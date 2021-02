Aplikace, která chodcům může zachránit život. V Praze testuje dopravní podnik projekt Pozor, tramvaj!

Uvnitř kabiny řidiče je zařízení, které vysílá signál do telefonů. Vypadá to jako malá bílá krabička a vozí ji aktuálně 97 pražských tramvají.

Samotná aplikace má dva režimy. V tom prvním upozorňuje jenom v případě, když se chodec dívá do mobilu. Druhý režim zacinká a zavibruje, i když je aplikace vypnutá a telefon se nachází třeba v kapse.

V Praze se loni stalo celkem 47 nehod s chodci, naštěstí při nich nikdo nezemřel – to bylo poprvé za posledních 15 let. Srážek meziročně ubylo asi o polovinu. Hlavními příčinami byla nepozornost nebo to, že lidé nedali tramvajím přednost.

Aplikace zatím nefunguje na všech tramvajových linkách, vyzkoušet ji můžete jen u tramvají s čísly 9, 11 a 22. Testovací provoz potrvá do června, pak dopravní podnik vyhodnotí, jestli zařízení nainstaluje do všech svých asi osmi set padesáti tramvají.

Už teď je jasné, že vývojáři budou muset vychytat některé mouchy – třeba v jedné z recenzí mobilní aplikace uživatel píše, že nápad je to super, ale že bydlí u kolejí a pokaždé, když tramvaj jede, tak mu mobil hlásí, aby se i doma rozhlédl a dával pozor.