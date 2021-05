Taťána Míková: Česká krajina může oteplování zvládnout, připravme se ale na možnou migraci

Naprostá většina obyvatel Česka věří, že probíhá klimatická změna a že je za ni zodpovědný člověk. Ukázaly to výsledky průzkumu, který si pro projekt Rozděleni klimatem? nechal zpracovat Český rozhlas. Hostem Tomáše Pancíře je Taťána Míková, moderátorka České televize, meteoroložka a klimatoložka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 15:34 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Míkové čeká beze změny chování lidí ke klimatu planetu nepříliš příznivá budoucnost | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že lidé očekávají důsledky klimatické změny ve světě, ale ne ve svém okolí. Když budu konkrétní – 86 procent lidí odpovědělo, že klimatická změna bude mít zásadní vliv na celý svět, zatímco vliv na vlastní život a vlastní rodinu očekává jen 39 procent lidí…

Domnívám se, že na to v minulosti spoléhali i někteří politici. Máme spočítané, že dopady v oblasti, jako je Česko, nebudou tak intenzivní.

To, že se v České republice zrealizují některé scénáře změny klimatu – tedy pokud by šlo třeba o oteplení do dvou stupňů Celsia – bude to pro Česko znamenat, že budeme muset pěstovat jiné plodiny, trochu změnit strukturu lesů, ale nemusí to znamenat, že se naše krajina stane neobyvatelnou. Obzvlášť pokud se zvládneme připravit jak na povodně, tak na suchá období. Naše republika může být velmi příjemné místo k žití i po změně klimatu.

Zároveň bychom si ale měli uvědomit, že bude přibývat míst, která budou po většinu roku neobyvatelná, a z nich budou odcházet lidé. Možná bychom se měli připravovat i na to, že k nám někdo bude chtít z takového místa přijít. Kupříkladu Nizozemsko je země, kde možná brzy budou potřebovat místo, které je trochu vzdálenější od oceánu.

Před dvěma lety jste říkala, že za 30 let u nás může být podnebí jako v severní Itálii. Platí to stále, nebo se dnes modely posouvají někam jinam?

Meteorologické modely pracují s několika scénáři. Pracují i s tím, že lidé se v budoucnu budou nějakým způsobem chovat. Buď budou dál spalovat naftu a uhlí jako dnes, nebo se alespoň v nějakém smyslu umírní a budou přecházet k obnovitelným zdrojům, nebo se budou velice uskromňovat. V každém scénáři je výsledek jiný. Když budeme hodně omezovat emise skleníkových plynů, zůstaneme v růstu do dvou stupňů Celsia. Pokud se naopak neomezíme vůbec a nestane se nic, mohlo by to pro planetu znamenat hodně špatný vývoj. Některá místa už by v budoucnu nebyla k žití.

Celý rozhovor s Taťánou Míkovou si můžete poslechnout v příloženém záznamu.