vypadá s vaší smlouvou? Jste nervózní? Ve Vegas to byla vaše první plnohodnotná sezona v NHL po krátkých epizodách v Detroitu.

Chci pokračovat ve Vegas. Dali mi kvalifikační nabídku a k arbitráži se přihlásí každý, kdo nemá do určité doby smlouvu. Neříkám, že k ní dojde. Doufám, že se domluvíme a že najdeme společnou cestu ještě před ní. Když ne, tak o tom rozhodne soud.

Arbitráž není nic extra, co jsem slyšel. Slyšel jsem, že se pak klub snaží hráče před soudem shodit. Je to byznys. Potom si podáme ruku a jsme kamarádi. Momentálně mám jiné starosti. Samozřejmě mám vzadu v hlavě, že se to blíží. Nechal bych to na agentech, věřím jim a doufám, že najdeme společnou cestu k domluvě.

'Vážím si šance, co jsem dostal v NHL'

Zapsal jste se do historie Vegas. První gól při historicky prvním domácím zápase v NHL. První vítězný gól ve finále. Jak moc vnímáte takové milníky, na které Američané hodně dají?

Hodně mě překvapilo, jak mi to každý opakoval stále dokola, co je ten recept na takové góly a situace, že u těch historických jsem byl vždycky já. Pokaždé říkám, že nevím, že je to asi dílo náhody. Sám bych k tomu nijak extra nevzhlížel.

V tu chvíli, když jsem dával první gól, tak mi vůbec nedošlo, že bych dával první gól v historii na domácím ledě. Jenom jsem chtěl dát branku a pak všichni novináři po zápase naklusali ke mně. Na jednu stranu to potěší být takhle někde zapsaný, ale v celkovém měřítku to nic neznamená.

Jak by měla vypadat a dopadnout příští sezona, abyste byl spokojený?

Stanley Cupem (smích). Když jsem hrál finále a byl tak blízko, tak pro mě víc už by bylo jenom vyhrát ten pohár. Každá sezona pak směřuje jenom k tomu, že to chcete vyhrát. Vždycky jsem byl maximalista, ale na druhou stranu jsem i skromný.

Vážím si šance, co jsem dostal v NHL, a vím, že musím pokračovat dál v tvrdé práci, abych se tam udržel. Když už jste ve finále a vidíte to, pak už je cíl jasný - Stanley Cup. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Ať už ve Vegas, nebo jestli budu hrát ještě někde jinde.