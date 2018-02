Pětistovku pojedu s větším sebevědomím, hlásí Erbanová. Soupeřit bude s japonskou favoritkou

„Do pětistovky půjdu asi s trošku větším sebevědomím. Level, který jsem letos na pětistovce předváděla, mě trošku překvapil, pak jsem si na něj zvykla. Bylo tam hodně čtvrtých míst a hodně dobrých pocitů. Víceméně jsem se tam letos trošku víc našla,“ připomíná pro Radiožurnál Karolína Erbanová výsledky, kterých dosahovala v aktuální sezoně Světového poháru.

Porovnává je s kilometrovou tratí, na 1000 metrů přitom skončila v Pchjogčchangu sedmá a na poloviční distanci by měla být ještě lepší. Tomu odpovídá i rozlosování. Karolína Erbanová pojede až v závěrečných rozjížďkách mezi největšími favoritkami.

S největší adeptkou na zlato, Japonkou Kodairovou, dokonce pojede v jedné rozjížďce. „Na ledě to není úplně příjemné, člověk se musí připravit, když před vámi jedou taková jména. Když chcete soupeřit o nejvyšší příčky, tak budete startovat na konci, ten tlak musíte ustát,“ vysvětluje.

Jen jedna jízda

A ustát bude muset Karolína Erbanová i změnu pravidel. Na předchozích olympijských hrách se jel závod na 500 metrů na dvě jízdy. Jednou startovala rychlobruslařka z vnitřní dráhy, ve druhé jízdě z vnější. Tentokrát se ale jede jen jedna jízda.

„Je to nové. Na minulé olympiádě se jely dvě pětistovky, takže člověku bylo víceméně jedno, jakou dráhu si vylosuje jako první. Nevím, jestli je to pro mě dobře, nebo špatně, protože jsem většinou zajela dobře první jízdu. Je zbytečné o tom přemýšlet. Jak to nalosují, tak se jede,“ nechce se Karolína Erbanová rozptylovat přemýšlením o tom, zda je nové pravidlo spravedlivé.

Navíc jí los přiřkl start z vnější dráhy, což jí samotné vyhovuje více. Závod začne těsně před jednou hodinou po poledni českého času.