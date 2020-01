Na stanicích technických kontrol v Česku se stále podvádí. Špatný stav přehlíželi nejvíc na Ústecku

Ani vysoké pokuty neodradí některé stanice technických kontrol od podvodu. Radiožurnál to zjistil z dat krajských dopravních odborů. Podle nich nevyhovující auta loni prošla kontrolou ve více než 70 případech. A to i přesto, že ministerstvo dopravy už dvakrát zpřísnilo podmínky pro prohlídky vozů. Praha 13:00 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek

Špatný stav přehlíželi technici nejvíc v Ústeckém kraji, kde kontroloři odhalili pochybení ve 38 případech. Podle předsedy Profesní komory STK Jiřího Rejmona se jednalo o selhání jednotlivců. „Není to systémová chyba, neboť ti technici jsou vyškoleni a pohybují se v tom. Ale někdy některý z nich může mít pocit, že si to může udělat po svém.“

V takovém případě může technik dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun. V závažnějších případech mu může být odebráno osvědčení až na dobu pěti let. Technici musí data o vozech ukládat do on-line systému ministerstva dopravy.

Jak přísná je vaše STK? Někde projde skoro každý, jinde čtvrtina aut ‚nálepku‘ nedostane Číst článek

Fakt, že se dá systém ministerstva obejít, potvrdil Radiožurnálu Libor Fleischhans z Asociace emisních techniků a opravářů. Sloužila k tomu i takzvaná šidítka. „Ta doba šidítek je víceméně za námi. Jsou pracnější, stojí to víc času a je daleko jednoduší a rychlejší ta data zmanipulovat přímo na cestě.“

Ministerstvo dopravy s tím ale nesouhlasí, už dříve na podobnou otázku odpověděl resort slovy, že kontroly na STK se dělají podle platné legislativy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka ale Radiožurnálu řekl, že resort by rád pomocí policie častěji kontroloval technické stavy vozidel přímo v provozu.

Rok 2018

V Česku neprošlo v roce 2018 technickou kontrolou osm procent aut, v Německu to bylo 21 procent. Datoví novináři serveru iROZHLAS.cz před rokem analyzovali výsledky všech stanic STK v Česku. Tehdy vyšlo najevo, že nejpřísnější kontrola probíhá v Šumperku.

„Děláme všechno, co dělat máme,“ odvětil automechanik šumperské firmy ABA STKáčko, když se ho reportérka Radiožurnálu v březnu zeptala, proč se právě tato stanice technické kontroly loni stala nejpřísnější.

„Byla zde kontrola, která nám udělila pokuty za neprovedené kontrolní úkony. Od té doby jsme se zařekli: Proč posílat peníze do Prahy, když je můžeme posílat domů. Teď děláme všechno, co máme dělat, proto máme tak vysokou nepropustnost," objasnil mechanik. Do mikrofonu byl ochoten promluvit jen bez uvedení jména. Více zjistíte tady.