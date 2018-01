V Zemanově kampani chyby nevidíme. Popřela ale transparentnost, oznámil dohledový úřad

Předvolební kampaň staronového prezidenta Miloše Zemana, kterou s jeho svolením vedl hlavně spolek Přátel Miloše Zemana, podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí neporušila zákon. Člen vedení úřadu Tomáš Hudeček v pondělí řekl, že úřad v kampani vedené prostřednictvím spolku nebo Zemanovi blízké Strany přátel občanů (SPO) nespatřuje porušení zákona. Styl kampaně však podle něj popřel smysl transparentnosti. Brno 19:47 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inzerát, který vyšel v novinách před druhým kolem prezidentských voleb 2018. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Miloš Zeman, který o víkendu obhájil prezidentský úřad, před volbami prohlašoval, že nepovede volební kampaň.

Později se ale objevily jak inzeráty v novinách na jeho podporu, tak billboardy, letáky a další volební materiály. Zařídil je spolek Přátel Miloše Zemana a SPO - dárci, kteří se objevily na prezidentově webové stránce jako poskytovatelé nepeněžitého bezúplatného plnění. Tímto způsobem ale nelze dohledat, čí peníze spolek a strana na kampaň použily, což média kritizovala.

Na prezidentův transparentní účet přišlo 4,5 milionu korun, které v kampani nevyužil. Zřízení transparentního účtu a webových stránek o financování kampaně ukládá kandidátům zákon.

90 dní na vyúčtování

Podle Ústavy České republiky prezident není z výkonu své funkce odpovědný, proto by s ním správní řízení nebylo možné zahájit ani v případě pochybení. Dohledový úřad však zkontroluje náklady kampaně s reálným počtem propagačních materiálů.

Kandidáti mají od pondělí 90 dní na to, aby úřadu doručili vyúčtování kampaně. Až úřad podklady dostane, zkontroluje podle Hudečka mimo jiné, zda informace od prezidenta odpovídají reálnému počtu propagačních materiálů - billboardů, letáků a dalších. Co úřad udělá, kdyby nastaly nesrovnalosti, bude podle Hudečka předmětem jednání.

Hudeček upozornil, že co se týče dodržování zákona, kandidát nepochybil. „Je jedno, jestli kampaň vedl kandidát, nebo spolek. Kandidát nám to musí vyúčtovat jako dar nebo bezúplatné plnění. Pokud kampaň vedl spolek, nemá povinnost vykazovat nám původ peněz," řekl Hudeček.

Seznam nic neznamená

Zeman minulý týden přinesl do televizní předvolební debaty seznam dárců za spolek Přátel Miloše Zemana, to ale pro úřad nic neznamená.

„Předložený seznam je pro nás irelevantní, protože nemáme kompetence pátrat po původu peněz od dárců. Budeme s ním ale pracovat z toho hlediska, že máme monitor venkovní a tiskové reklamy, a když by zásadně neseděly částky, museli bychom to nějak uchopit," dodal Hudeček. Pochybnostmi o původu peněz by se podle něj měly zabývat jiné orgány, úřad k tomu nemá kompetence.

Podle médií, která jména dárců spolku zkoumala, Zeman seznamem nejasnosti nerozptýlil. Objevily se informace, že spolku přispěli zadlužené firmy nebo lidé napojení na osoby se zájmy na východě.