Podzemí břeclavského zámku pod vrstvou hlíny skrývalo nebývale zachovalé pozůstatky středověké hradby. Původní dřevěný val mohl být až osm metrů vysoký. Podle archeologů jde o mimořádný nález. Analýza dřeva ukázala, že by hradba mohla být téměř tisíc let stará. Fotografie Břeclav 9:45 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologové objevili středověkou hradbu, která může být stará 1000 let | Zdroj: Město Břeclav

„Vidíme zbytky dřevohliněné hradby. Jsou to základové partie, protože ty svrchní postihl požár,“ popsuje pro Radiožurnál archeolog Miroslav Dejmal. „Tato dřeva už ale nejsou dřeva, jde o spálené dřevěné uhlí. Je to úplně to samé, jako když grilujete,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mimořádný nález v Břeclavi. Archeologové objevili hradbu, která může být stará 1000 let. Natáčela Hana Florianová

Dejmal odhaduje, že nově nalezená zeď pochází z počátku 11. století. „Máme tady zatím datum 1041. Jsou to předběžné výsledky. Toto hradisko tak mohl založit Břetislav, což byl syn knížete Oldřicha, pozdější kníže,“ vysvětluje archeolog.

„Břetislav dostal Moravu do správy a postaral se o to, že systém hradisek, které tady stály, pacifikoval zemi a definitivně ji připojil k českému státu. Pokud by to datum 1041 vycházelo, tak můžeme říct, že tady Břetislav nechal zbudovat hradisko, což jsme tušili, protože samotný název Břeclav je odvozený od osobního jména Břetislav,“ doplňuje.

VIDEO: V hrázi Pařezitého rybníka našli potrubí ze 16. století, kdy Řásné vládl Zachariáš z Hradce Číst článek

Archeologický průzkum předchází další části rekonstrukce břeclavského zámku. „Počítáme s tím, že v první etapě bude potřeba vybudovat nové inženýrské sítě. Pak je naplánovaná oprava jižní věže, která je ve špatném technickém stavu,“ upřesňuje mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

A uvažuje město, že by hradbu zachovalo? „Na to je ještě brzy, je to čerstvý objev. Bude záležet i na stanovisku památkářů, archeologů. Určitě by bylo dobré takovýto významný objev nějakým způsobem veřejnosti přiblížit,“ uzavírá Holobrádek.

O dalším osudu hradby má být jasno do několika týdnů. Archeologové už teď vyrábí její 3D model.