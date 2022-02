Rozhodně nechci podléhat panice, komentuje trenér Pešán úvodní prohru. Se Švýcarskem to změníme

Čeští hokejisté vstoupili do olympijského turnaje prohrou s Dánskem 1:2. Národní tým nezvládl výsledkově hlavně první třetinu, ve které obdržel obě branky. I přes výraznou střeleckou převahu se mu ale podařilo jen snížit gólem kapitána Romana Červenky. Utkání pro Radiožurnál Sport okomentoval trenér národního týmu Filip Pešán. Peking 20:47 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán | Zdroj: Reuters

Prohra 1:2 s Dánskem a asi šest nastřelených tyčí. Jak utkání hodnotíte?

Bohužel produktivita je věc, se kterou se potýkáme od začátku sezony. Dánové hráli to, co jsme předpokládali, velmi obětavě okolo brány. My jsme nebyli schopni dobře zaclonit soupeřova brankáře a schovat tam nějakou střelu, aby propadla do jeho sítě, tak jako to udělali oni. Nezbývá než pokračovat v práci dál a musíme porazit Švýcary a Rusy.

Jak vám bylo po první třetině, protože to byla sedmá první třetina, kterou jste v sezoně prohráli?

Bohužel. Myslím, že jsme do ní nevstoupili špatně, byli jsme aktivní, měli jsme šance. Zakončení nebylo správný, ale nasazením a aktivitou jsme do ní vstoupili dobře. Jedna z prvních střel na bránu byla ale bohužel špatně zablokovaná a kotouč prošel do brány. Pak technicky špatně zvládnutá přesilovka a nájezd na 0:2. Pokračujeme v té mizérii prvních třetin v celé sezoně a doufám, že to se Švýcarskem změníme.

Zajímavé je, že výkon v první třetině byl z celého zápasu nejlepší, je to tak?

Byl, ale samozřejmě pak Dánové, kteří vedli, si víc věřili. Vím, že je to klišé, ale kdybychom dali na 1:0, tak bychom tu první třetinu vyhráli. Bohužel jsme inkasovali a není jednoduché v těch zápasech pořád dohánět skóre.

Jak moc se dokáže tým stmelit dohromady za den, kdy ho čeká velmi náročný soupeř?

My víme, že kvalitní je Dánsko, Švýcarsko i Rusko. Musíme zregenerovat, přes noc se na ten zápas podíváme a pak se rozhodneme, jestli uděláme nějaké změny. Rozhodně nechci podléhat panice, nasazením a přístupem byl ten zápas v pořádku. Prohra s Dánskem je ale velmi špatná. Kluci vědí sami, jak se připravit na to fyzicky a vyrazili porazit Švýcary.