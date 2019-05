Všechno proběhne podle plánu, ujišťovali Fardu celníci. Emigraci s Nedomanským nahráli jako dovolenou

„Jeli jsme přes Mikulov. Já prvního června, Venca druhého. Znal jsem celníky, tak jsem jim řekl, aby mu nedělali žádné potíže. ‚Pane Farda, nebojte se, všechno proběhne podle vašeho plánu,‘ odpověděli. Tak jsme se dostali do Curychu,“ vypráví Richard Farda, který se stal komplicem Václava Nedomanského při útěku z republiky.

Jejich hokejová kariéra v Československu tehdy byla u konce. Jak Nedomanský vzpomíná, nedostal jinou možnost než emigraci. „Hokejový svaz nebyl ochotný mě pustit, takže jsem udělal důležité rozhodnutí," říká Nedomanský, který do Švýcarska s kamarádem Fardou odcestoval v létě roku 1974. Nafingovali to jako dovolenou.

Rozhodnutí trochu komplikoval povolávací rozkaz do Dukly Jihlava. „To se stalo týden před odjezdem. Říkal jsem mu, aby se okamžitě sbalil a u pana Štrougala (tehdejší předseda vlády – pozn. red.) nahlásil, že jede na dovolenou a potřebuje alespoň měsíční odklad,“ popisuje Farda. Štrougal nakonec tomuto přání vyhověl. Nástup do Jihlavy odsunul Nedomanskému až k 1. srpnu.

A tak se z měsíčního odkladu stala doživotní. „Já jsem pak byl odsouzený na 18 měsíců a on jako zběh na 2,5 roku od vojenského tribunálu. Pak nás omilostnili, takže teď už je to k smíchu,“ vypráví Richard Farda.

Proti bratrovi

Bratr Richarda Fardy měl později v Československu problémy. „Nedovolili mu studovat na hokejového trenéra. Kdekoli v Brně uvedl své jméno, otáčeli se k němu zády," říká Farda.

Jeho cesta vedla společně s Nedomanským do Toronta, ale už ve Švýcarsku oba narazili na až moc vstřícné lidi. „O každém mém kroku v Curychu hned v Čechách věděli," vzpomíná Farda, sám bývalý hokejový útočník.

Svou kariéru nakonec až do NHL, na rozdíl od Nedomanského, nedotáhl. Na její poslední roky se vrátil do Švýcarska, kde hrál za Ženevu a Curych.

Později se také vrátil do Česka, kde se stal hokejovým trenérem. Zato Nedomanský byl agenterm Vegas Golden Knights. O své cestě do zámoří ale připravuje společně se synem dokument. On ani Farda už ale před nikým utíkat nemusí.