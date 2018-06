Alkoholový zámek nedovolí opilému řidiči nastartovat. Za pár let by ho mohla mít všechna auta

Všechna nově vyrobená auta by už za pár let měla mít zabudovaný alcolok. Uvažuje o tom Evropská komise, podle které by jej řidiči mohli využívat preventivně, ale zároveň by tento alkoholový zámek mohl fungovat jako alternativní trest v případě jízdy pod vlivem alkoholu. Brusel 23:33 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alkoholový zámek mohl fungovat jako alternativní trest v případě jízdy pod vlivem alkoholu | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Alcolok je taková malá krabička, která z dálky připomíná vysílačku a když se propojí se softwarem auta, pak opilému řidiči nedovolí nastartovat.

„Alcolok rozezná, kolik máte alkoholu v dechu, a podle toho nespojí řídící jednotku motoru a řídící jednotku vozidla a nedá impuls k nastartování,“ vysvětluje Vladimír Myslík z automobilky Volvo, která jako první začala tyto zámky sériově montovat do svých aut už v roce 2005.

Možný trest

Alkoholový zámek ale v sedmi evropských zemí používají i jako alternativní nástroj trestu. Jak takový proces funguje popisuje Pär-Ola Skarviken ze Švédské dopravní agentury.

Rozvoj stavebnictví brzdí nedostatek pracovníků. Vláda chce zjednodušit přijímání lidí ze zahraničí Číst článek

„Když někoho přistihne policie při jízdě pod vlivem alkoholu, tak je případ předám státnímu zástupci. Pokud řidič není podle lékařů alkoholik, pak si může vybrat, jestli na rok nebo na dva – to je podle množství alkoholu – přijde o řidičský průkaz, a nebo si nechá do auto namontovat alkoholový zámek. V tom případě dostane podmíněný řidičský průkaz a před každou jízdou musí dýchat do alcolocku, který jej pak kontroluje i během jízdy,“ nastiňuje Skarviken.

Řidiči zároveň musejí pravidelně odesílat data z auta do centrálního registru a docházet na lékařské kontroly a terapie. Je to tedy varianta pro toho, kdo potřebuje auto při práci.

„Evropská komise směřuje k návrhu, aby všechna vozidla byla připravena, pro instalaci, to znamená, aby byly zajištěny standardy pro namontování tohoto technického zařízení do všech vozidel do roku 2021,“ říká ředitel Central dopravního výzkumu Jindřich Frič s tím, že i u nás už se pracuje na zavedení alcolocku a rehabilitačních programů do naší legislativy.